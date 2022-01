Migliori BB cream del 2022: cosa sono, classifica con recensioni e come sceglierle Nate in Germania negli anni ’60 e diventate un must-have di bellezza della Corea del Nord, le BB cream si sono diffuse rapidamente anche in Europa. Apprezzate per il loro essere multitasking, sono ormai indispensabili nella beauty routine femminile. Scopriamo insieme cosa sono, a cosa servono e quali sono le migliori BB cream in commercio.

Le BB cream, ossia Blemish Balm Cream, sono un prodotto cosmetico che uniscono make-up e skin-care. Si tratta di una crema multitasking che, unendo le proprietà della crema idratante, del fondotinta e del primer viso in un unico prodotto, idrata la pelle, la leviga, minimizza le imperfezioni e, in alcuni casi, la protegge dai raggi UVA e UVB.

Diventano famose in Corea del Nord come balsami di bellezza per le imperfezioni, usati dalle donne dopo i trattamenti dermatologici. Questi balsami, infatti, dovevano lenire la pelle stressata dal trattamento, nutrirla a fonda e, allo stesso tempo, nascondere i rossori della pelle uniformandone il colorito. È proprio questa capacità di unire più prodotti in uno, accelerando così la beauty routine quotidiana, che ha reso la BB cream indispensabile per molte donne.

Le BB cream, quindi, sono delle creme multiuso adatte alle più svariate esigenze: basta dare un'occhiata alla sezione di Amazon dedicata alle BB cream per rendersi conto di quante case cosmetiche hanno realizzato la propria personale linea di blemish balm cream.

Le 10 migliori BB cream del 2022: classifica

Abbiamo selezionato per voi le migliori BB cream del momento scegliendo tra quelle più apprezzate dalle utenti, valutandone l'INCI e il rapporto qualità/prezzo.

1. BB cream Perfect Hydrating BB di Shiseido

La migliore BB cream in assoluto

Tra BB cream attualmente in commercio, questa di Shiseido è sicuramente tra le migliori. Progettata per adattarsi a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili, la sua formulazione senza oli rende la texture leggera e con numerosi componenti dall'azione idratante ed antiossidante. Dall'INCI, infatti, risulta la presenza del tocoferolo, vitamina E, e l'estratto di radici di Sophora molto idratante. Si adatta bene anche alle pelli grassi e miste grazie ad alcuni componenti antisebo e lenitivi.

La coprenza è quella tipica delle BB cream, leggera ma capace di uniformare l'incarnato senza appesantirlo donando al viso un aspetto naturale e curato, agendo anche su piccole imperfezioni. La Perfect Hydrating BB Cream non unge e dona un effetto setoso, il prodotto ideale per chi ama sentirsi come se non avesse assolutamente nulla sul viso. Può essere usato come primer viso ed ha un SPF 30.

Pro: riesce ad adattarsi a tutti i tipi di pelle, da quelle più sensibili a quelle grasse. Garantisce idratazione e protezione dai raggi solari.

Contro: non è una crema che può essere definita bio ma la sua formulazione ben bilanciata capace di creare una texture leggera adatta anche alle pelli più sensibili.

2. BB cream Defence Hydra di Bionike

La migliore BB cream per rapporto qualità/prezzo

In seconda posizione troviamo la BB cream dall'ottimo rapporto qualità/prezzo Defence Hydra di Bionike, un prodotto capace non solo di minimizzare le imperfezioni e di ridurre le discromie, ma anche di nutrire e di idratare la pelle. Gli ingredienti contenuti in questa BB cream sono, tra gli altri, l'acido ialuronico, che rimpolpa e idrata la pelle, il cisto rosso e l'estratto di gynostemma, due piante che svolgono un'azione seboregolatrice e che prevengono la formazione di brufoli, e l'estratto di foglie di olivo, un ingrediente naturale che nutre la cute ed evita che diventi secca. Non contiene

Si tratta di ingredienti che, insieme, svolgono delle azioni che rendono questa BB cream adatta a tutti i tipi di pelle, comprese le più sensibili o soggette ad allergie. Questo prodotto non contiene sostanze nocive ed ha una texture molto leggera che la rende facile da applicare. Ha un fattore di protezione solare di 15 SPF.

