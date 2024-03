Perché Bayern-Lazio può essere decisiva per il quinto posto Champions in Serie A Se la Lazio dovesse riuscire ad eliminare il Bayern negli ottavi di Champions, la Serie A sarebbe praticamente certa di avere una quinta squadra nella prossima edizione del torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Serie A al momento è favorita rispetto agli altri top campionati, per poter portare cinque squadre nella prossima Champions League, la prima a 36 squadre. I risultati finora collezionati dalle italiane nelle coppe hanno permesso al nostro torneo di avere un vantaggio importante in termini di ranking. In quest'ottica il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern e Lazio potrebbe essere decisivo per ipotecare il discorso. Una vittoria capitolina chiuderebbe quasi i giochi

Il regolamento della nuova Champions League prevede l'ampliamento del numero delle squadre partecipanti, che saranno 36. Per la UEFA i due campionati che chiuderanno la stagione in vetta al ranking continentale, potranno contare su un posto in più nel massimo torneo continentale, che sarà occupato dalla quinta classificata dei suddetti tornei (potrebbe esserci anche una sesta squadra italiana, in caso di vittoria dell'Europa League da parte di una tra Milan, Roma e Atalanta).

Al momento dopo l'en plein delle italiane nell'ultimo turno, la Serie A ha blindato il suo primo posto nel ranking, con buona pace delle dirette concorrenti. L'Italia, con sette club ancora in gioco su sette, ha 15.571 rispetto ai 14.500 della Germania e ai 13.875 dell'Inghilterra.

In questo scenario potrebbe diventare fondamentale anche la partita di ritorno degli ottavi di Champions tra Lazio e Bayern, visto che è un vero e proprio scontro diretto in chiave ranking.

Un successo della squadra di Maurizio Sarri, assolutamente sfavorita alla vigilia sulla carta, rappresenterebbe una mazzata per la Germania e regalare all'Italia praticamente la certezza di una quinta squadra nella prossima Champions League. Infatti i capitolini regalarebbero più punti in chiave ranking all'Italia che allungherebbe su una diretta concorrente. Uno stimolo in più dunque per la formazione del presidente Lotito.

Il ranking UEFA aggiornato

ITALIA, 15.571 (sette club su sette) Germania, 14.500 (cinque club su sette) Inghilterra, 13.875 (sei club su otto) Francia, 13.250 (tre club su sei) Spagna, 13.187 (cinque club su otto) Repubblica Ceca, 12.750 (tre club su quattro) Belgio, 12.400 (due club su cinque) Turchia, 11.000 (una club su quattro) Portogallo, 9.833 (tre club su sei) Olanda, 9.800 (due club su cinque)