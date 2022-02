Migliori fondotinta del 2022: 15 prodotti per tutti i tipi di pelle e come scegliere il più adatto Il fondotinta è il prodotto essenziale per il make up. Ne esistono di molti tipi: liquidi, compatti, matte, coprenti, per cute matura o grassa, o con altre specifiche. Ecco, dunque, i migliori 15 del 2022, per ogni esigenza e tipologia di pelle.

Il fondotinta è un prodotto cosmetico di base, da applicare dopo l'utilizzo di un primer viso o di una crema idratante, per coprire imperfezioni, macchie e discromie del volto.

È difficile stabilire quale sia il migliore in assoluto, poiché ne esistono di tantissime tipologie, classificate in base a diversi fattori. Il primo fra tutti è sicuramente il tipo di pelle – normale, grassa o secca -, da cui dipendono le altre caratteristiche, come la texture – in polvere, liquida o in crema -, la coprenza, più leggera per il make up da giorno o più alta e full coverage per pelli mature e il finish, matte o traslucido.

Orientarsi in una così ampia varietà di prodotti, dunque, può risultare complicato. Ecco perché abbiamo selezionato i 15 migliori fondotinta del 2022 per ogni tipo di pelle ed esigenza: il Linfting di Collistar, coprente per cute matura, il Match Perfection di Rimmel London, il migliore per rapporto qualità-prezzo, il Colorstay di Revlon per pelli grasse e tanti altri.

L’effetto del fondotinta sulla pelle del viso

Classifica e recensioni dei 15 migliori fondotinta per ogni esigenza

Ma quali sono migliori fondotinta del 2022?

Di seguito troverete una lista di 15 prodotti, scelti per consistenza e, soprattutto, per il tipo di pelle su cui andranno applicati: quello di L'Oréal Paris, di Max Factor, di Rimmel London, di Purobio, di BioNike e tanti altri.

1. Fondotinta Lasting Performance di Max Factor

Il miglior fondotinta liquido con finish matte

Per un effetto uniforme e duraturo, il fondotinta Lasting Performance di Max Factor è il migliore per conferire all'incarnato un finish matte. Grazie alla formula liquida innovativa, è in grado di creare sulla pelle una pellicola touch proof, che garantisce una protezione completa per otto ore. Inoltre, non lascia macchie e non ostruisce i pori, per assicura il massimo del comfort senza rinunciare all'alta coprenza.

È indicato soprattutto per le pelli miste e grasse ed molto apprezzato dagli utenti Amazon, che ne lodano la texture, fluida, ma non oleosa, e la coprenza ottima.

Quantità di prodotto: 35 ml

Tipo di pelle: mista.

Coprenza: media.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: stendere uno strato di prodotto su tutto il viso con l'aiuto di un pennello, di una spugnetta o delle dita.

Pro: ha una coprenza alta, dal finish matte, dura a lungo e non ostruisce i pori. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: attenzione alla scelta della nuance, che dovrebbe avvicinarsi, per quanto possibile, a quella del vostro incarnato.

2. Fondotinta Lifting di Collistar

Il miglior fondotinta liquido coprente per pelli mature

Caratterizzato da consistenza morbida e cremosa, che aderisce alla pelle per renderla più setosa, il fondotinta liquido di Collistar è il migliore per coprenza e azione anti-età. Indicato per pelli mature, spente, o per volti over 50, segnati da piccole rughe e imperfezioni, è caratterizzato da una coprenza media ed è in grado di donare all'incarnato un aspetto naturale, uniforme e ringiovanito.

Anche gli utenti Amazon si dicono soddisfatti dell'acquisto e consigliano il prodotto per l'effetto coprente e idratante sulla cute del viso.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: matura.

Coprenza: media.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 9

Modalità di applicazione: stendere in maniera uniforme sulla pelle con un pennello o con le dita.

Pro: copre imperfezioni e segni dell'età, rende la pelle vellutata, più radiosa, e possiede un'azione anti-age immediata.

