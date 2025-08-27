Migliori mascara volumizzanti, allunganti e incurvanti: come scegliere e i consigli per ciglia perfette

Volumizzanti, incurvanti, allunganti: ecco quali sono i migliori mascara del momento e come scegliere il più adatto alle proprie ciglia. Una guida all’acquisto con le nostre proposte dai mascara low cost a quelli di fascia alta.

Il mascara, erroneamente chiamato anche “rimmel” per via del suo inventore, è uno dei prodotti cosmetici più utilizzati nel mondo del make-up, il miglior alleato per un trucco occhi capace di definire le ciglia, donando apertura e intensità allo sguardo. In base alla formula e allo scovolino scelto, il mascara può avere un effetto volumizzante, allungante o incurvante, regalando un meraviglioso effetto ciglia finte anche a quelle più sottili, corte o poco definite.

Il prodotto viene distribuito uniformemente sulle ciglia con lo scovolino, che in base alla sua forma le modella e permette di ottenere diversi effetti. La forma dello scovolino infatti può cambiare completamente il risultato finale: quelli con setole fitte e corte danno volume alle ciglia, altri hanno setole più lunghe e curve per separare e incurvare le ciglia. Alcuni mascara invece possono essere in fibre naturali, per donare allo sguardo un effetto ciglia finte e altri in silicone per pettinare le ciglia e ridurre la formazione di grumi.

I mascara volumizzanti, allunganti e incurvanti sono perfetti per intensificare lo sguardo: donano ciglia più piene, curve e visibilmente più lunghe. Le versioni waterproof garantiscono una tenuta impeccabile tutto il giorno, resistendo a lacrime, sudore e umidità. Se desiderate un tocco glamour, i mascara colorati aggiungono una nota di colore ai vostri make-up, grazie a delle sfumature che valorizzano il colore dei vostri occhi.

Dai colorati per dare un tocco glamour ai più resistenti waterproof, dai prodotti low cost a quelli delle marche di fascia alta: ecco la nostra guida all'acquisto con una selezione dei 10 migliori mascara del momento, pensata in base a formula, tipo di ciglia e scovolino per avere ciglia perfette, allungate, voluminose e definite.

Come scegliere il mascara giusto

La prima cosa da chiedersi quando si acquista un mascara è quale tipo è più adatto alle proprie ciglia. Ogni mascara ha una funzione specifica, le tre tipologie più diffuse sono: allungante, volumizzante e incurvante, effetti che variano in base alla formula e alla forma dello scovolino. Vediamo nello specifico le differenze tra queste tre tipologie di mascara e come scegliere:

I mascara allunganti hanno una formula arricchita con fibre leggere e sintetiche, che si legano alle ciglia prolungandole, e uno scovolino sottile e allungato, spesso in silicone, con setole corte e fitte, capace di raggiungere anche le ciglia più corte. L'effetto che danno è quello di occhi più aperti, con ciglia più lunghe e definite. Questa tipologia di mascara è adatta non solo a chi ha ciglia corte, ma anche a coloro che hanno occhi piccoli e infossati e desiderano uno sguardo aperto, con un effetto ciglia finte. La formula leggera permette di stratificare senza creare grumi o appesantire lo sguardo.

Scovolino in silicone con setole corte

I mascara incurvanti hanno una formula con polimeri o cere, che permettono di sollevare e incurvare le ciglia, con un effetto a lunga durata. Gli scovolini hanno di solito una forma curva, che permette di raggiungere tutte le ciglia, anche quelle più corte, e sono spesso in fibre naturali o in silicone flessibile. Questi mascara sono l'ideale per chi vuole accentuare la piega naturale delle proprie ciglia e avere uno sguardo più "aperto", o per chi ha ciglia dritte e desidera un effetto ventaglio. Per un effetto più duraturo, andrebbero abbinati a un piegaciglia.

Scovolino curvo con setole fitte

I mascara volumizzanti sono la scelta ideale per chi ha ciglia sottili e poco folte, ma desiderano ciglia piene e spesse. Hanno una formula più densa rispetto agli altri mascara, spesso arricchita con cere o polimeri che avvolgono ogni singola ciglia, aumentandone lo spessore. Gli scovolini in questo caso sono grandi e dotati di setole fitte a forma di clessidra, spesso in nylon, per distribuire una maggiore quantità di prodotto sulle ciglia e dare un effetto volumizzante. Questo tipo di mascara dona uno sguardo più deciso, profondo e drammatico per chi ama l'effetto ciglia finte.

