Tifosi della Lazio a Monaco, cori fascisti e saluti romani nella birreria sede dei discorsi di Hitler Un centinaio di tifosi della Lazio sono andati nello storico birrificio Hofbräuhaus, sede di molti dei discorsi di Hitler, prima del match di questa sera con il Bayern Monaco.

A cura di Natascia Grbic

Circa un centinaio di tifosi della Lazio si sono trovati ieri sera nello storico birrificio Hofbräuhaus, famoso non solo per essere una delle birrerie principali di Monaco, meta di turisti da parte di tutto il mondo, ma anche perché era lì che Adolf Hitler teneva molti dei suoi discorsi. Braccia tese e cori fascisti al grido di ‘Duce, duce', il gruppo di tifosi ha passato così la serata in attesa della partita di Champions League contro il Bayern Monaco.

I video hanno cominciato a circolare nelle ultime ore sui canali Telegram dedicati ai gruppi ultras. Le immagini mostrano i tifosi intonare cori fascisti e fare il saluto romano: un comportamento che potrebbe costare loro caro dato che in Germania le autorità sono molto dure quando si tratta di atteggiamenti inneggianti al fascismo e che potrebbe portare anche all'arresto.

Lo striscione dedicato alla ‘birreria'

Solo venti giorni fa aveva suscitato indignazione lo striscione esposto dalla curva della Lazio durante l’andata degli ottavi di Champions con il Bayern Monaco. La scritta, "L'unica cosa che vi invidiamo: la birreria", che poteva sembrare inizialmente una frase goliardica, era in realtà proprio un richiamo alla birreria Bürgerbräukeller, tristemente nota per essere stata la sede di partenza del Putsch di Monaco (anche noto come ‘putsch della birreria'), colpo di Stato fallito e messo in atto proprio da Adolf Hitler nel 1923.

Attesi 3500 tifosi a Monaco

In tutto sono oltre tremila i tifosi laziali arrivati nella capitale tedesca per il match. Circa 3500 biglietti sono stati staccati per la partita, con la maggior parte delle persone arrivata già ieri per la trasferta. Il consolato italiano ha fatto sapere che stasera, dalle 18.30 e fino alle 20.30, sarà disponibile un servizio gratuito di shuttle bus dalla stazione dei bus Donnersberger Brücke che porterà direttamente allo stadio. Per chi volesse usare invece la metropolitana, è stata data come indicazione quella di scendere alla fermata Frottmäning.