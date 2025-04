video suggerito

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. Lascia due figli.

A cura di Antonio Palma

C’è anche un italiano tra le vittime del crollo di una discoteca a Santo Domingo, si tratta dello chef Luca Iemolo, catanese di origine che da qualche tempo lavorava in un ristorante del Paese caraibico. Il 48enne, padre di due figli, era tra le centinaia di ospiti della discoteca Jet Set Club dove martedì sera il tetto è crollato facendo una strage durante il concerto del cantante Rubby Pérez, trovato morto anche lui.

Parenti e amici sapevano che era anche lui nel locale al momento del crollo e fino all’ultimo hanno sperato che potesse essere tra le centinaia di persone che si sono salvate dalla tragedia. Purtroppo però nelle scorse ore ai familiari è arrivata la terribile notizia del rinvenimento del suo corpo senza vita da parte dei soccorritori sotto le macerie.

Diplomatosi all’istituto alberghiero, Luca Iemolo aveva intrapreso l’attività di cuoco in cucina in vari locali prima di trasferirsi nel Paese caraibico dove gestiva da qualche mese un ristorante proprio a Santo Domingo. “Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dal tragico crollo avvenuto al Jet Set, una tragedia che ha toccato il cuore di tutto il paese. Ci addolora soprattutto la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che viveva il suo mestiere con dedizione e rispetto” ha ricordato il ristorante in un posto social, aggiungendo: “Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il modo di lavorare in squadra, hanno lasciato un segno che non dimenticheremo”.

“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e di condividere qualcosa con lui. Siamo vicini anche a tutte le persone che oggi stanno affrontando la perdita di una persona cara in questa tragedia. Che il suo ricordo sia ancora vivo in tutto ciò che ha ispirato e nella passione che trasmetteva attraverso la sua arte” hanno concluso dal ristorante.