Migliori eyeliner: tipologie, come scegliere la più adatta e consigli per l’applicazione

Se siete alla ricerca dei migliori eye-liner, in questa guida all’acquisto troverete le principali tipologie disponibili in commercio, consigli per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze e tips per un’applicazione perfetta.

L'eyeliner è un cosmetico che serve per dare maggiore profondità e definizione allo sguardo e si applica lungo la rima ciliare superiore. Le tipologie principali di eyeliner sono: a penna, consigliati per i principianti del make-up, liquidi e in gel.

L'eyeliner può essere considerato un prodotto difficile da applicare, per i meno esperti infatti c'è il rischio di macchiare la palpebra o sbavare il trucco a causa di linee poco precise, in questo caso basterà inumidire un cotton fioc con uno struccante specifico per rimuovere delicatamente il trucco.

L'eyeliner è un prodotto versatile perché permette di realizzare diversi effetti, uno dei più amati dalle donne ad esempio è il cat-eye (occhi di gatto) che grazie alla codina disegnata all'insù verso la parte esterna dell'occhio, allunga lo sguardo e lo rende intenso.

Alcuni eyeliner grazie ad una specifica formula waterproof (resistenti all'acqua) assicurano una lunga tenuta anche d'estate: resistono al sudore, non si sciolgono e non si sbavano a contatto con l'acqua. Per scegliere i migliori eyeliner adatti a ogni vostra esigenza sarà necessario tenere in conto le varie tipologie di eyeliner in commercio, le caratteristiche principali e i brand di alta gamma più amati come: Collistar, Maybelline, Inglot, Nyx e quelli low cost come Essence o Catrice.

Come scegliere il miglior eyeliner

Prima di scegliere l'eyeliner in base alle vostre esigenze è importante sapere quali sono le principali tipologie in commercio:

L'eyeliner in penna è consigliato per le principianti infatti è quello più venduto, la sua punta in feltro, rigida e sottile facilita l'applicazione. Inoltre grazie alla sua pratica impugnatura è possibile regolare lo spessore del tratto tracciando linee sottili e precise o linee ampie e appariscenti a seconda del look prescelto

è consigliato per le principianti infatti è quello più venduto, la sua punta in feltro, rigida e sottile facilita l'applicazione. Inoltre grazie alla sua pratica impugnatura è possibile regolare lo spessore del tratto tracciando linee sottili e precise o linee ampie e appariscenti a seconda del look prescelto L'eyeliner liquido grazie alle sue setole flessibili e sottili assicura una maggiore precisione e definizione, inoltre può avere diversi finish (opaco, lucido, satinato), meno indicato sicuramente per sfumature nel caso di smokey eyes o effetti morbidi perché potrebbe rilasciare troppo prodotto e macchiare la palpebra

grazie alle sue setole flessibili e sottili assicura una maggiore precisione e definizione, inoltre può avere diversi finish (opaco, lucido, satinato), meno indicato sicuramente per sfumature nel caso di smokey eyes o effetti morbidi perché potrebbe rilasciare troppo prodotto e macchiare la palpebra L'eyeliner in gel si utilizza con l'aiuto di un pennellino, adatto agli esperti del make-up, veri professionisti che puntano a un effetto scenico o drammatico. Il gel con la sua morbida consistenza consente di ottenere look sfumati ed elaborati.

Tutte le tipologie di eyeliner possono essere anche: waterproof, colorati e long lasting.

Oggi il mondo del make up offre una vasta scelta di brand che possono essere sia di alta gamma con prezzi elevati come Collistar o Mac sia brand low cost come Catrice o Essence che però assicurano una valida alternativa in termini di qualità.

Essence nello specifico, è un marchio tedesco conosciuto per la sua vasta gamma di prodotti beauty naturali e vegani, non testati sugli animali conosciuti come Cruelty-free, Catrice come Essence è un brand tedesco low cost che propone cosmetici di qualità tanto da essere considerato un gradino superiore al suo concorrente!

