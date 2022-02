Migliori mascara del 2022: 12 prodotti per avere ciglia lunghe, curve e voluminose I 12 migliori mascara allunganti, incurvanti e volumizzanti con recensioni ed immagini degli di scovolini e degli effetti che è possibile ottenere dopo l’applicazione.

Il mascara è un prodotto di make up che serve a valorizzare gli occhi. Applicarlo richiede pochissimo tempo ed è, insieme al fondotinta e al lucidalabbra, il cosmetico più utilizzato quotidianamente perché esalta lo sguardo e lo rende più intenso.

Dai mascara volumizzanti, a quelli incurvanti o allunganti, in vendita se ne trovano di tanti tipi: senza contare che un mascara può essere anche waterproof, a lunga durata o rinforzante. Insomma, per ogni esigenza c'è un tipo specifico di mascara e, per questo motivo, sceglierlo non è sempre facile. Soprattutto chi porta le lenti a contatto, chi ha il contorno occhi delicato o gli occhi sensibili deve prestare attenzione alla formula e acquistarne uno che non provochi allergie o irritazioni.

Per effettuare l'acquisto giusto bisogna sapere qual è l'effetto che si vuole ottenere. Inoltre, occorre considerare che ogni occhio è diverso e che anche le ciglia sono diverse per cui un determinato tipo di ciglia richiede un mascara specifico e, in particolare, una formula adatta e uno scovolino dalla forma apposita.

Ecco quali sono i migliori mascara del 2022 con recensioni e immagini degli scovolini e degli effetti del pre e post applicazione del cosmetico.

I 12 migliori mascara allunganti e volumizzanti

Qui di seguito trovate i migliori mascara volumizzanti, allunganti e incurvanti selezionati da noi tenendo in considerazione le formule e i diversi effetti, scegliendo quelli che garantiscono risultati ottimi anche in termini di durata. Nella nostra scelta, inoltre, abbiamo tenuto conto della pigmentazione e, ovviamente, del rapporto qualità/prezzo.

Per ogni mascara abbiamo inserito immagini dello scovolino, la cui forma è indispensabile per ottenere i risultati desiderati, mentre per alcuni abbiamo mostrato la texture e l'effetto che concede il prodotto sugli occhi prima e dopo l'applicazione.

1. Mascara Vamp! di Pupa

Il miglior mascara volumizzante per ciglia corte e rade

Per chi ha ciglia corte e cerca un mascara volumizzante Vamp! di Pupa è il prodotto ideale. Si tratta di uno dei mascara più venduti proprio perché si tratta di un prodotto efficace con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che si caratterizza per l'effetto immediato che concede, anche sulle ciglia rade. Già solo dal primo passaggio, infatti, le ciglia appaiono piene, allungate e voluminose regalando uno sguardo magnetico, intenso e seducente. Tutto ciò è reso possibile dalla forma particolare dello scovolino a doppia sezione, che riesce a raccogliere la giusta quantità di prodotto e a rilasciarla in modo omogeneo, senza creare grumi.

Lo scovolino di Vamp! di Pupa.

Un altro punto di forza di Vamp! è la texture molto pigmentata, che non appesantisce e che, essendo molto fluida, scorre facilmente sulle ciglia.

Trattandosi di un mascara privo di parabeni può essere utilizzato anche da chi ha occhi sensibili e che tendono ad irritarsi, da chi porta gli occhiali o le lenti a contatto. Infine, essendo un mascara waterproof, è molto resistente all'acqua e al sudore, caratteristica che lo rende utilizzabile anche in estate.

Per stenderlo uniformemente, si consiglia di applicarlo a partire dall'attaccatura all'occhio, con un movimento a zig zag.

L’effetto di Vamp! di Pupa sulle ciglia.

