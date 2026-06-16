Cipro è la meta più conveniente dell’estate 2026: niente folla eccessiva e prezzi stracciati

La meta turistica più conveniente dell’estate 2026? Cipro, che si è ritrovata a vivere un momento difficile a causa del conflitto in Medio Oriente. Ora che l’emergenza è rientrata, sta proponendo dei prezzi stracciati nel tentativo di tornare ad attirare l’interesse dei viaggiatori.

Le ferie per molti sono ancora solo un lontano miraggio ma la verità è che questo è il periodo giusto per pianificare le vacanze. Complice il fatto che l'estate non è ancora ufficialmente cominciata, i costi sono ancora abbastanza contenuti e si ha, dunque, la possibilità di trovare qualche offerta conveniente. Qual è la meta da scegliere nel 2026? Cipro, attualmente super vantaggiosa sia dal punto di vista economico che "pratico": nonostante il mare cristallino e i meravigliosi panorami, continua a essere poco affollata.

Perché il turismo a Cipro ha subito una battuta d'arresto

Cipro, l'isola nel Mediterraneo orientale a sud della Turchia e a ovest di Siria e del Libano, negli scorsi mesi si è ritrovata a vivere un momento storico molto difficile: l'1 marzo, poco dopo l'inizio della guerra in Medio Oriente, la base aerea di Akrotiri è stata colpita da un drone che però ha provocato solo danni lievi e nessuna vittima. Il clamore suscitato dall'incidente ha destato non poche preoccupazioni tra i viaggiatori, spingendoli a cancellare anche le vacanze programmate. La conseguenza di tutto ciò? I visitatori sono diminuiti in modo considerevole ed è finito il fenomeno dell'overtourism che ha rischiato di rovinare le zone più belle dell'isola negli ultimi anni. Ora che, però, l'emergenza legata al conflitto è rientrata, le prenotazioni continuano a essere basse ed è per questo che sono state molte le attività che hanno diminuito i prezzi, nella speranza di invogliare i turisti a ripopolare la zona.

Quanto costa attualmente una vacanza a Cipro

A Cipro attualmente ci si può rilassare sulla famosa spiaggia di Nissi senza essere sommersi dalla folla, ci si può godere un soggiorno in un hotel di lusso a prezzi stracciati e ci si può concedere una cena in riva al mare senza dover affrontare file infinite fuori al ristorante: insomma, l'isola sembra essere la meta ideale per chi è alla ricerca di tranquillità e bellezza nell'estate 2026. Rispetto allo scorso anno, il costo medio di un pacchetto all-inclusive è diminuito di circa 300 euro, mentre per quanto riguarda i voli di andata e ritorno dall'Italia (per la precisione da Roma e Milano), al momento costano poco più di 200 euro nelle settimane centrali di agosto. In quanti la sceglieranno per le loro prossime vacanze, approfittando così di questo momento storico particolare?