Pro: è adatta a tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili, non causa allergie e dona un effetto naturale. Ha un buon INCI è un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: tutti gli utenti Amazon risultano soddisfatti dell'acquisto.

3. Erborian BB Creme AU Ginseng

La migliore BB cream per texture leggera

Prodotta dalla casa cosmetica coreana Erborian, la BB Crème Au Ginseng è un prodotto 5 in 1 che riesce a coprire, idratare, nutrire, levigare ed attenua le rughe di espressione, svolgendo alla perfezione tutte le fasi fondamentali per la cura della pelle.

La formula nasce dalla tecnologia coreana che sfrutta le proprietà naturali del ginseng, un naturale stimolante e tonificante della pelle. L'INCI però non si limita al solo ginseng ma si arricchisce di liquirizia e zenzero, antinfiammatori ed antiossidanti, ed una buona concentrazione di vitamina B3.

Si presenta come una normalissima crema bianca che assume lo stesso tono della pelle quando indossata. La texture è molto leggera e facile da applicare, adatta anche alle pelli più grasse perché non unge. L'effetto che prometto è quello di una "pelle da bambino". Ha un fattore di protezione solare 20 ed è disponibile in due colorazioni, chiara e media.

Pro: facile da applicare, basta utilizzare poche gocce di prodotto per uniformare ed illuminare tutto il viso.

Contro: la texture leggera e delicata rende questa BB cream meno coprente ma il prodotto può anche essere stratificato per una maggiore coprenza.

4. So'Bio Étic BB Cream 5 in 1

La migliore BB cream BIO

Il prodotto ideale per chi cerca una crema dall'INCI bio. La BB cream di So' Bio Étic utilizza in grande parte ingredienti di origine naturali e provenienti da agricoltura biologica.

Dall'ottima coprenza e dalla consistenza cremosa, questa BB cream ha una formula 5 in 1 perché riesce ad idratare la pelle, corregge imperfezioni e rossori, ha proprietà antiossidanti grazie all'olio di Melagrano, protegge dai raggi UV e uniforma l'incarnato.

È il prodotto giusto per chi è alla ricerca di una BB cream con una coprenza leggermente più elevata rispetto alla medio con una buona capacità di idratazione. Ideale per le pelli secche, si adatta bene anche alle pelli miste e grasse in quanto non lucida la zona T e corregge imperfezioni della pelle del viso.

L'INCI è il vero punto di forza del prodotto, biologico al 99% e di conseguenza sicuro per pelli sensibili o per chi ha sofferta di irritazioni cutanee. Fattore di protezione solare 10.

Pro: l'INCI bio al 99% rende questa BB cream adatta anche alle pelli più sensibili. Perfetta anche per pelli secche grazie alla sua capacità idratante.

Contro: ha una coprenza che si avvicina molto a quella di un fondotinta. Se cercate una crema dalla texture più leggera, potete aggiungere alla BB cream una piccola quantità della vostra crema idratante per "diluire" la coprenza.

5. Incarose BB Cream Extra Pure Hyaluronic

La migliore BB cream per pelli miste e grasse

Questa di Incarose è un'altra BB cream capace di autoregolarsi al tono delle pelle, con ottimi risultati ed un effetto molto naturale. La sua formulazione è pensata per idratare la pelle ma anche per avere un'azione levigante sulle imperfezioni del viso come rughe e segni d'espressione.

La capacità idratante e levigante deriva dalla presenza di due diverse tipologie di acido ialuronico, ad alto e basso peso molecolare, per una perfetta idratazione della pelle ed un effetto filler antirughe.

