Addio alle case colorate di Notting Hill: i residenti le dipingono di nero per scoraggiare i turisti Stanchi del continuo afflusso di turisti a caccia di foto attratti dalle iconiche case colorate di Notting Hill, i residenti hanno preso una drastica decisione.

A cura di Giusy Dente

Case colorate a Notting Hill, Londra (Regno Unito)

La caratteristica più iconica e inconfondibile di Notting Hill, il famoso quartiere residenziale di Londra, sono le sue casette coloratissime: delle facciate che spaziano dal verde al lilla, dal rosso al giallo. Sono le stesse che si vedono anche nell'omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant del 1999 ambientato proprio lì. E proprio per la fama data dal film, sono tantissimi i turisti curiosi che si recano lì a caccia di una foto "instagrammabile". I residenti, stanchi di questi assalti continui, hanno dovuto prendere una decisione drastica.

Addio ai colori di Notting Hill

Gli abitanti di Notting Hill assistono quotidianamente allo stesso spettacolo: fiumi di turisti che si riversano per le strade del quartiere, scattando foto e curiosando nelle case. Sicuramente è una zona caratteristica e iconica, grazie alle sue casette in stile vittoriano dai colori sgargianti: ma quando è troppo è troppo. Stanchi di questi assalti continui, hanno deciso di rinunciare alle facciate colorate e di dipingerle di nero, così da renderle meno attraenti agli occhi di curiosi e influencer, che stazionano lì ore e ore in posa.

I proprietari di case sulla Lancaster Road, situata a pochi metri dal mercato di Portobello Road a ovest di Londra, hanno raccontato al Daily Mail che alcuni fanno veri e propri servizi fotografici, con tanto di cambi d'abito. Insomma, una situazione insostenibile. Non ci si rende conto che dietro quelle facciate colorate, ci sono le vite di persone vere in carne e ossa: non è un film.

Notting Hill al tramonto

Per il momento si tratta di iniziative isolate, ma i residenti stanno conducendo una campagna per convincere anche i vicini a seguire il loro esempio, in nome del benessere condiviso e della pace nel quartiere. La lettera si intitola "Come affrontare l'impatto turistico sulla nostra strada" e recita:

Come molti di voi avranno notato, la nostra sezione della strada è diventata un luogo sempre più popolare tra i turisti sui social media, attratti dai colori vivaci delle nostre case. È bello vedere apprezzamento per la nostra strada, ma la folla costante, il rumore, i rifiuti e la mancanza di privacy causati dalle persone sedute sulle nostre scale stanno iniziando a incidere sulla nostra vita quotidiana.

Oltre al rumore e alla folla, c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare: l'aumento degli affitti, altro aspetto che grava sui residenti. E la lettera prosegue:

Come possibile soluzione, tre famiglie hanno deciso di ridipingere le loro case questa primavera con tonalità più neutre per contribuire a ridurre l'attrazione visiva per i turisti. Se più persone prendessero in considerazione l'idea di fare lo stesso collettivamente, potremmo riuscire a restituire un po' di pace e privacy alla nostra comunità.

Come ulteriori misure per contrastare l'overtourism diversi cittadini hanno messo catene davanti alle proprie abitazioni, per impedire il continuo movimento sulle scalinate d'ingresso. È anche comparso un cartello con la scritta quiet zone "zona tranquilla", per ribadire ai turisti di essere rispettosi.