Contro: il prezzo è più alto rispetto alla media dei fondotinta, ma è giustificato dalla qualità degli ingredienti e dai risultati garantiti.

3. Fondotinta Match Perfection di Rimmel London

Il fondotinta in crema più economico

Disponibile in cinque nuances, il fondotinta Match Perfection di Rimmel London non è solo quello più conveniente per costo, ma è anche in grado di aderire alla pelle del viso senza appesantirla. Caratterizzato da una coprenza leggera, forma uno strato sottile e copre le imperfezioni senza conferire al make up l'effetto maschera. Inoltre, è provvista di filtro SPF 20, per una protezione completa, fino a 24 ore, dai danni dei raggi UV.

È ideale per pelli miste e, secondo le recensioni degli utenti Amazon, dona al viso luminosità e idratazione intense.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: mista.

Coprenza: media o bassa.

Texture: in crema.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: applicare sul viso con un pennello per fondotinta, una beauty blender o semplicemente con i polpastrelli.

Pro: è il fondotinta più economico con una resa professionale, ha una consistenza morbida e lascia la pelle idratata e liscia.

Contro: è disponibile in sole cinque tonalità, pertanto è utile acquistare quella più vicina al colore del vostro incarnato. In ogni caso, vietato sceglierne una più scura.

4. Fondotinta Colorstay di Revlon

Il miglior fondotinta liquido per pelli grasse

Formulato in maniera specifica per le pelli grasse, il fondotinta Colorstay di Revlon è il migliore per combattere ed equilibrare l'eccessiva produzione di sebo. Disponibile in 45 tonalità, dona all'incarnato un finish matte uniforme ed è in grado di resistere fino a 24h. È caratterizzato da una texture fluida e leggera ed è persino dotato di un filtro SPF 15, per proteggere la pelle dal sole e renderla luminosa e sana.

Le recensioni degli utenti Amazon confermano la coprenza media del prodotto, che non produce un effetto maschera marcato e crea una base trucco leggera e naturale.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: mista.

Coprenza: media.

Texture: leggera in crema.

Tonalità disponibili: 14

Modalità di applicazione: applicare il prodotto stendendolo sul viso con un pennello, con le dita o con una spugnetta.

Pro: è un prodotto pensato per opacizzare la pelle grassa e oleosa. Pertanto offre all'incarnato un effetto matte uniformante e coprente.

Contro: è privo di olii e, dunque, non è adatto a chi soffre di pelle secca e bisognosa di nutrimento.

5. Fondotinta Accord Parfait di L'Oréal Paris

Il miglior fondotinta liquido per pelle secca

Progettato per migliorare la qualità della pelle in sole due settimane, il fondotinta Accord Parfait di L'Oréal Paris è il più adatto per la cute secca. Caratterizzato da una formula studiata per creare sul viso un "effetto seconda pelle", è arricchito con acido ialuronico, un ingrediente rimpolpante, e l'80% di crema idratante. Inoltre, è disponibile in ben 48 tonalità, per garantire il massimo della somiglianza tra il colore del prodotto e quello dell'incarnato di base.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto offre risultati davvero apprezzabili, rende il colorito uniforme e ha una coprenza modulabile, da leggera a più marcata.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: mista.

Coprenza: medio-alta.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 30

Modalità di applicazione: agitare prima dell'uso e stendere con un pennello o una spugnetta dopo aver applicato il correttore, per una base trucco completa.

Pro: questo fondotinta è ideale per la pelle secca, idrata a fondo e migliora la luminosità e l'aspetto della cute.

Contro: ha una coprenza modulabile. Pertanto, è bene aumentare la quantità di prodotto da utilizzare se desiderate una base trucco più vistosa.