Scovolino a clessidra

I migliori mascara del 2025 per ciglia perfette

Per aiutarvi a scegliere il miglior mascara per le vostre esigenze, abbiamo selezionato una serie di prodotti di diversi brand, da quelli di fascia alta a quelli low cost, indicando per ognuno le caratteristiche dello scovolino, la formula e il tipo di effetto che permette di ottenere.

Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Sky High

Il migliore mascara 3 in uno: allungante, volumizzante e incurvante

Il Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Sky High è uno dei mascara più in voga del momento, allunga, definisce e incurva le ciglia con un solo gesto. Grazie al suo pratico scovolino sottile e flessibile è possibile raggiungere anche le ciglia più corte per un effetto fake lashes. Per ottenere un risultato ottimale, vi consigliamo di applicarlo più volte dalla radice alle punte delle ciglia fino a raggiungere il volume e la lunghezza desiderati. Il packaging è elegante e il tubetto è facile da maneggiare, ha un finish opaco e nuove diverse colorazioni oltre alla classica extra black come: space diamond arricchita con glitter per un tocco glamour, green attitude per risaltare gli occhi verdi e nocciola, blue mist e burugundy haze per chi desidera creare look creativi.

Consigliato: per coloro che hanno ciglia corte e desiderano un effetto fake lashes.

Pro: con il suo applicatore flessibile questo mascara cattura ogni ciglia garantendo un effetto extra allungato.

Contro: la sua formula ricca di fibre può rendere il prodotto difficoltoso da struccare, bisognerà munirsi di un buon struccante bifasico.

Diego Dalla Palma MyToyBoy Extravolume

Il migliore mascara volumizzante

Il mascara firmato Diego Dalla Palma My ToyBoy Extravolume è un mascara di alta qualità, super volumizzante e grazie alla sua texture cremosa concede una lunga durata. Ha una comoda impugnatura per facilitare l'applicazione e il suo scovolino è in silicone ipoallergenico. Grazie alla sua formula ‘attiva' garantisce una naturale crescita delle ciglia in soli 30 giorni e grazie al suo scovolino a freccia assicura un effetto ciglia 4D.

Consigliato: se desiderate un effetto ciglia finte allora il MyToyBoy fa al caso vostro, un prodotto essenziale per coloro che hanno ciglia dritte o corte.

Pro: si rimuove facilmente con un po' di acqua tiepida, la sua formula ipoallergenica è adatta a coloro che hanno gli occhi sensibili.

Contro: essendo un mascara XXL risulta difficile da mettere in borsetta, vi consigliamo di portare con voi un mini beauty case.

Nabla Vicious Mascara

Il migliore mascara per un'alta definzione

Il Nabla Vicious Mascara è perfetto per creare ogni tipo di look grazie al suo applicatore ad alta precisione, sottile e maneggevole. Uno dei migliori mascara di sempre, definisce lo sguardo con una sola applicazione, la sua formula è delicata e adatta anche per coloro che utilizzano le lenti a contatto. Lunga tenuta, volume e definizione in un solo colpo, il Nabla Vicious regala uno sguardo sensuale e intenso. Lo scovolino piccolo e sottile permette di raccogliere tutte le ciglia anche quelle più piccole.

Consigliato: per coloro che hanno ciglia sottili e desiderano uno sguardo sia definito che intenso.

Pro: separa le ciglia in maniera uniforme e definisce lo sguardo senza creare grumi.

Contro: questo mascara tende a seccarsi velocemente se non utilizzato con cura, controllate lo stato del prodotto dopo qualche mese e chiudetelo sempre bene per evitare che si secchi.

Mascara Essence Lash Princess

Il migliore mascara low cost

Il mascara Essence Lash Princess è in assoluto il migliore mascara low cost. Un cosmetico performante, dalla lunga tenuta e disponibile anche nella sua versione waterproof. Questo mascara dona volume e lunghezza alle ciglia creando un effetto fake lashes per molte ore. Il suo scovolino a forma di cono separa con cura le ciglia e la sua formula cremosa non lascia grumi. Privo di parabeni, profumi e alcol, curelty- free e vegano. Lash Princess di Essence offre una notevole qualità a un buon prezzo ed è disponibile in diverse varianti: Lash Princess volume, False Lash Effect, Waterproof, Lash Princess Curl & Volume, nella sua versione Brown.