2. Mascara Unlimited di L'Oréal Paris

Il miglior mascara allungante per ciglia corte

Uno dei mascara volumizzanti per ciglia corte più apprezzati in commercio, ideale per chi ha ciglia corte e poco folte, è Unlimited di L'Oréal Paris, un prodotto innovativo e rivoluzionario. La principale caratteristica di questo mascara è lo scovolino snodabile che può assumere due posizioni diverse: quando è dritto, infatti, concede un effetto extra-allungante immediatamente visibile, mente, quando viene piegato, è utile per raggiungere e "catturare" anche le ciglia più corte. Il risultato finale è uno sguardo "da cerbiatta", seducente e intenso, con ciglia perfettamente allungate e ben definite.

Il rivoluzionario scovolino, quindi, riesce in un solo gesto ad allungare, sollevare e piegare le ciglia, intensificando lo sguardo in pochi secondi.

Le due posizioni dello scovolino snodabile di Unlimted di L’Oréal Paris.

Si tratta di un mascara ultra-pigmentato a lunga durata che può essere indossato per tutto il giorno senza grumi e sbavature. Anche Unlimited è un mascara molto efficace, di un brand affidabile e noto, venduto ad un prezzo ottimo.

È disponibile anche nella versione waterproof.

L’effetto dello scovolino dritto (1) e piegato (2) di Unlimited di L’Oréal Paris.

3. Mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline New York

Il miglior mascara effetto ventaglio

Per delle ciglia effetto ventaglio, invece, suggeriamo Ciglia Sensazionali di Maybelline New York, un altro prodotto molto venduto ed apprezzato disponibile ad un prezzo economico. Questo mascara riesce a rendere le ciglia rade molto più folte in pochi gesti e a moltiplicarle separandole, riuscendo, grazie alla particolare forma curva dello scovolino, anche a catturare anche le ciglia più piccole poste negli angoli degli occhi.

L'applicatore di Ciglia Sensazionali è realizzato in silicone, un materiale noto per la sua morbidezza e flessibilità, è incurvato ed è composto da setole divsei dimensioni diverse. La sua forma, il silicone e le setole di diverse dimensioni permettono di catturare ogni singola ciglia, di distanziarle e di applicare il prodotto in modo uniforme, senza trascurare alcuna zona dell'occhio.

Lo scovolino di Ciglia Sensazionali di Maybelline New York.

La formula di Ciglia Sensazionali, leggera, fluida e arricchita con olio di rosa canina, ammorbidisce le ciglia, non crea fastidiosi grumi e dura a lungo.

Per applicarlo correttamente basta utilizzare la parte interna dello scovolino, utile per aprire le ciglia a ventaglio, partire dalla radice ed arrivare fino alle punte, compiendo dei movimenti a zig zag.

Questo prodotto, infine, è oftalmologicamente testato e, di conseguenza, può essere utilizzato su occhi sensibili e da chi porta le lenti a contatto.

L’effetto ventaglio di Ciglia Sensazionali di Maybelline New York.

4. Mascara Wonder'Luxe di Rimmel London

Il miglior mascara rinforzante

Il mascara Wonder'Luxe di Rimmel London è consigliato a chi vuole rinforzare le ciglia, perché si tratta di un prodotto che, oltre a renderle più voluminose, funge da vero e proprio trattamento rinforzante.

È realizzato con una formula arricchita con fibre in nylon e oli preziosi di argan, marula, maracuja e camelia, che conferiscono alle ciglia una lunghezza spettacolare, con effetto ciglia finte Ma non solo: questa particolare formula è stata pensata appositamente per nutrirle, idratarle e renderle più morbide.

L'applicatore è formato da setole lunghe e flessibili, uniformemente distanziate, per catturare tutte le ciglia.

Lo scovolino di Wonder’Luxe di Rimmel London.

Le ciglia, dopo l'applicazione, saranno piene, morbide e nutrite; non forma grumi mentre viene steso ed è a lunga tenuta.

La texture di Wonder’Luxe di Rimmel London.

5. Mascara Lash Revival di Max Factor

Il miglior mascara versatile 3 in 1

Per chi vuole un mascara versatile capace di allungare, dare volume e rinforzare le ciglia, suggeriamo Lash Revival di Max Factor, un prodotto che concede i tre effetti che tutti cercano dall'acquisto di un mascara.