6. Fondotinta Miracle Touch di Max Factor

Il miglior fondotinta compatto per pelli sensibili

Formulato per proteggere la pelle senza creare un effetto mascherone poco confortevole, il Miracle Touch di Max Factor è il miglior fondotinta per cute sensibile. La formula di ingredienti, tutti di qualità e dermatologicamente testati, è arricchita con acido ialuronico, per nutrire la pelle e renderla più radiosa e sana. La texture cremosa, inoltre, consente di stendere il prodotto con facilità, grazie alla comoda spugnetta integrata.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, questo articolo beauty possiede una coprenza modulabile, che lo rende perfetto per tutti i make up della giornata: da quello più nude del mattino al più intenso della sera.

Quantità di prodotto: 12 ml

Tipo di pelle: sensibile/matura.

Coprenza: medio-alta, modulabile.

Texture: cremosa.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: utilizzate la spugnetta integrata per un’alta coprenza o, al contrario, un pennello e le dita per un finish più leggero.

Pro: adatto alle pelli sensibili, questo fondotinta protegge la pelle, conferendole un aspetto sano, luminoso e naturale. Inoltre, possiede una coprenza modulabile.

Contro: assicuratevi di selezionare la nuance giusta, che più si avvicini al colore del vostro incarnato.

7. Fondotinta Defence Color di BioNike

Il miglior fondotinta in crema effetto lifting

Indicato soprattutto per le pelli mature, il Defence Color di BioNike è il miglior fondotinta con effetto lifting, ideale per ringiovanire e illuminare il viso di una donna tra i 50 e i 60 anni. Uniforma l’incarnato, distende le piccole rughe, copre i segni di stanchezza e assicura il massimo del comfort, grazie alla formula innovativa di ingredienti, composta da un fitocomplesso levigante (estratti di fiori di banana e centella asiatica), un fattore "glow" di pool attivi antiossidanti (lipo-estratto di cacao, olio di moringa e vitamina E) e agenti texturizzanti.

Secondo gli utenti Amazon, il prodotto assicura una coprenza medio-alta e un'ottima tenuta, oltre a rendere l'incarnato uniforme e libero da rossori e segni dell'età.

Quantità di prodotto: 30 ml.

Tipo di pelle: matura.

Coprenza: medio-alta.

Texture: cremosa.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: applicare il prodotto con una spugnetta per un effetto più coprente o, al contrario, con un pennello o con i polpastrello per un finish più leggero e naturale.

Pro: questo fondotinta possiede un effetto ringiovanente immediato. Inoltre, è privo di conservanti, testato su nichel e cobalto e senza glutine.

Contro: trattandosi di un prodotto con delle specifiche non solo relative alla salute della pelle, ma anche della persona, ha un costo più alto della media.

8. Fondotinta Infaillible di L'Oréal Paris

Il miglior fondotinta liquido waterproof

Caratterizzato dall'azione full coverage, per un make up duraturo e visibile, l'Infaillible di L'Oréal Paris è il miglior fondotinta resistente all'acqua, traspirante, low-transfer e mask-friendly. Arricchito con olii nutrienti, vitamina E e filtro solare SPF 25, questo prodotto assicura fino a 24h di protezione da secchezza, agenti esterni, raggi solari e radiazioni del computer.

Disponibile in 12 nuances, si adatta bene all'incarnato ed è in grado di nascondere segni, imperfezioni e rossori.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili.

Coprenza: full coverage.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 12

Modalità di applicazione: stendere in modo uniforme sul viso partendo dal centro e sfumando verso l'esterno. Si può applicare con le dita, con un pennello o con la spugnetta.

Pro: si tratta di un prodotto beauty a lunga coprenza, che non lascia macchie, è traspirante e resistente all'acqua. Inoltre, assicura una tenuta ottima, fino a 24h.

Contro: i clienti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità o problemi legati al prodotto, che ha soddisfatto tutte le aspettative.

9. Fondotinta Healthy Mix di Bourjois

Il migliore fondotinta liquido anti-fatica

Adatto a tutti i tipi di pelle e caratterizzato da una coprenza media, il fondotinta Healthy Mix di Bourjois è il migliore anti-fatica, realizzato con una formula unica di ingredienti. Contiene, infatti, un mix di vitamine (C, E e B5), estratti di albicocca, zenzero, melone e mela, utili a rimpolpare, illuminare e idratare la cute.