Consigliato: per coloro che desiderano un effetto ciglia finte a un prezzo modico.

Pro: è un prodotto versatile, economico, vegano e garantisce una lunga tenuta.

Contro: non idrosolubile, considerata la sua notevole tenuta per essere rimosso correttamente consigliamo uno struccante bifasico.

Pupa Mascara Vamp

Il migliore mascara firmato Pupa

Il mascara Vamp della Pupa è la punta di diamante del suo brand grazie alla sua texture cremosa che rende le ciglia morbide e flessibili. Contiene al suo interno uno speciale agente filmogeno in grado di aumentare la sua tenuta, inoltre lo scovolino presenta setole morbide e fitte per un effetto super volumizzante e riduce al minimo le sbavature. Per coloro che amano giocare con le varie tonalità di make-up questo mascara è la migliore soluzione grazie alle sue colorazioni: marrone, nero, blu, viola e verde.

Consigliato: per coloro che desiderano un extra volume senza appesantire lo sguardo e desiderano sperimentare diversi look grazie alle sue diverse colorazioni disponibili.

Pro: questo mascara dura tantissimo e non si secca, inoltre il suo scovolino è stato pensato per non sovraccaricare di prodotto le ciglia.

Contro: la texture potrebbe risultare pesante per coloro che hanno ciglia sottili, vi consigliamo un primer da applicare prima del mascara per rendere lo sguardo leggero.

Chanel Inimitable

Il migliore mascara di fascia alta

Il mascara Chanel Inimitable si conferma il miglior mascara nella categoria di fascia alta, è dotato di setole precise e ultra-sottili per garantire un effetto 3D senza appesantire lo sguardo. Grazie alla sua formula innovativa con cera di riso e polimeri dona alle ciglia lunghezza, curvatura e volume con una sola applicazione. L'applicatore in elastomero flessibile e morbido facilita la sua applicazione.

Consigliato: a coloro che hanno ciglia rade o sottili e che desiderano un buon cosmetico di fascia alta facile da applicare.

Pro: non macchia, non crea grumi grazie alla sua formula leggera.

Contro: questo prodotto potrebbe seccarsi velocemente ma basterà non immergere più volte lo scovolino nel flacone per garantire la sua durata.

Lancome Mascara Monsieur Big

Il mascara più amato da Chiara Ferragni

Il mascara Lancome Mascara Monsieur Big è il mascara usato dalla nota influencer Chiara Ferragni e che ha fatto impazzire il web. Lancome si riconferma per la sua qualità ed eccellenza con questo mascara che assicura un extra volume e un effetto ciglia finte senza colature e grumi. La formula innovativa scivola facilmente sulle ciglia e le lascia perfettamente volumizzate fino a 24 ore. Il suo colore intenso aumenta fino a 12 volte il volume delle vostre ciglia.

Consigliato: a coloro che desiderano uno sguardo intenso e profondo per tutto il giorno e hanno ciglia che tendono verso il basso.

Pro: non macchia, non sbava, non lascia grumi, ideale per un make-up pulito e veloce.

Contro: scaricate bene il prodotto per evitarne un eccesso durante l'applicazione sulle ciglia inferiori.

L'Oréal Paris Mascara Volumizzante e Allungante Lash Paradise

Il migliore mascara allungante

L'Oréal Paris Lash Paradise grazie al suo comodo scovolino morbido e bombato separa e allunga le ciglia senza lasciare l'effetto ciglia spesse. La sua formula leggera non appesantisce lo sguardo, offre un look naturale e non lascia tracce sotto agli occhi. Il colore è intenso, valorizza gli occhi e resiste per molte ore, per una tenuta fino a 12 ore. Applicate più strati per ottenere un maggiore effetto allungante e volumizzante.

Consigliato: a coloro che desiderano ciglia lunghe e sane, questo mascara grazie alla sua formula arricchita con olio di ricino permette la normale crescita delle vostre ciglia.

Pro: grazie al suo applicatore affusolato è possibile ottenere un risultato ottimale dopo la prima applicazione.

Contro: non è un mascara idrosolubile quindi bisognerà struccarlo con un buon detergente bifasico.