La sua efficacia è data dalla formula innovativa, apparentemente densa ma leggera, arricchita con estratti di bambù, una componente naturale che, in sole 4 settimane, rende le ciglia più folte, piene e lunghe, rinforzandole. La stessa formula, inoltre, è stata pensata con l'obiettivo di dare maggiore volume alle ciglia ed evitare la formazione degli antiestetici grumi.

L'effetto volumizzante e allungante, inoltre, viene concesso grazie allo scovolino curvo che "accompagna" le ciglia seguendo la forma dell'occhio, riuscendo a catturare anche quelle più corte, a distanziarle e a creare l'effetto ventaglio.

Lo scovolino curvo di Lash Revival si Max Factor.

Per applicarlo correttamente basta appoggiare l'applicatore sulla radice delle ciglia superiori, applicare il mascara effettuando un movimento a zig zag (partendo dalla radice fino ad arrivare alla fine delle ciglia) e, una volta terminato, procedere seguendo le stesse indicazioni anche sulle ciglia inferiori. Un suggerimento per avere uno sguardo ancora più pieno ed intenso è quello di applicare, prima del mascara, il primer volumizzante Lash Revival, una sorta di mascara trasparente utile per dare maggiore volume allo sguardo e per permettere al trucco di durare di più.

Lash Revival, un prodotto economico ma di grande qualità e indubbiamente efficace, è disponibile anche nelle tonalità marrone scuro e nero intenso.

6. Mascara Infinito Waterproof di Collistar

Il miglior mascara waterproof

Chi vuole acquistare un mascara waterproof, resistente all'acqua e al sudore, consigliamo Infinito Waterproof di Collistar, perfetto da utilizzare anche in estate proprio per la sua assoluta resistenza.

Questo mascara ha un prezzo più elevato rispetto agli altri prodotti descritti in precedenza ma il costo è giustificato dall'affidabilità e dalla sicurezza del brand oltre che dalla qualità del prodotto stesso. Collistar, infatti, è un marchio italiano che ha fatto dell'innovazione e della qualità due pilastri sulla quale ha poggiato la filosofia alla base della realizzazione dei suoi prodotti beauty dedicati alla bellezza e alla cura del corpo.

Infinito Waterproof di Collistar è un mascara molto facile da applicare, con uno scovolino pensato per distanziare le ciglia e definirle, donando loro volume e lunghezza. Infatti, occorre solo una passata di mascara per avere uno sguardo intenso e profondo: tutto ciò è dovuto proprio allo speciale scovolino in morbido elastomero ad alta precisione che, in un solo gesto, riesce a catturare tutte le ciglia, a sperarle e a definirle.

Lo scovolino in elastomero ad alta precisione di Infinito Waterproof di Collistar.

I risultati desiderati si ottengono in pochi gesti anche grazie al colore nero intenso ultra pigmentato, mentre la texture è stata pensata per non colare e per evitare la formazione di grumi.

Infinito Waterpoof è oftalmologicamente testato ed è indicato anche per chi porta le lenti a contatto e per le pelli sensibili. È disponibile anche in blu e in marrone.

7. Mascara Lash Princess di Essence

Il miglior mascara economico

Passiamo adesso a uno dei mascara economici più apprezzati: Lash Princess di Essence, uno dei prodotti più recensiti positivamente su Amazon.

Nonostante si tratti di un mascara low cost Las Princess è un prodotto capace di concedere un buon effetto volumizzante sulle ciglia grazie allo scovolino dritto pieno di setole e, di conseguenza, molto fitto, capace di raccogliere la giusta quantità di cosmetico senza appesantire troppo lo sguardo o creare antiestetici grumi.

Grazie alla sua forma e al cospicuo numero di setole, grazie a questo scovolino è possibile raggiungere tutte le ciglia, distanziarle e distendere il mascara in modo uniforme, ottenendo uno sguardo inteso e profondo.

Lo scovolino di Lush Princess di Essence.

Stenderlo risulta molto facile grazie alla texture fluida che agevola l'applicazione, mentre il colore nero intenso valorizza lo sguardo in pochi secondi. Ottima anche la tenuta dal momento che può essere indossato tutto il giorno senza grumi e senza sbavature.