Stando alle recensioni dei clienti Amazon, inoltre, cancella i segni della stanchezza e lascia la cute morbida e rinvigorita, donandole un tocco di luminosità grazie al finish satinato.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: tutti i tipi, in particolare quella secca.

Coprenza: da bassa a media, modulabile.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: stendere il prodotto con le dita o con un pennello per un effetto naturale e uniforme sulla pelle.

Pro: questo fondotinta è in grado di cancellare i segni della stanchezza ed è perfetto da applicare la sera, per sfoggiare una pelle radiosa anche dopo una giornata di lavoro.

Contro: se desiderate una coprenza maggiore, dovrete applicare più di uno strato di prodotto.

10. Fondotinta Cure make up di Korff

Il miglior fondotinta in crema ad azione idratante

Arricchito con acido ialuronico e vitamina E, il fondotinta Cure make up di Korff è il migliore ad azione idratante. Dotato di una texture cremosa e semplice da stendere, assicura una copertura uniforme, una profonda idratazione e un effetto lifting immediato. Dopo l'applicazione del prodotto, la pelle appare più distesa, le rughe meno marcate e i segni dell'età poco visibili.

Stando alle opinioni degli utenti Amazon, è perfetto non solo per le pelli mature, ma anche per cute secca e particolarmente sensibile.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: matura.

Coprenza: medio-alta.

Texture: cremosa.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: applicare il prodotto con le dita o con un pennello da fondotinta per una copertura completa, dalla zona T verso l'esterno.

Pro: questo fondotinta svolge un'azione idratante profonda, ringiovanisce, è dermatologicamente testato e realizzato in maniera specifica per pelli mature.

Contro: ha una coprenza media. Pertanto, per ottenere una copertura completa e più visibile, basterà applicare una maggiore quantità di prodotto.

11. Fondotinta Photo Focus di Wet n Wild

Il miglior fondotinta liquido con formula vegana

Realizzato con ingredienti di qualità e caratterizzato da una texture leggera e semplice da stendere, il fondotinta Photo Focus di Wet n Wild è il migliore con formula 100% vegana e cruelty-free. Ideale per rendere la pelle a prova di selfie, ha superato i test di resa in sette ambienti fotografici diversi, lascia la pelle vellutata ed è modulabile in relazione all'effetto desiderato sul viso, più o meno coprente.

Gli utenti Amazon, inoltre, ne apprezzano anche la tenuta duratura e il prezzo conveniente, fattori che spingono ad acquistarlo di nuovo.

Quantità di prodotto: 28 ml

Tipo di pelle: tutti i tipi di pelle.

Coprenza: medio-alta.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 18

Modalità di applicazione: applicare il fondotinta sul volto e stenderlo in modo omogeneo con un pennello o con le dita.

Pro: questo prodotto assicura performance notevoli a un prezzo basso. È 100% vegano, ideale per pelli da secche a normali e perfetto per un look fotografico, senza imperfezioni.

Contro: risulta sempre naturale e potrebbe non essere apprezzato se desiderate realizzare make up da sera molto vistosi.

12. Fondotinta Compact Foundation di Purobio

Il miglior fondotinta in polvere ad azione modulabile

Pratico da tenere in borsa, anche per un ritocco veloce del make up, il Compact Foundation di Purobio è il miglior fondotinta in polvere ad azione modulabile, per ottenere una coprenza più o meno intensa a seconda degli strati applicati. Disponibile in 6 nuances, è caratterizzato da una texture impalpabile, ideale per pelli da normali a grasse e impure, e da un finish matte, assicurato dalla presenza di mica e silica. Inoltre, contiene una formula naturale, ricca di nutrienti come la vigna aconitifolia, la garcinia mangostana, il burro di karitè e gli olii di macadamia, di avocado, , di karanjia e di albicocca.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto uniforma l'incarnato, senza creare uno sgradevole "effetto mascherone".

