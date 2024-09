video suggerito

Germania: saluto nazista all'Oktoberfest, italiano 48enne arrestato a Monaco di Baviera Secondo la polizia, giovedì 26 settembre l'italiano avrebbe fatto il saluto nazista, vietatissimo in Germania, dietro un tendone in direzione degli agenti di polizia presenti. Immediato l'intervento di questi ultimi che lo hanno portato in caserma.

A cura di Biagio Chiariello

Un italiano di 48 anni è stato arrestato per aver fatto il saluto nazista durante l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. L’uomo, ha riferito la polizia, è stato poi rilasciato su cauzione, come riportano i media tedeschi.

Secondo le ricostruzioni, giovedì 26 settembre si sarebbe esibito nell’Hitlergruß ("saluto di Hitler") a braccio alzato, vietato in Germania, dietro un tendone, in direzione degli agenti presenti. Immediato l'intervento e l'arresto. È stata quindi presentata una denuncia per l'utilizzo di simboli di organizzazioni incostituzionali.

Solo dopo aver pagato la cauzione ed espletato le formalità di polizia, all'italiano è stato concesso di lasciare la stazione. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, il 48enne aveva un tasso alcolico ben oltre i limiti.

L’Hitlergruß è considerato un reato in Germania: è vietatissimo e punibile con una condanna che può arrivare fino a tre anni di reclusione o con una multa di entità variabile, a discrezione dei giudici.

Purtroppo, non è la prima volta che connazionali si rendono protagonisti di simili gesti inconsulti. Era capitato esattamente un anno fa, sempre durante la celebre manifestazione che si tiene in questo periodo in diverse località tedesche: due 24enni delle province di Isernia e Matera erano stati arrestati proprio a Monaco di Baviera dopo essersi filmati mentre facevano il saluto nazista. Per entrambi era stata disposta la custodia cautelare fino al momento del processo.

Lo scorso marzo, a margine della partita di calcio di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, un 18enne italiano, probabilmente tifoso della squadra biancoceleste, è stato arrestato in un ristorante della città bavarese per aver fatto il saluto hitleriano.