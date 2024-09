video suggerito

Come partecipare all’Oktoberfest 2024 a Monaco di Baviera: FAQ e regole da rispettare negli stand L’Oktoberfest è cominciata lo scorso 21 settembre e si conclude il 6 ottobre 2024. Tutte le regole, i consigli e le raccomandazioni da conoscere per godersi al meglio l’esperienza a Monaco di Baviera senza rischi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una foto scattata all'Oktoberfest

Il 21 settembre 2024 è iniziata la nuova edizione dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera che ogni anno accoglie circa 6 milioni di partecipanti. L'evento si tiene fino al 6 ottobre: per partecipare non sono previsti biglietti di ingresso perché è gratuito, ma è possibile prenotare tavoli sul sito ufficiale dell'Oktoberfest. Tra le regole che è necessario rispettare durante l'evento è bene ricordare che, tra i tendoni, non è più possibile fumare: è possibile farlo nelle aree adibite ma è vietato il consumo di cannabis. Bisogna essere seduti per bere e non si può entrare con lo zaino. Nelle ultime ore si è discusso delle regole e della sicurezza della manifestazione in seguito a episodi violenti che hanno coinvolto alcuni turisti italiani: un cittadino italiano è stato anche arrestato per aver fatto il saluto nazista. In questo articolo proveremo a rispondere a tutte le domande utili sulle regole.

Sono previsti biglietti di ingresso all'Oktoberfest?

Non sono previsti ticket d'ingresso all'Oktoberfest. L'ingresso all'evento è gratuito.

Come si prenota un tavolo negli stand?

Prenotare un tavolo in uno dei tendoni dell'Oktoberfest è molto facile. È sufficiente andare sul portale dedicato del sito dell'Oktoberfest dove è possibile acquistare il proprio posto in un tavolo dello stand oppure prenotare un intero tavolo da 10 o 20 persone: ogni tendone ha un prezzo diverso per i suoi tavoli e il costo varia dal pomeriggio alla sera. Sul portare è possibile anche rivendere i biglietti.

Leggi anche Ilary Blasi e Bastian Muller all'Oktoberfest di Monaco in abiti tradizionali

Bisogna essere seduti al tavolo per ordinare da bere?

Bisogna essere seduti per poter bere: per poter gustare i boccali in comodità e non ostruire il passaggio degli altri turisti è necessario prenotare il proprio posto al tavolo.

Quando è meglio andare all'Oktoberfest?

Non ci sono differenze sostanziali tra i vari weekend dell'Oktoberfest. Naturalmente i weekend e le serate in settimane sono i momenti in cui c'è maggior affollamento. Nel primo weekend si può assistere anche alla cerimonia dell'O'Zapft, con l'inaugurazione ufficiale dell'evento da parte del sindaco. Il secondo weekend della manifestazione è tradizionalmente rinominato Italiener-Wochenende, "Weekend degli italiani" per via dell'alto numero di turisti italiani presenti.

Quanto costa una birra all'Oktoberfest e quanto si spende in media

Un litro di birra costa 13 euro all'Oktoberfest. È possibile comprare solo boccali di birra da un litro. Tra i tanti piatti tipici a disposizione ci sono i Wurstel, lo stinco di maiale e tanti piatti a base di pollo, che vanno dai 7 ai 16 euro. Dunque la spesa media per mangiare è di 13-15 euro a cui si aggiunge il costo della birra.

Le regole da rispettare: raccomandazioni e consigli

All'Oktoberfest è vietato fumare nei tendoni dal 2010. È possibile fumare nelle aree esterne ad hoc. Vietato il consumo di cannabis ;

dal 2010. È possibile fumare nelle aree esterne ad hoc. Vietato il consumo di ; È vietato portare lo zaino nei tendoni . Per questioni di sicurezza, e anche per scongiurare il furto dei boccali di birra, è consentito portare una piccola borsa oppure un marsupio;

. Per questioni di sicurezza, e anche per scongiurare il furto dei boccali di birra, è consentito portare una piccola borsa oppure un marsupio; All'Oktoberfest non si accettano carte di credito o bancomat : è possibile pagare soltanto in contanti;

: è possibile pagare soltanto in contanti; Non è possibile portare bevande o cibo da consumare dentro i tendoni;

da consumare dentro i tendoni; Non ci sono birre per celiaci.