Quantità di prodotto:10 ml

Tipo di pelle: grassa, normale.

Coprenza: media.

Texture: compatta, in polvere.

Tonalità disponibili: 6

Modalità di applicazione: applicare il prodotto con la spugnetta inserita nel packaging, partendo dalla zona T verso la parte esterna del viso.

Pro: questo fondotinta è pratico da portare in borsa e applicare, grazie al packaging con doppio fondo per specchietto e spugnetta. Inoltre, dona alla pelle un colorito uniforme e naturale, è leggero, nickel tested, vegano e certificato biologico.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problematiche relative a questo prodotto, che ha soddisfatto le attese e si è rivelato efficace per coprenza e tenuta.

13. Fondotinta Facefinity All Day Matte di Max Factor

Il miglior fondotinta in stick a lunga tenuta

Composto da due estremità, una con l'applicatore per fondotinta e l'altro per il primer opacizzante, Facefinity All Day Matte di Max Factor è il miglior cosmetico in stick a lunga tenuta. Perfetto da portare in borsa e applicare anche al volo, possiede un'alta coprenza e un finish opaco, uniforma l'incarnato e copre occhiaie, imperfezioni o discromie. La sua texture cremosa si trasforma da solida a liquida e rende la pelle liscia e vellutata, mentre la forma arrotondata assicura un'applicazione semplice e precisa.

Anche gli utenti Amazon confermano l'efficacia del prodotto, che opacizza la cute grassa e dura a lungo, tutto il giorno.

Quantità di prodotto:20 ml

Tipo di pelle: normale.

Coprenza: full coverage.

Texture: cremosa in stick.

Tonalità disponibili: 5

Modalità di applicazione: il prodotto si applica direttamente sulla pelle, grazie all'applicatore in stick.

Pro: il prodotto facile e veloce da stendere, grazie ai due applicatori, uno per il primer opacizzante e l'altro per fondotinta. Dura a lungo e ha una coprenza alta, minimizza le imperfezioni e i pori.

Contro: proprio a causa della sua efficacia opacizzante, non è adatto alle pelli secche e spente.

14. Fondotinta Defence Sun di BioNike

Il miglior fondotinta minerale per proteggersi dai raggi UV

Arricchito con filtro SPF 50, il Defence Sun di BioNike è il miglior fondotinta minerale per proteggersi dai danni dei raggi solari. Ideale per pelli chiare e ipersensibili, è perfetto da indossare in estate, resiste al sebo e al sudore, e scherma la pelle dai raggi UVA e UVB. Inoltre, è contenuto in un packaging a doppio fondo, con specchietto e applicatore.

Gli utenti Amazon apprezzano soprattutto il finish e la composizione del prodotto, in grado di aderire alla pelle del viso senza appesantire e renderla luminosa e morbida.

Quantità di prodotto: 10 ml

Tipo di pelle: chiara e ipersensibile.

Coprenza: media.

Texture: compatta, in polvere.

Tonalità disponibili: 2

Modalità di applicazione: stendere con l'applicatore in spugna presente nella confezione del prodotto.

Pro: questo fondotinta in polvere è ideale per proteggere la cute dai raggi solari, copre senza creare l'effetto maschera ed è anche resistente all'acqua.

Contro: non è disponibile in una tonalità adatta all'incarnato molto chiaro.

15. Fondotinta Formula Pura di Deborah

Il miglior fondotinta liquido ipoallergenico

Del tutto privo di parabeni, siliconi, petrolati e fragranze, Formula Pura di Deborah è il miglior fondotinta ipoallergenico con filtro anti-inquinamento. Composto da una formula con il 99% di ingredienti naturali, idratanti e antiossidanti, è caratterizzato da una texture leggera e vellutata, semplice da stendere sia con un pennello che con le dita. Inoltre, non è comedogenica ed è arricchita con un filtro solare SPF 15.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, il prodotto è ideale per pelli miste e sensibili, non unge, leviga dona luminosità e morbidezza all'incarnato.

