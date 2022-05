Blocco 181: dove è stata girata la serie con Salmo Blocco 181 è la nuova serie di Sky Original che andrà in onda dal 20 maggio 2022 per otto episodi. Scopriamo tutte le location della serie con Salmo.

A cura di Clara Salzano

La locandina di Blocco 181 di Sky Original

Il 20 maggio 2022 arriva su Sky la nuova serie Blocco 181 ambientata a Milano. Si tratta della prima produzione in-house Sky Studios italiana e racconta la storia di amore, musica e criminalità tra tre amici e amanti, Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero). Nella serie recita anche il famoso rapper italiano Salmo, che è supervisore e produttore musicale di Blocco 181. Poi c'è un'inedita Milano a fare da sfondo alla serie diretta dal regista Giuseppe Capotondi, con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Dal quartiere Barona a Quarto Cagnino, scopriamo dove è stata girata la nuova serie Blocco 181 di Sky Original.

Blocco 181 a Milano

Le riprese a Milano di Blocco 181

Milano con la sua periferia è la protagonista silente di Blocco 181. La nuova serie di Sky Original debutta il 20 maggio 2022 ed è ambientata principalmente a Milano. Si vede la periferia del capoluogo meneghino, i casermoni popolari, le comunità multietniche della Milano di oggi.

Una scena di Blocco 181

Blocco 181 non è solo il nome della serie ma anche un luogo della città, un insieme di palazzine popolari dove vivono i protagonisti al ritmo sudato di rap e reggaeton, tra amore e criminalità. Il blocco è identificato con il quartiere Barona di Milano dove l'integrazione non è sempre facile e il passato fatica ad essere dimenticato.

Le riprese di Blocco 181 a Milano

Sono diverse le aree di Milano che si vedono nella nuova serie Blocco 181. Non solo la Barona ma anche le zone di Giambellino Lorenteggio, Quarto Cagnino e tanti altri luoghi carichi di fascino della città.

Un’immagine di Blocco 181 a Milano

Anche Genova tra le location della serie di Sky Original

Sono sempre più numerose le serie tv che scelgono Milano come location, da Zero a Blocco 181. La nuova serie di Sky Original ha usato però non solo il capoluogo meneghino per le riprese ma la produzione è stata individuata anche

Un’immagine di Blocco 181

Blocco 181 è stata girata anche a Genova, nel Ponente genovese di preciso, tra il Quartiere San Pietro, il Quartiere Ca' Nuova, in Via Cravasco, Via De Sanctis, Via Novella e Via Due Dicembre, che hanno ricreato alcune zone popolari di Milano per la serie.