Si presenta come una crema bianca arricchita da piccoli pigmenti colorati capace di adattarsi alla tonalità della pelle quando applicata. La pelle risulta così uniformata senza che però venga alterato il suo colore naturale.

Risulta eccellente anche come opacizzante per pelli grasse e miste che tendono a lucidarsi nella zona T. È stata realizzata in due colorazioni ed ha un fattore di protezione solare di 15.

Pro: la buona concentrazione di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare permette alla crema di agire sulle piccole rughe e sui segni d'espressione.

Contro: il fattore SPF di 15 la rende una BB cream più adatta ai mesi invernali.

6. La Roche-Posay Hydreane BB Creme

La migliore BB cream per pelli sensibili

Dedicata alle pelli sensibili, la BB cream Hydreane di La Roche-Posay ha una formulazione ipoallergenica realizzata senza siliconi o parabeni e nickel-controlled.

È realizzata con l‘acqua termale di La Roche-Posay alla quale si aggiungono diversi oli vegetali, Passiflora, Mandorla, Mais, e burro di Karità per donare alla BB cream una buona azione idratante. La glicerina e l'acido ialuronico migliorano l'elasticità della pelle e la naturale formulazione dell'acqua termale, ricca di sali minerali e oligominerali, lenisce la pelle.

Con una buona concentrazione di selenio, la crema riesce ad essere anche antiossidante e a combattere i radicali liberi.

La texture risulta molto cremosa e ricca ma, una volta applicata, risulta leggera, di facile assorbimento e dona un effetto molto naturale, correggendo le discromie della pelle. Disponibile in 2 nuances, una più chiara ed una più scura, ha un SPF di 20.

Pro: funziona benissimo come perfezionatore di pelle. La textura è ricca ma leggera che uniforma bene il colorito del viso.

Contro: per chi ha la pelle mista, è consigliabile utilizzare poco prodotto sulla zona T, tamponarlo con una spugnetta e fissare con un velo di cipria per evitare l'effetto lucido.

7. Collistar Magica BB+ Detox

La migliore BB cream a lunga tenuta

Una crema fresca e leggera dall'azione detossinante, la BB cream Magica BB + detox di Collistar fa parte della linea Idro-attiva dell'azienda cosmetica italiana. Si tratta di una crema dalla formulazione leggera che riesce a uniformare l'incarnato donando al viso un tono naturale e luminoso.

Formulazione arricchita da attivi di origini naturali, questa BB cream è arricchita dall'estratto di Peonia italiana, dall'azione detox e rigenerante, e dall'ectoina per proteggere la pelle dalla luce blu. La tecnologia Idro-Attiva Complex garantisce un'idratazione ottimale della pelle fino a 72 ore.

Ha una texture molto leggera che si mimetizza perfettamente con la pelle e crea un look naturale effetto nude e luminoso. Disponibile in 3 diverse tonalità e SPF 20.

Pro: texture fresca e leggera che garantisce una buona idratazione capace di durare fino a 72 ore.

Contro: la sua coprenza leggera uniforma bene le discromie del viso ma non riesce a mimetizzare del tutto le imperfezioni. Baterà applicare un po' di correttore sui punti critici prima di applicare la BB cream per un risultato perfetto.

8. L'Oréal Paris BB C'est Magic

La migliore BB cream economica

La BB C'est magic di L'Oréal Paris è una BB cream 5 in 1 che idrata ed uniforma la pelle per un look naturale. La sua innovativa formulazione è arricchita di oli volatili che la rendono leggera e facile da applicare.

La sua texture, inizialmente di colore bianco, presenta pigmenti colorati che si adattano al viso uniformandone il colorito e andando a correggere le imperfezioni. Dopo l'applicazione, la pelle risulta liscia e morbida, con un piacevole effetto velluto.

Ha una coprenza leggera, in linea con le BB cream, che risulta non untuosa anche sulle pelli più grasse. Grazie al SPF 20, questa BB cream riesce a proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e dai raggi solari.