Quantità di prodotto: 30 ml

Tipo di pelle: sensibile.

Coprenza: medio-alta, modulabile.

Texture: liquida.

Tonalità disponibili: 11

Modalità di applicazione: stendere il fondotinta liquido con un pennello per un risultato più professionale o con le dita per un effetto naturale.

Pro: il prodotto protegge dagli agenti inquinanti, è ipoallergenico e composto da ingredienti al 99% naturali. Inoltre, è adatto anche alle pelli sensibili e copre le imperfezioni senza creare un effetto maschera.

Contro: attenzione alla scelta della nuance giusta tra le 11 disponibili. Dovrà, infatti, essere la più simile alla tonalità del vostro incarnato.

Come applicare il fondotinta: tutti i passaggi da seguire

4 passaggi per applicare correttamente il fondotinta

Applicare il fondotinta può sembrare un'operazione immediata, ma non è sempre così. Per indossarlo al meglio, infatti, è fondamentale rispettare gli step indicati di seguito:

Preparate il viso al make-up: utilizza una crema idratante almeno dieci minuti prima del trucco, per rendere la pelle più elastica.

Applicate un primer: questo prodotto è importante per facilitare la stesura del fondotinta;

Utilizzate gli strumenti giusti per stendere il fondotinta: potete utilizzare le mani, una beauty blender o un pennello, purché quest'ultimo sia progettato con questa funzione. Inoltre, si consiglia di spalmare il prodotto a partire dalla zona T verso l'esterno del viso.

Stendete un velo di cipria sullo strato di fondotinta: questa operazione è consigliata soprattutto per le pelli mature.

Applicazione del fondotinta tramite la pressione delle dita

Come scegliere il fondotinta più adatto

Il fondotinta è il prodotto cosmetico di base per qualsiasi tipologia di trucco, da quello più naturale e "no make up", a quello più intenso e ideale per la sera. Scegliere quello sbagliato, pertanto, può rivelarsi problematico sia per la resa del maquillage che per la propria pelle.

Vi proponiamo di seguito i criteri imprenscindibili, per guidarvi nell'acquisto del fondotinta più adatto alle vostre esigenze. Vediamo insieme quali.

Tipo di pelle

il risultato dell’applicazione del fondotinta su pelle giovane e normale

La tipologia di pelle è senza dubbio il fattore fondamentale per scegliere il fondotinta più adatto. Esistono diversi tipi di cute, a ciascuna delle quali va abbinato un prodotto cosmetico con una formula specifica:

pelle normale: questo tipo di cute non crea particolari problemi e non necessita di formulazioni speciali o ingredienti specifici. Tuttavia, è sempre meglio optare per un prodotto ricco di nutrienti e idratante;

pelle secca: non è ben idratata e tende a desquamare. Per questo tipo di pelle è necessario un prodotto idratante, arricchito con ingredienti rimpolpanti e nutrienti, come l'olio di argan o l'acido ialuronico.

pelle mista: è quella più comune, caratterizzata da una maggiore produzione di sebo nella zona T. Per questo tipo di pelle, è meglio preferire un prodotto naturale e leggero, a media coprenza, per opacizzare le parti più grasse e non appesantire la cute.

pelle grassa: è caratterizzata da un'eccessiva produzione di sebo e un aspetto lucido e oleoso. I fondotinta full coverage o ad alta coprenza sono ideali per questo tipo di pelle, poiché opacizzano senza ostruire i pori e durano a lungo.

pelle matura: presenta rughe, segni dell'età e piccole imperfezioni, Per questa tipologia di cute si consiglia un fondotinta ad alta coprenza, in grado di donare al viso un effetto levigato e radioso.

pelle delicata: la cute sensibile è spesso associata a un incarnato molto chiaro. In questo caso, il fondotinta migliore dovrebbe avere un filtro solare alto e un mix di ingredienti naturali e ipoallergenici, dermatologicamente testati e non comedogenici.