I migliori eyeliner per tipologie e brand

Ecco una selezione dei migliori eyeliner suddivisi per tipologia e marchio, adatti per ogni esigenza e fascia di prezzo

NYX Epic Ink Eye Liner, Eyliner Liquido in penna

Migliore eyeliner in penna

Dalla punta fine in grado di delineare linee sottili e morbide, il NYX Epic Ink Eye Liner, Eyliner Liquido Waterproof si presenta con una formula waterproof resistente all'acqua e una texture leggera. La sua pigmentazione ricca e definita insieme alla sua formula a lunga tenuta permettono una durata di addirittura 24 ore. Con una sola applicazione riesce a sottolineare e accentuare ogni make-up, inoltre asciuga rapidamente ed è semplice da maneggiare grazie al suo comodo packaging.

Consigliato per: tutte coloro che non hanno grande dimestichezza con l'utilizzo dell'eyeliner perché è facile da maneggiare e aiuta l'applicazione

Pro: è resistente al sudore, ha una lunga tenuta. Asciuga rapidamente e non crea grumi.

Contro: dopo qualche utilizzo il pennino tende a lasciare troppo prodotto, consigliamo di utilizzarlo con parsimonia

L'Oréal Paris Eyeliner In Penna Superliner Perfect Slim

Migliore eyeliner con punta sottile

L'Oréal Paris Eyeliner In Penna Superliner Perfect Slim uno dei migliori eyeliner liquidi in penna in termini di precisione, dalla linea super sottile, intensa ed elegante. Grazie alla sua formula waterproof questo eyeliner resiste in casi di sudorazione o caldo intenso garantendo una maggiore durata, fino a 24 ore. Disponibile in 5 varianti di colore: blu, grigio, marrone, nero e verde petrolio.

Consigliato: per i veri professionisti del make-up

Pro: la sua pigmentazione intensa dona un finish definito, uniforme e la sua impugnatura ergonomica consente un maggiore controllo durante l'applicazione

Contro: non è adatto a look sfumati, ma sicuramente è un buon alleato per chi desidera un ottimo cat- eye

MIZON LIQUID VEGAN EYELINER (K-Beauty)

Migliore eyeliner con formula vegana

Mizon liquid vegan è un eyeliner che rispetta gli animali e l'ambiente. Con le sue caratteristiche Cruelty-free e vegane, risulta esssere un cosmetico sostenibile. Questo prodotto presenta la punta in feltro sottile per dare una maggiore precisione durante l'applicazione, dal colore intenso e satinato, resiste all'acqua, ed è progettato per un consumatore consapevole. Adatto soprattutto ad una pelle grassa tendente a un eccessivo sebo e a prova di sbavature.

Consigliato: Per coloro che desiderano un maquillage consapevole e sostenibile

Pro: agevole, comodo, semplice da utilizzare, dalla pigmentazione carica e setosa

Contro: bisogna fare attenzione alla rara fuoriuscita di eccessivo prodotto

MAC Fluidline Eye Liner Gel

Migliore eyeliner in gel

Il MAC Fluidline Eye Liner Gel nella si presenta nella colorazione Blacktrack ed è uno dei prodotti per il make-up occhi più amato dai professionisti. Da applicare con un pennello (non presente nella confezione) dona un trucco effetto seta, dalla durata di 16 ore. Compatto, corposo, adatto ad ogni tipo di pelle, a prova di sbavature, è disponibile in una ricca gamma di colori.