L’effetto di Lush Princess di Essence sulle ciglia.

8. Mascara Formula Pura di Deborah

Il miglior mascara bio e naturale per occhi sensibili

Ecco un mascara bio e naturale, perfetto per chi ha occhi sensibili: Formula Pura di Deborah, un prodotto realizzato con il 96% di ingredienti di origine naturale.

Si tratta, infatti, di un mascara realizzato senza parabeni, siliconi, petrolati e profumazioni artificiali, sostanze aggressive per tutti coloro che hanno la pelle delicata o che portano le lenti a contatto. L'assenza di queste componenti, inoltre, contribuisce a rendere le ciglia più forti (sia alla base che per tutta la lunghezza) e ad evitarne non solo l'indebolimento e il diradamento, ma anche l'eventuale caduta che può avvenire in fase di rimozione del make-up.

Lo scovolino di Formula Pura è abbastanza spesso e fitto grazie alla presenza di molte setole: queste due caratteristiche lo rendono ideale per allungare le ciglia.

Lo scovolino di Formula Pura di Deborah.

Si tratta di un prodotto di alta qualità, grazie alla formula vegana e cruelty free, che ha un costo leggermente superiore rispetto alla maggior parte dei prodotti descritti ma giustificato dall'alta qualità e dalla sicurezza sugli occhi.

9. Mascara Volume Glamour Ultra Curl di Bourjois

Il miglior mascara incurvante per ciglia corte e piatte

Un altro mascara low cost molto apprezzato per l'effetto incurvante è Volume Glamour Ultra Curl di Bourjois, un prodotto perfetto per chi ha ciglia corte e piatte e desidera valorizzarle.

Questo mascara, grazie allo scovolino incurvato, riesce a raccogliere tutte le ciglia, anche quelle più difficili da raggiungere, e a distribuire uniformemente il mascara anche su quelle più corte, donando un effetto volumizzante ed incurvante per uno sguardo magnetico. Volume Glamour Ultra Curl, infatti, concede circa il 50% di volume in più alle ciglia naturali grazie alla presenza all'interno della sua formula di cera naturale.

L'applicatore ricco di setole, infine, aiuta ad applicare il mascara in modo omogeneo senza tralasciare alcuna parte dell'occhio e, soprattutto, senza creare grumi.

Lo scovolino incurvato di Volume Glamour Ultra Curl di Bourjois.

La formula di questo mascara, infine, oltre ad essere stata concepita per volumizzare, incurvare e definire le ciglia, è stata pensata in modo tale da evitare che il prodotto si indurisca durante la giornata.

Resiste abbastanza bene all'acqua e al sudore e si stende con molta facilità.

L’effetto del mascara Volume Glamour Ultra Curl prima (1) e dopo l’applicazione (2).

10. Mascara Miss Manga di L'Oréal Paris

Il miglior mascara effetto ciglia finte

Il Mascara Miss Manga di L'Oréal Paris è indubbiamente uno dei mascara effetto ciglia finte più apprezzati sul mercato perché, in un solo gesto, riesce a donare extra volume, ad allungare e a definire le ciglia, oltre a riempirle vistosamente grazie al suo colore nero intenso. Il risultato finale saranno ciglia superiori e inferiori perfettamente distanziate, incurvate e definite e uno sguardo profondo e intenso, proprio come se fossero quelli che siamo abituati a vedere nei disegni manga giapponesi.

Il punto di forza di Miss Manga è l'applicatore pensato proprio per concedere in pochi secondi tutti gli effetti del mascara (volumizzare, incurvare e allungare). Lo scovolino, infatti, ha una forma conica (dalla basae larga che va a diventare man mano più sottile verso la punta) ed è flessibile a 360°, due caratteristiche che gli consentono di raccogliere tutte le ciglia, comprese quelle più corte e difficili da raggiungere come, ad esempio, quelle poste negli angoli degli occhi.

Lo scovolino conico e la texture di Miss Manga di L’Oréal Paris.

