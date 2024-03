Bayern-Lazio dove vederla in chiaro in TV e streaming: le probabili formazioni della partita Bayern Monaco e Lazio si sfidano nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League: in palio la qualificazione ai quarti di finale. La formazione di Sarri parte favorita dopo la vittoria per 1-0 all’andata. Calcio d’inizio alle 21:00, diretta TV in chiaro su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Lazio sfida il Bayern nella partita decisiva per il passaggio ai quarti di finale di Champions League: si riparte dall'1-0 della sfida di andata. Bayern Monaco-Lazio, valida per il ritorno degli ottavi, si gioca oggi martedì 5 marzo alle ore 21 allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera, con diretta TV in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky. La squadra di Sarri reduce dalla sconfitta in campionato tra le polemiche contro il Milan, parte avvantaggiata dalla vittoria per 1-0 nella partita di andata grazie al rigore di Immobile.

Per qualificarsi ai quarti alla Lazio basterà anche un pareggio, mentre in caso di sconfitta con un gol di scarto si andrebbe ai calci di rigore. La formazione capitolina proverà ad approfittare del momento di crisi del Bayern di Tuchel che ha detto già addio alla possibilità di vincere la Bundesliga.

Tuchel senza lo squalificato Upamecano, espulso all’Olimpico punta su Dier in coppia con l’ex Napoli Kim. In avanti Kane proverà a sfruttare la velocità di Sané e Musiala e l’esperienza di Muller. Sarri punta sul tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in TV? La partita di ritorno degli ottavi di Champions si potrà seguire in chiaro in TV su Canale 5, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Telecronisti Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Il match dell’Allianz Arena inoltre sarà trasmesso anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Telecronaca affidata alla coppia Marinozzi-Marchegiani

Bayern Monaco-Lazio, dove vederla in streaming

Bayern-Lazio si potrà vedere anche in streaming su smartphone, tablet e computer. Diretta in chiaro su Mediaset Infinity, registrandosi alla piattaforma in modo gratuito. Il match di Champions invece sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky. Chi vorrà invece acquistare il tagliando del singolo evento potrà sfruttare la piattaforma NOW.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

Il Bayern deve fare a meno dello squalificato Upamecano e dell’infortunato de Ligt, con Kim in coppia con Dier nelle retrovie. In avanti spazio a Sané, Muller e Musiala alle spalle di Kane. Lazio con il 4-3-3 con Zaccagni titolare dopo l’assenza all’andata. L’ex Verona farà reparto con Immobile e Felipe Anderson

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.