Consigliato: ai veterani del make-up che vogliono ricreare dei look marcati o sfumati

Pro: ha una colorazione fortemente pigmentata, garantisce una lunga durata ed è resistente all'acqua

Contro: Per completare il make-up bisogna acquistare il pennellino da parte, vi consigliamo quindi EIGSHOW Pennello per eyeliner ad angolo fine Pro Precision, dalle setole sintetiche che permettono di tracciare linee precise, anche per le palpebre più insidiose come quelle hooded eyes

Inglot AMC Gel Eyeliner

Migliore eyeliner waterproof in gel

Inglot AMC Gel Eyeliner, offre un'elevata coprenza dopo una sola applicazione, asciuga rapidamente ed è adatto a trucchi professionali grazie alla sua formula waterproof resistente all'acqua e al sudore

Consigliato: per gli esperti del make-up che che vogliono osare con una pigmentazione intensa e look strong

Pro: l'alta concentrazione di pigmenti, rende questo eyeliner in gel estremamente intenso, con un rilascio colore pieno già dopo una sola applicazione

Contro: essendo un eyeliner in gel ad alta tenuta bisogna fare attenzione in fase di applicazione poiché eventuali ritocchi in caso di sbavature possono essere difficili da gestire, nulla che un buon latte detergente non possa risolvere

Rimmel – Eyeliner Waterproof Exaggerate Liquid

Migliore eyeliner waterproof liquido

Rimmel – Eyeliner Waterproof Exaggerate Liquid, è il miglior eyeliner waterproof per la sua capacità di resistere a ogni circostanza, adatto anche per le principianti grazie al suo pennello in feltro, dona un finish lucido e una stesura precisa.

Consigliato: per coloro che durante l'estate non vogliono rinunciare ad un make up occhi completo

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: bisogna ritoccarlo almeno una volta durante la giornata per poter dare dare intensità alle linee

Collistar Eye Liner Tecnico Nero

Migliore eyeliner nero

Collistar Eye Liner Tecnico Nero, presenta l'applicatore in feltro e questo vi consente di delineare il contorno occhi con rapidità e precisione, idrata e protegge gli occhi grazie alla sua formula per occhi sensibili

Consigliato: per coloro che desiderano un trucco di estrema precisione

Pro: ha una lunga durata ed è waterproof, un prodotto dall'altissima coprenza e qualità

Contro: Il pennellino è abbastanza duro, assicura una linea netta ma bisogna fare attenzione durante l'applicazione

Catr. Calligraph Pro Precise 24H Matt

Migliore eyeliner lowcost

L'eyeliner Catr. Calligraph Pro Precise 24H Matt è sicuramente uno dei migliori eyeliner waterproof low-cost, dalla punta sottile, Catr. Calligraph Pro Precise 24H Matt permette di realizzare un maquillage ammaliante e impermeabile, inoltre grazie alla sua formula waterproof si adatta a ogni tipo di pelle. Garantisce una durata di 12 ore e grazie al suo colore nero intenso permette un'ottima coprenza. Facilissimo da usare e resiste ad ogni tipo di sbavatura, l'alleato perfetto per un trucco veloce.

Consigliato: per coloro non vogliono rinunciare alla qualità del prodotto waterproof e spendere poco

Pro: Catrice garantisce grazie alla sua formula vegana, il rispetto per l'ambiente e gli animali per un trucco sostenibile e 100% Cruelty-free

Contro: non adatto ai meno esperti a causa della forte pigmentazione, con una maggiore esperienza diventerà però il vostro preferito

Essence 24ever ink eyeliner

Migliore eyeliner Essence

Essence 24ever ink eyeliner, è un prodotto sia long lasting che waterproof . Grazie al suo pennello extra sottile è possibile ottenere una linea sottile e precisa, si classifica come uno dei migliori eyeliner low cost sul mercato, uno dei più amati in assoluto.

Consigliato: per chi desidera un eyeliner valido a un buon prezzo

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo, uno dei migliori per la categoria low cost

Contro: il flacone esterno può risultare delicato e non resistente agli urti, meglio se riposto in un astuccio rigido così da evitare spiacevoli inconvenienti

KIKO Milano Precision Eyeliner

Migliore eyeliner per precisione

KIKO Milano Precision Eyeliner, ha un comodo applicatore in feltro e assicura una finitura opaca. Un eyeliner liquido di qualità per chi non vuole spendere troppo ma desidera un'ottima tenuta, no-transfer (non macchia le palpebre), ha un pennellino maneggevole e una texture leggera.