Nonostante non si tratti di un prodotto waterprooof, gli utenti Amazon che lo hanno acquistato sostengono che resiste abbastanza bene all'acqua e al sudore.

Si asciuga rapidamente, si applica con facilità ed è venduto ad un prezzo davvero ottimo.

L’effetto "Manga" sull’occhio di Miss Manda di L’Oréal Paris.

11. Mascara Unforgettable di KIKO Milano

Il miglior mascara a lunga durata

Chi cerca un mascara a lunga durata, capace di resistere tutto il giorno senza creare grumi o perdere intensità, suggeriamo Unforgettable di KIKO Milano. Si tratta di un mascara a lunga tenuta con effetto incurvante, utile per valorizzare ciglia piatte o spioventi, realizzato con una formula waterproof che resiste ottimamente all'umidità, all'acqua, al sudore e allo sfregamento, resistendo anche 24 ore senza sbavature.

Unforgettable ha uno scovolino dalla forma incurvata realizzato in fibra con setole che seguono la curva dell'applicatore, pensato per seguire la forma dell'occhio, distanziare le ciglia e definirle, senza risultare pesante e senza attaccarle.

La forumla è arricchita con cera carnauba e cera d'api che aiutano il prodotto a scorrere in modo agevole sulle ciglia e che rendono il colore del mascara più luminoso e brillante. Inoltre, aiutano ad ammorbidire le ciglia e ad idratarle.

La texture di Unforgettable di KIKO Milano.

Per applicarlo correttamente basta stendere il mascara partendo dalla base delle ciglia procedendo verso le punte con la parte curvata dello scovolino rivolta verso l'alto. Per ottimizzare l'effetto e per ottenere una maggiore curvatura, il suggerimento è quello di tenere sollevate le ciglia.

Si tratta di un prodotto oftalmologicamente testato, utilizzabile anche da chi ha occhi sensibili.

12. Mascara They're Real Magnet di Benefit

Il miglior mascara allungante con scovolino magnetico

Il mascara super-allungante effetto lifting They're Real Magnet di Benefit è un prodotto dotato di uno scovolino innovativo realizzato in elastomero, caratterizzato dalla presenza di componenti magnetiche capaci di attirare le ciglia e di incurvarle vistosamente anche in una sola passata.

Proprio per questa sua rivoluzionaria caratteristica, questo mascara è consigliato a chi ha ciglia corte, rade e piatte e cerca prodotto cosmetico capace di aprire lo sguardo e di valorizzarlo.

Oltre allo scovolino magnetico, da segnalare è anche la formula leggera, morbida ma molto efficace arricchita con minerali magnetici che ottimizzano l'azione dell'applicatore.

Lo scovolino magnetico di They’re Real Magnet di Benefit.

In pochi secondi They're Real Magnet riesce a concedere un effetto ciglia finte dalla radice fino alle punte, distanziandole e aprendole a ventaglio, senza appesantirle o formando grumi. Risulta molto facile da stendere grazie alle dimensioni dello scovolino che riesce a raggiungere anche le ciglia più "nascoste". Il colore è intenso e visibile già dalla prima passata.

Proprio perché si tratta di un prodotto innovativo, molto efficace e proposto da uno dei brand di cosmetica più noti, il prezzo è leggermente elevato.

Come applicare il mascara: 6 consigli per stenderlo correttamente

Applicare un mascara è molto semplice, basta concentrarsi per qualche secondo. A prescindere dal tipo di mascara acquistato, il procedimento è sempre lo stesso e si esegue in pochi passaggi:

Prima dell'applicazione del mascara è opportuno utilizzare un piegaciglia , utile non solo nel caso in cui si abbiano ciglia dritte, ma anche nel caso in cui si abbiano già ciglia curve, in modo tale da ottimizzare l'effetto del cosmetico .