Rimmel London Mascara 100% Waterproof

Il migliore mascara waterproof

Il mascara Rimmel London Mascara 100% Waterproof ha una formula waterproof altamente resistente, ideato per non sbavare a contatto con l'acqua e il sudore. Che stiate cercando un mascara per andare in vacanza o un valido prodotto in caso di sport, Il Rimmel London è la soluzione. Non solo un mascara waterproof ma anche un prodotto in grado di definire le ciglia e donare loro un maggiore volume.

Consigliato: per coloro che non osano rinunciare al make-up nemmeno in vacanza o per coloro che praticano sport e desiderano mantenere uno sguardo intenso.

Pro: questo mascara asciuga rapidamente e assicura una lunga tenuta.

Contro: per avere l'effetto desiderato bisognerà ripetere l'applicazione più volte ma garantiamo una tenuta fino a 12 ore.

Too Faced Better Than Sex Mascara

Il migliore mascara in assoluto (il più venduto al mondo)

Il mascara più venduto al mondo è Too Faced Better Than Sex. La sua innovativa formula è arricchita con polimeri filmanti e collagene che la rendono estremamente scorrevole per donare alle tue ciglia un volume definito e intenso. Il suo scovolino a forma di clessidra non macchia e non crea sbavature e la sua texture leggera permettere di donare maggiore volume alle ciglia permettendovi diverse applicazioni senza appesantire lo sguardo.

Consigliato: per coloro che desiderano uno sguardo intenso e voluminoso con un solo gesto e hanno ciglia corte e sottili.

Pro: non macchia, non appiccica, separa, allunga e protegge le vostre ciglia. Chi non vorrebbe tutto questo in un solo mascara?

Contro: la consistenza pastosa di questo mascara potrebbe non piacere a tutti ma facendo un po' di pratica l'applicazione vi risulterà più semplice.

Come applicare il mascara (evitando sbavature)

Applicare il mascara può sembrare un gesto semplice ma ottenere ciglia perfettamente definite senza sbavature richiede attenzione e tecnica. In questo paragrafo vedremo alcuni consigli pratici e alcuni passaggi fondamentali per applicare il mascara in modo preciso, valorizzando lo sguardo per ottenere un risultato pulito.

Prima di applicare il mascara per ottenere ciglia curve e definite bisognerà usare un piegaciglia. Inclinate la testa all'indietro e piegate delicatamente le vostre ciglia a partire dalla base per ottenere un effetto completamente naturale.

per ottenere ciglia curve e definite bisognerà usare un Inclinate la testa all'indietro e piegate delicatamente le vostre ciglia a partire dalla base per ottenere un effetto completamente naturale. Successivamente applicate un buon siero come base per le vostre ciglia per ottenere un effetto duraturo ed evitare che queste si spezzino.

come base per le vostre ciglia per ottenere un effetto duraturo ed evitare che queste si spezzino. Per evitare la formazione di grumi eliminate l'eccesso di prodotto dallo scovolino (magari con un fazzoletto per evitare di lasciare eccessivo prodotto sull'apertura del mascara e rischiare che si secchi).

(magari con un fazzoletto per evitare di lasciare eccessivo prodotto sull'apertura del mascara e rischiare che si secchi). Applicate il vostro prodotto dalla radice alla punta delle ciglia con un movimento a zig-zag per ottenere un effetto definito e coprire tutta la lunghezza.

per ottenere un effetto definito e coprire tutta la lunghezza. Non dimenticate le ciglia inferiori , applicare il mascara con uno scovolino leggermente più piccolo per evitare fastidiose sbavature.

, applicare il mascara con uno scovolino leggermente più piccolo per evitare fastidiose sbavature. Non trascurate l'angolo interno dell'occhio, portate il vostro scovolino in verticale ed effettuate piccoli movimenti dal basso verso l'alto per catturare anche le ciglia interne.

Prodotti correlati

Per ottenere un look occhi completo vi consigliamo alcuni prodotti da abbinare ai vostri mascara per uno sguardo ipnotico.

Piegaciglia

Per uno sguardo definito un buon piegaciglia è l'alleato perfetto, da utilizzare su ciglia struccate e pulite per evitare che si spezzino.

Eyeliner

Per completare il vostro look vi consigliamo di abbinare un eyeliner per dare maggiore profondità al vostro sguardo.