Consigliato: per chi desidera un tratto ultradefinito e una finitura opaca

Pro: facile da utilizzare anche per i principianti grazie al suo comodo applicatore

Contro: asciugatura meno rapida ma questo vi permetterà di aggiustare eventuali sbavature

Essence – Delineador de ojos Liquid Ink

Migliore eyeliner waterproof Essence

Essence – Delineador de ojos Liquid Ink, un eyeliner low cost, pratico, compatto, da portare sempre con sé, dalla texture morbida, veloce da applicare, dalla lunga tenuta, waterproof, insomma ha tutte le caratteristiche che si possano desiderare in un solo eyeliner. Resiste all'umidità, alla pelle grassa e alle palpebre oleose. Qualità altissima a basso costo.

Consigliato: per chi cerca un prodotto che duri tutto il giorno, l'ideale per le occasioni importanti

Pro: impugnatura facile da utilizzare, scorre alla perfezione sulla palpebra

Contro: asciuga meno rapidamente ma lascia un tratto nero intenso

Come applicare l'eyeliner senza errori

Applicare l'eyeliner può risultare complicato per coloro che sono alle prime armi, servono tanta manualità ed esperienza ed è per questo che abbiamo preparato per voi una serie di consigli da seguire in fase di applicazione:

Prima di iniziare assicuratevi di applicare alla base dell'occhio un po' di cipria per garantire una maggiore resistenza al vostro make-up, questo vi eviterà seccanti sbavature o di macchiare le palpebre.

per garantire una maggiore resistenza al vostro make-up, questo vi eviterà seccanti sbavature o di macchiare le palpebre. L’ideale è socchiudere gli occhi tenendo il mento alto davanti allo specchio per vedere con maggiore precisione come viene tracciata la linea.

tenendo il davanti allo specchio per vedere con maggiore precisione come viene tracciata la linea. Evitate di tirare troppo la palpebra con le dita perché la linea potrebbe deformarsi.

perché la linea potrebbe deformarsi. Inizialmente tracciate una linea sottile che vada dall'angolo interno dell'occhio per arrivare verso l'esterno seguendo la forma naturale del vostro occhio.

Per ottenere una codina perfetta potete aiutarvi con un pezzettino di scotch appoggiato nella parte inferiore dell’occhio e per la linea utilizzare un eyeliner a penna o liquido.

Dopo aver ottenuto la codina assicuratevi di avere la linea dello stesso spessore su entrambi gli occhi.

Inizialmente evitate eyeliner waterproof perché sono i più difficili da correggere, optate invece per formule lavabili che permettono di aggiustare le linee con facilità.

Se avete gli occhi piccoli sarebbe meglio evitare linee spesse che potrebbero chiudere lo sguardo, bisognerà puntare su linee sottili sulla palpebra superiore e magari allungarla verso l'esterno per dare dare maggiore apertura allo sguardo.

Per coloro che hanno gli occhi incappucciati l'ideale sarà un eyeliner con una punta molto fine e basterà disegnare una linea verso l'alto, in modo che resti visibile anche a occhio aperto.

Gli occhi grandi possono osare di più sperimentando linee doppie o effetti grafici utilizzando eyeliner in gel per ricreare dei perfetti smokey eyes o linee sottili naturali per maquillage effetto acqua e sapone.

Gli occhi rotondi sarebbe bene valorizzarli con un effetto cat-eye allungando la linea verso l'esterno, gli occhi a mandorla sono abbastanza versatili quindi andrà bene un eyeliner in penna e tracciare la linea naturale dell'occhio per un effetto naturale.