Texture

Alcune tipologie di texture del fondotinta

I fondotinta si differenziano in relazione alla consistenza. A seconda della texture, infatti, possono essere classificati in:

fondotinta liquido: ideale per pelli giovani o per un make up leggero, è caratterizzato da una texture molto liquida e da una coprenza medio-bassa, uniforma l'incarnato e crea un effetto molto naturale sulla pelle del viso;

fondotinta compatto: ha una coprenza medio-alta, si applica di solito con una spugnetta e si stende con facilità, grazie alla consistenza morbida e cremosa.

fondotinta in crema: semplice da stendere, con un pennello o con le dita, copre le imperfezioni senza appesantire il volto. È adatto anche alle pelli mature.

fondotinta minerale in polvere: dalla texture leggera e volatile, questo tipo di fondotinta in polvere è adatto alle pelli sensibili ed è spesso arricchito con un filtro solare, per la protezione della pelle dai raggi UVA e UVB.

fondotinta in stick: utilizzato anche dai make up artist, questo fondotinta ha una coprenza molto alta e lunga tenuta. Inoltre, è ideale sia per pelli mature che per un maquillage vistoso o da sera.

Ingredienti (INCI)

Quando si tratta di cosmetici per la pelle, l'INCI è un fattore importante da prendere in considerazione. Pertanto, è bene scegliere prodotti dermatologicamente testati, con ingredienti perlopiù naturali e privi di petrolati e altre sostanze dannose per la cute.

Se, inoltre, siete in cerca di un prodotto che rispetti l'ambiente e gli animali, potreste pensare di acquistare un fondotinta vegano e cruelty free.

Colore

Tre nuances di fondotinta

Scegliere la nuance giusta di fondotinta non è sempre semplice. Tuttavia, vi consigliamo di acquistare sempre un prodotto che si avvicini al colore del vostro incarnato o, al massimo, più chiaro di mezzo tono.

Il segreto per trovare la colorazione perfetta è applicarne una piccola quantità sul lato della mascella e scegliere la sfumatura più conforme all'incarnato.

Questo cosmetico, infatti, dovrebbe coprire e uniformare l'incarnato, senza scurirlo o appesantirlo con una tonalità troppo scura rispetto alla base di partenza.

Coprenza ed età

I fondotinta coprenti sono i più indicati per le pelli mature

La capacità di copertura di un fondotinta è un fattore essenziale, da considerare sia in base all'età che alla tipologia di trucco da realizzare. Per le pelli mature e i make up più intensi, ad esempio, si consiglia un prodotto full coverage o con coprenza medio-alta, magari in stick o in crema.

Diverso il discorso per i "make up no make up" o per la cute giovane, per cui è preferibile un cosmetico liquido e o in polvere, dalla texture leggera e dall'effetto poco coprente.

Finish

Il finish di un fondotinta rappresenta l'effetto del prodotto sul volto. Può essere più matte, ideale pelli molto grasse o miste e per una copertura più visibile, o perlescente e lucido, perfetto per cute secca e spenta.

In relazione al risultato desiderato, dunque, preferite il primo per un make up vistoso o da sera e il secondo per un trucco più naturale e luminoso.

Prezzo

Il costo di un fondotinta si assesta in media intorno ai 10€. Tuttavia, esistono sia alternative valide e più economiche, sia prodotti con un costo più elevato, intorno ai 20€, giustificato dalla qualità degli ingredienti e della resa.

Marca

Uno dei brand più noti di fondotinta

Il brand di un cosmetico diventa sintomo di affidabilità. Ecco quali sono i migliori marchi di fondotinta:

Collistar

Rimmel London

Max Factor

L'Oréal Paris

Revlon

BioNike

Bourjois

Korff

Wet n Wild

Purobio

Deborah

Dove acquistare il migliore fondotinta

Il fondotinta più adatto le vostre esigenze può essere acquistato nelle profumerie e nei negozi specializzati. Tuttavia, online, la scelta del prodotto giusto diventa molto più ampia, in particolare su Amazon, che presenta una sezione intera da cui acquistare l'articolo migliore per voi.