Pro: può essere utilizzata anche come base trucco o per creare look dall'effetto no-makeup

Contro: la tenuta ha una media durata, niente che non possa essere risolto con un velo di cipria.

9. Pupa Professionals BB Cream + Primer

La migliore BB cream per pelli grasse e miste

BB cream specifica per pelli grasse e miste per la sua formulazione senza oli, la Professionals BB Cream + Primer di Pupa è un levigante ed idratante della pelle con un'azione sebo-normalizzante adatta anche ai periodi estivi.

Questa BB cream incorpora anche un primer per il viso così da levigare la pelle e migliorare la tenuta della crema stessa

L'INCI comprende Vitamina E per un'azione antiossidante e estratti di Ibisco che ne migliorano le capacità idratanti.

Il suo punto di forza è sicuramente la capacità opacizzante: grazie alla presenza di Silica, un ingrediente dall'alta capacità assorbente per sebo e sudore e dall'ottima azione levigante anti-pori.

La coprenza è leggera ma la durata è massima, dalle 8 alle 12 ore, senza necessita di ritocchi. SPF di 20, è disponibile in due colori.

Pro: un'ottima BB cream dalle capacità opacizzanti con una tenuta imbattibile.

Contro: è di difficile reperibilità negli store fisici ma ampiamente disponibile online.

10. Planter's Penta 5 BB Creme + Primer Filler

La migliore BB cream per tutti i tipi di pelle

Ciò che differenzia la Penta 5 Bb cream + primer filler di Planter's dalle altre BB cream in classifica è la ricca presenza di acido ialuronico: il suo principio penta-antiage si basa sull'azione combinata di acido ialuronico sintetizzato in 5 pesi molecolari ed un complesso di antiossidanti che aiutano a idratare la pelle in profondità, levigandola e mimetizzandone le imperfezioni. Inoltre, l'effetto filler rende più semplice l'applicazione della BB cream e ne migliora la tenuta.

La formulazione è ricca di nutrienti e principi attivi idratanti, l'echinacea e l'estratto di betulla, che migliorano l'aspetto della pelle stanca e opaca facendola apparire più tonica e luminosa.

La texture è leggera e cremosa, non unge, ed è arricchita con pigmenti micro-incapsulati che vengono rilasciati al momento dell'applicazione, rendendo omogeneo il naturale colorito della pelle. Adatta anche alle pelli sensibili, la BB cream è senza parabeni, senza alcol, senza oli minerali e testato per la tolleranza cutanea. SPF

Pro: la presenta di acido ialuronico in 5 diversi pesi molecolari dà alla crema un'ottima capacità idratante ed una buona efficacia anti-rughe.

Contro: ha una fattore di protezione solare non ottimale ma, nei mesi estivi, potete mescolare qualche goccia di crema solare per il viso con la BB cream per proteggere meglio la pelle dai raggi solari.

Come scegliere la migliore BB cream

Per scegliere la migliore BB cream in base alle proprie esigenze occorre tenere in considerazione tre fattori fondamentali: l'INCI (ovvero gli ingredienti contenuti all'interno della BB cream), il tipo di pelle e il colore. Meno importanti, ma comunque da valutare, sono anche la presenza di protezione solare, il prezzo e la marca.

INCI

Quando si decide di acquistare una BB cream il primo fattore da considerare prima di procedere con l'acquisto è l'INCI, ovvero gli ingredienti contenuti all'interno della crema che determinano prima di tutto il suo effetto. Inutile sottolineare che è meglio evitare BB cream contenenti ingredienti come i parabeni, dannosi e nocivi per la pelle. Il suggerimento, quindi, è quello di prediligere prodotti a base di ingredienti naturali che, oltre a svolgere un'azione efficace, sono sicuri per la cute. Le migliori BB cream, quindi, sono a base di oli naturali (come olio di jojoba, olio di melograno, olio di karité, ecc.), che idratano e nutrono la pelle secca (anche se sono perfetti per tutti i tipi di pelle), arricchite con acido ialuronico, utile per rimpolpare la pelle, oppure contengono vitamine (soprattutto vitamina E).

