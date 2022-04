Blocco 181, Salmo sulla sua prima prova da attore: “È andata di me**a” Il rapper ha parlato a Vanity Fair della sua prima esperienza da attore nella serie Sky che uscirà il 20 maggio.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà a breve su Sky "Blocco 181", la serie che vede nel cast di attori anche Salmo. Il rapper ha un ruolo da supervisore e produttore musicale e produttore creativo, ma interpreta anche uno dei personaggi di questo lavoro sperimentale, che è il primo prodotto in-house da Sky Studios in Italia. Una ruolo inedito del quale ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair, definendo senza se e senza ma la sua come una prestazione “di merda. La serie è bella, è stata una grande esperienza. Però la prima volta che mi sono visto sullo schermo, nei panni di un personaggio che non sono io, mi sono detto: faccio schifo. E quando hanno acceso le luci e mi hanno chiesto cosa ne pensavo, io non sapevo proprio che cazzo dire. E’ come quando senti la tua voce registrata la prima volta e pensi: che voce di merda”.

Blocco 181, dal 20 maggio su Sky

Diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, BLOCCO 181 arriverà su Sky e Now Tv dal prossimo 20 maggio. Protagonisti tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) e Andrea Dodero (The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva). A legare i loro personaggi una storia d’amore inattesa e attualissima, sullo sfondo di un imponente complesso edilizio della periferia milanese, il Blocco 181.

La trama della serie

Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi, terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio organizzato di cocaina. Dall’altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang. Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea, sensuale e indomita pandillera, Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra Blocco e latinos.