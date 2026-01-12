Camihawke e Tananai in Messico, quali sono i luoghi che hanno visitato durante la fuga romantica

Camihawke e Tananai hanno organizzato la loro prima vacanza di coppia. Quali sono i luoghi iconici del Messico che hanno visitato negli ultimi giorni?

Camihawke e Tananai si stanno frequentando dallo scorso settembre: sebbene non abbiano mai rivelato apertamente la notizia, lo hanno lasciato intendere tra Stories e foto paparazzate. Nelle ultime ore, però, sono ufficialmente "usciti allo scoperto" sui social, dove hanno postato degli scatti della recente vacanza in Messico. Certo, non hanno mai posato fianco a fianco ma, a giudicare dagli stessi posti visitati negli stessi giorni, pare proprio che fossero insieme. Quali sono i luoghi iconici che hanno visitato durante la prima fuga romantica di coppia?

La casa-hotel in cui hanno soggiornato Camihawke e Tananai

Dove hanno organizzato la prima vacanza insieme Camihawke e Tananai? In Messico, come documentato dai diversi scatti postati sui social. Per essere precisi, sono volati a San Cristóbal de Las Casas, nello Stato del Chiapas, tra le montagne della Sierra Madre, dove hanno trascorso le giornate tra mercatini tipici, lunapark e panorami da sogno.

Le rovine Maya

L'hotel scelto per la fuga oltreoceano? Taller de Juan, una Casa Hotel curata nei minimi dettagli, dove tutto è a tema jungle, dai meravigliosi giardini alle camere in legno. I prezzi qui partono da poco più di 100 euro a notte per una doppia semplice e arrivano a oltre 400 euro al giorno per una suite presidenziale.

Taller de Juan

Camihawke e Tananai tra vecchie rovine e cascate azzurre

Successivamente i due hanno fatto visita al luogo simbolo del Messico per eccellenza: Palenque, il sito archeologico maya situato nel Chiapas, dove hanno ammirato le antiche e suggestive rovine delle popolazioni originarie dell'America Latina.

Agua Azul

Non poteva mancare una tappa alle spettacolari cascate di Agua Azul: qui i due si sono immortalati alle prese con un bagno con tanto di costumi rossi (anche se sempre in scatti "in solitaria"). Ora pare che per loro la vacanza sia finita, stanno rientrando alla normale quotidianità milanese ma i ricordi accumulati saranno per sempre indimenticabili.