Tipo di pelle

Altro fattore importante da considerare prima di acquistare una BB cream è il proprio tipo di pelle perché è proprio in base alla tipologia della cute (grassa o mista, sensibile, secca o matura) che il prodotto va scelto. È fondamentale, quindi, conoscere il proprio tipo di pelle e scegliere la BB cream più adatta alle proprie esigenze:

per una pelle grassa o mista sono da preferire BB cream opacizzanti, quindi con una composizione che preveda la Silica o ingredienti capaci di regolare la produzione di sebo;

sono da preferire BB cream opacizzanti, quindi con una composizione che preveda la Silica o ingredienti capaci di regolare la produzione di sebo; una pelle sensibile può orientarsi verso prodotti dermatologicamente testati per ridurre al minimo le reazioni cutanee o con un INCI bio;

può orientarsi verso prodotti dermatologicamente testati per ridurre al minimo le reazioni cutanee o con un INCI bio; per pelli secche , l'ideale sarebbe una BB cream dalla formulazione molto ricca di elementi nutritivi ed idratanti;

, l'ideale sarebbe una BB cream dalla formulazione molto ricca di elementi nutritivi ed idratanti; le BB cream con acido ialuronico, antiossidanti e vitamine sono indicate per pelli più mature o per un viso più segnato da imperfezioni e segni d'espressione.

Colore

Dal momento che le BB cream posseggono, tra le altre, anche la capacità di coprire le imperfezioni, piccoli brufoli e discromie e che svolgono un'azione simile a quella del fondotinta, è importante sceglierne una che abbia un colore simile a quello della propria pelle. Nonostante siano più chiare del fondotinta, le BB cream contengono ugualmente dei pigmenti colorati: se si ha la carnagione scura, quindi, è meglio sceglierne una più colorata (anche se non eccessivamente), mentre se si ha la carnagione medio-chiara va bene anche una BB dalla colorazione normale e, ovviamente, non troppo scura.

Segnaliamo che in commercio sono disponibili anche BB cream con pigmenti "invisibili" che si adattano al colore della pelle.

Presenza di protezione solare

Le BB cream vengono utilizzate principalmente durante il giorno è, per questo motivo, è importante che siano capaci di proteggere la pelle dai raggi del sole e, quindi, dai raggi UVA e UVB. È fondamentale, quindi, scegliere un prodotto che offra un adeguato grado di protezione, durante i mesi estivi così come durante i mesi invernali. Possiamo sintetizzare affermando che in inverno è preferibile scegliere una BB cream con fattore di protezione compreso tra i 10 e i 20 SPF mentre, in estate, è meglio sceglierne una con un grado di protezione che vada oltre i 25 SPF.

A cosa servono le BB cream? I vantaggi

Il vantaggio delle BB cream è quello che aiutano a truccare il viso e contemporaneamente a dare alla pelle la nutrizione, idratazione e protezione di cui ha bisogno. Ovviamente le BB cream non possono sostituirsi ad una skin-care completa ma è sono un ottimo alleato nella nostra beauty-routine, rendendo più pratiche e veloci le coccole di bellezza mattutine. Le BB cream, infatti, riescono a:

Idratare e lenire la pelle grazie alla presenza di numerosi estratti floreali o oli essenziali come karitè, jojoba, mais, riso;

grazie alla presenza di numerosi estratti floreali o oli essenziali come karitè, jojoba, mais, riso; Proteggere dai raggi UV

dai raggi UV Molte BB cream hanno acido ialuronico e antiossidanti tra i loro ingredienti riuscendo così a migliorare l'aspetto del viso e a combattere l'invecchiamento cutaneo

tra i loro ingredienti riuscendo così a migliorare l'aspetto del viso e a combattere l'invecchiamento cutaneo Minimizzano le imperfezioni della pelle e uniformano il colorito del volto.

