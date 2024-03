Italiano fermato dalla polizia tedesca prima di Bayern-Lazio per aver fatto il “saluto hitleriano” La persona messa in stato di fermo e poi rilasciata ha 18 anni: era stata “temporaneamente arrestata” per aver fatto il saluto nazista. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli che precedono il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Lazio gioca questa sera il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco di Baviera.

La polizia tedesca ha "temporaneamente" arrestato un "turista italiano" che aveva esibito il saluto hitleriano. È un portavoce delle forze dell'ordine di Monaco di Baviera a spiegare cosa è successo lunedì sera in un ristorante e perché la persona è stata identificata e poi messa in stato di fermo. L'operazione entra nel corredo accessorio del piano di sicurezza scattato in coincidenza della partita di Champions League tra il Bayern e la Lazio.

Chi è il "turista italiano"? Non sono state subito fornito le generalità, secondo quanto trapelato ha 18 anni, è stato colto in flagrante sul posto (si trovava all'interno di un locale) e in seguito trattenuto in attesa di ulteriori accertamenti. Il giovane è stato successivamente rilasciato dietro versamento di deposito cauzionale e l'espletamento di tutte le pratiche di rito. A occuparsi del caso – come chiarito da un funzionario – è "il Commissariato 44 della polizia criminale di Monaco" che si occupa dei reati con matrice politica.

Il ritorno degli ottavi di scena questa sera all'Allianz Arena è fondamentale sia per il passaggio del turno (dopo la vittoria della squadra di Sarri all'andata per 1-0) sia per dare nuovo impulso al Ranking Uefa stagionale dell'Italia che nella prossima edizione della Coppa potrebbe vedere ben 5 formazioni ai nastri di partenza del torneo.

La squadra di Sarri parte dal "piccolo" vantaggio del successo per 1-0 ottenuto all'Olimpico.

Alla ‘tensione sportiva' si aggiunge anche quella relativa alla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico: sono circa 3500 i tifosi biancocelesti che questa sera assisteranno al match nella porzione di impianto loro destinata. Alcune centinaia sono arrivate a Monaco già lunedì sera e non sono mancate le polemiche per l'atteggiamento di un folto gruppo che – come richiamato dallo striscione sulla birreria esposto all'Olimpico due settimane fa – non poteva mancare ‘all'appuntamento con la storia'. Quale? La visita al birrificio Hofbräuhaus, che non è un ritrovo qualunque e per molti sostenitori dell'estrema destra ha un valore particolare. Lì non si gusta solo un boccale spumeggiante ma è considerato (anche) meta di "turisti" affascinati dal fatto che proprio lì l'ex furher della Germania nazista, Adolf Hitler, teneva molti dei suoi discorsi.

E proprio in quella birreria, come mostrato anche da un video che ha alimentato il tam tam del mondo ultras, tifosi della Lazio sono stati registrati mentre intonavano canzoni e motti del ventennio fascista, oltre a suggellare quei momenti con tanto di saluto romano.