, utile non solo nel caso in cui si abbiano ciglia dritte, ma anche nel caso in cui si abbiano già ciglia curve, in modo tale da . Evitare di spingere l'applicatore prima all'interno e poi all'esterno del contenitore del mascara. Molte donne, infatti, pensano di riuscire in questo modo a prelevare una quantità maggiore di prodotto ma, in realtà, si favorisce solo l' essiccazione anticipata del cosmetico , agevolata dall'ingresso di aria in eccesso. Basta semplicemente inclinare un po' il contenitore ed estrarre lo scovolino ruotandolo, un semplice step che aiuta a prelevare la quantità di prodotto desiderata e a stenderlo in modo omogeneo.

prima all'interno e poi all'esterno del contenitore del mascara. Molte donne, infatti, pensano di riuscire in questo modo a prelevare una quantità maggiore di prodotto ma, in realtà, si favorisce solo l' , agevolata dall'ingresso di aria in eccesso. Basta semplicemente inclinare un po' il contenitore ed estrarre lo scovolino ruotandolo, un semplice step che aiuta a prelevare la quantità di prodotto desiderata e a stenderlo in modo omogeneo. Pettinare le ciglia utilizzando un applicatore pulito o un pettine per ciglia/sopracciglia dai denti non troppo stretti per evitare di strapparle involontariamente. Si tratta di un piccolo trucco per aiutare le ciglia a separarsi e ad "accogliere" uniformemente il prodotto.

utilizzando un applicatore pulito o un pettine per ciglia/sopracciglia dai denti non troppo stretti per evitare di strapparle involontariamente. Si tratta di un piccolo trucco per e ad "accogliere" uniformemente il prodotto. Sollevare leggermente le palpebre con la mano libera in modo tale da tenere alte e in posizione orizzontale le ciglia. In questo modo non solo sarà più facile stendere il mascara su tutte le ciglia ben visibili e distanziate, ma si eviterà anche la formazione di grumi .

con la mano libera in modo tale da tenere alte e in posizione orizzontale le ciglia. In questo modo non solo su tutte le ciglia ben visibili e distanziate, ma . Partire dal basso per ottenere una migliore applicazione. La prima cosa fare, quindi, è posizionare lo scovolino in corrispondenza dell' attaccatura delle ciglia con la palpebra. A questo punto, bisogna stendere il mascara dal basso verso l'alto , procedendo a zig zag .

per ottenere una migliore applicazione. La prima cosa fare, quindi, è posizionare lo scovolino in corrispondenza dell' con la palpebra. A questo punto, bisogna stendere il mascara , procedendo a . Già con una sola passata, l'effetto sarà visibile e lo sguardo sarà più intenso. Però, in base al risultato che volete ottenere, potete decidere di fare anche due o tre passate. Attenzione, però, a non indurire troppo le ciglia: questo potrebbe far ottenere un risultato non naturale.

Come conservare il mascara e quando acquistarne uno nuovo?

Il mascara è un prodotto di make up per occhi, una delle zone più delicate del corpo; per questo motivo, bisogna prestare particolare attenzione alla sua conservazione, soprattutto se si indossano le lenti a contatto.

Una volta aperto, si consiglia di non utilizzarlo per più di 6/9 mesi, anche se ogni prodotto ha una sua data di scadenza riportata sulla confezione. Trascorso il termine indicato è meglio acquistarne uno nuovo e sostituire quello vecchio, anche nel caso in cui non fosse ancora terminato. L'importante è evitare di far entrare il prodotto a contatto con l'aria e, come consigliato nel paragrafo precedente, non prelevare mai il mascara inserendo ed estraendo lo scovolino all'interno del tubetto, ma semplicemente ruotandolo.

Quando il mascara sta per terminare, diluirlo con acqua potrebbe aiutare a recuperare un po' di trucco che altrimenti andrebbe perduto: attenzione, però, a non abusare di questa pratica perché è sempre meglio acquistare direttamente un mascara nuovo, soprattutto per evitare eventuali allergie.

Se si acquista un mascara a lunga tenuta, è bene leggere con attenzione gli ingredienti da cui è composto: è possibile che, per ottenere un effetto più duraturo, si utilizzino ingredienti non propriamente naturali, dannosi soprattutto a chi ha degli occhi molto delicati.

Suggeriamo, infine, di non utilizzare mai un mascara in possesso di un'altra persona: i prodotti make-up sono personali ed è sempre meglio utilizzare esclusivamente i propri.