Come utilizzare la BB cream

Utilizzare la BB cream è davvero semplice, basta seguire pochi passaggi per che richiedono poco tempo. Ecco come fare.

Lavare il viso.

Prelevare una piccola quantità di BB cream e applicarla su tutto il viso.

Stendere la crema utilizzando una beauty blender o semplicemente le dita.

Attendere qualche minuto (il prodotto deve penetrare nella pelle).

Quando la BB cream viene completamente assorbita dalla pelle, procedere con l'applicazione degli altri prodotti make-up.

Quanto dura l'effetto della BB cream?

La durata dell'effetto della BB cream dipende dal prodotto. Ci sono, infatti, alcune BB cream che hanno una durata minima di 8 ore fino a raggiungere un massimo di 12 ore. In linea generale tutte le BB cream durano mediamente 8 ore senza creare quel fastidioso effetto lucido su fronte, naso, mento (la cosiddetta "Zona T" del viso), mentre, se stese seguendo la procedura corretta e, soprattutto, utilizzando una beauty blender, possono durare tra le 12 e addirittura le 24 ore.

Quando utilizzare la BB cream?

La BB cream, proprio come un normale fondotinta o una crema idratante, può essere utilizzate quotidianamente. Ci sono solo alcuni aspetti a cui prestare attenzione prima dell'acquisto per essere sicuri di scegliere un prodotto che non sia dannoso, anche se utilizzato ogni giorno: l'INCI e il proprio tipo di pelle. Una volta scelta con cura una BB cream con ingredienti sicuri e che sia adatta per la propria pelle (normale, secca, sensibile o grassa) è possibile utilizzarla ogni volta che occorre senza problemi.

BB cream o CC cream? Le differenze

La CC cream è un prodotto differente rispetto alla BB cream e ideato per rispondere a finalità decisamente diverse. Abbiamo già detto che le BB cream sono delle creme idratanti e leggermente colorate che hanno lo scopo di nutrire la pelle e di coprirla leggermente. Le CC cream, invece, sono dei "color correction" e agiscono sul tono della pelle. Servono principalmente a coprire i rossori e imperfezioni della pelle, macchie e discromie del viso. Le CC cream, rispetto alle BB cream, si concentrano maggiormente sull'estetica della pelle, con una capacità nutritiva minore ma un'ottima capacità di uniformare il colore del viso. Negli ultimi anni si stanno diffondendo anche le DD cream, Daily Defense Cream, che aiutano a proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.

BB cream o fondotinta? Quale è meglio utilizzare?

Le BB cream sono delle creme colorate che non possono sostituirsi nè essere sostituite dal fondotinta. Le BB cream hanno una formulazione ricca di ingredienti idratanti e nutritivi, danno al look un aspetto molto naturale e sono poco coprenti. Il fondotinta, al contrario, ha una coprenza decisamente più alta della BB cream ma bassissime capacità nutritive ed idratanti. Per una corretta beauty routine, l'ideale sarebbe utilizzare la BB cream ogni giorno, al pari di qualsiasi crema idratante, e preferire il fondotinta in occasioni speciali quando abbiamo bisogno di una pelle perfetta.

Le BB cream hanno una formulazione ricca ma una texture molto leggera quindi si presta bene ad un utilizzo quotidiano. In più, quasi tutte le BB cream hanno un fattore di protezione solare e ci aiutano a proteggere il viso dai raggi solari. In caso di imperfezioni particolarmente marcate, la BB cream può essere utilizzata insieme ad un correttore: basterà correggere le zone specifiche del viso che presentano arrossamenti, brufoli o cuperosa con un buon correttore e dopo stendere un velo di BB cream, picchiettandola con le dita nelle zone corrette per amalgamare bene i due prodotti.