Come scegliere un buon mascara?

Per scegliere un buon mascara occorre tenere in considerazione il proprio tipo di ciglia perché è in base all'effetto che si vuole ottenere che va poi scelto il prodotto e, di conseguenza, lo scovolino abbinato. Ogni applicatore, infatti, ha una forma specifica utile per allungare, volumizzare o incurvare.

Vediamo come scegliere il miglior mascara in base alla tipologia di ciglia e, inoltre, qual è il più adatto per chi ha gli occhi sensibili.

Ciglia rade e sottili

In caso di ciglia rade e sottili occorre acquistare un mascara con effetto volumizzante, meglio se molto pigmentato e con una texture densa, due caratteristiche che permettono di riempire uniformemente le ciglia e di ispessirle. L'effetto che si ottiene è, quindi, quello di ciglia più spesse, visibili e, ovviamente folte.

Gli scovolini dei mascara volumizzanti sono generalmente di forma tonda o a clessidra e sono dotati spesso di setole naturali che sono più morbide rispetto a quelle sintetiche e aiutano a stendere meglio il prodotto.

Ciglia corte e rade o ciglia corte e folte

Se, invece, avete ciglia corte e rade avete bisogno di un mascara utile per ispessirle, volumizzarle e allungarle e, di conseguenza, un prodotto versatile, meglio se dotato di uno scovolino a forma di clessidra, capace di agire su diversi fronti.

Meglio scegliere un mascara allungante con applicatore a cono in caso di ciglia corte e folte. Lo scovolino a forma a cono o, in alternativa, a forma di pettine, riescono a raccogliere tutte le ciglia, anche quelle più corte e difficili da raggiungere, come quelle poste nella parte più interna dell'occhio.

Ciglia dritte o ciglia corte e dritte

Per chi ha le ciglia dritte o spioventi l'acquisto più indicato è quello di un mascara incurvante, meglio se a lunga durata perché aiuta a mantenere l'effetto per tutto il tempo che occorre. Ovviamente lo scovolino di un mascara di questo tipo ha una forma curva (utile per direzionare le ciglia), mentre per quanto riguarda la consistenza il suggerimento è quello di preferirne uno non pesante e denso ma molto fluido e leggero, in modo tale da evitare che le ciglia si attacchino.

Se le ciglia oltre ad essere dritte sono anche corte, è opportuno scegliere un mascara incurvante sia anche capace di concedere un effetto lifting. Anche in questo caso lo scovolino ha una forma curva, ma sono molto validi anche quelli a sfera, utili sia per allungare le ciglia che per incurvarle.

Ciglia folte

Le ciglia possono essere folte ma, contemporaneamente, corte. In questo caso è opportuno acquistare un mascara allungante preferibilmente con scovolino dalla forma utile per distanziare le ciglia, definirle ed ottenere l'effetto ventaglio.

In caso di ciglia folte e dritte, invece, consigliamo un mascara incurvante dalla consistenza leggera con scovolino curvo, utile per dare alle ciglia un effetto push-up.

Ciglia lunghe

Chi ha le ciglia lunghe può ritenersi fortunato perché può utilizzare ogni tipo di mascara. È possibile quindi, acquistarne uno incurvante per sollevarle nel caso in cui fossero un po' spioventi, uno allungante o volumizzante per valorizzarle ed enfatizzare l'intensità dello sguardo.

Occhi sensibili

Chi ha gli occhi sensibili o porta le lenti a contatto deve scegliere un mascara che sia oftalmologicamente testato e realizzato con una formula molto delicata per evitare allergie, irritazioni ed arrossamenti. Il suggerimento, quindi, è quello di scegliere mascara con formula biologica e composti da ingredienti naturali come, ad esempio, l'olio di argan o l'olio di ricino, che aiutano anche a rinforzare le ciglia e ad idratarle.

Ovviamente sono da evitare quelli contenenti sostanze aggressive come parabeni, siliconi, petrolati e profumazioni artificiali.

Le diverse tipologie di applicatori del mascara, da scegliere in base al tipo di ciglia.