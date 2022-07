Migliori mascara waterproof del 2022: i 15 prodotti resistenti all’acqua più efficaci I migliori mascara waterproof del 2022: ecco la classifica dei 15 prodotti resistenti all’acqua più efficaci, ideali per avere ciglia perfette a lungo anche al mare o in piscina, e alcuni consigli su come sceglierli e utilizzarli.

Il mascara waterproof è un prodotto make-up resistente all'acqua, al calore e all'umidità: l'alleato perfetto per avere ciglia lunghe e definite, anche nelle situazioni meno adatte al trucco, come un'emozionante cerimonia, un bagno al mare o una sessione di allenamento.

A differenza del classico mascara, infatti, assicura una lunga tenuta in caso di lacrime, sudore o immersioni in acqua, dona intensità allo sguardo ed evita di creare quell'antiestetico "effetto panda" intorno agli occhi. In più, si rivela anche più efficace del mascara water resistant, meno adatto alle temperature elevate.

Naturalmente, non esiste il mascara waterproof migliore in assoluto, ma il più adatto a diverse esigenze. Sceglierlo, però, non è così semplice. A tal proposito, bisogna considerare numerosi fattori: il prezzo, ad esempio, che va dai 7 € fino ai 30 €, la formulazione e lo scovolino, che ne definisce la funzione allungante, volumizzante o incurvante.

Pertanto, vi suggeriamo la classifica dei 15 migliori mascara waterproof del 2022, sia low cost che costosi, disponibili nella sezione di Amazon dedicata. Tra le proposte troverete soltanto gli articoli dei brand più affidabili e celebri – Kiko, Maybelline, L'Oréal Paris, Rimmel London, Essence e molte altre -, corredati da una guida all'acquisto dettagliata e da una serie di informazioni e consigli relativi al prodotto.

I 15 migliori mascara waterproof del 2022: recensioni e classifica

Vi presentiamo la classifica dei migliori mascara waterproof del 2022. Di seguito, infatti, vi proponiamo 15 prodotti, resistenti all'acqua, al sudore e al caldo, perfetti per sfoggiare ciglia lunghe, folte e voluminose.

Tutti i cosmetici vengono selezionati in base a diversi criteri, come il prezzo, l'efficacia e le recensioni dei consumatori. Tra le proposte, infine, troverete soltanto articoli di brand affidabili e noti: Essence, Maybelline, L'Oréal Paris, Kiko, Rimmel London e molti altri.

1. Mascara waterproof Lash Princess di Essence

Il miglior mascara waterproof low cost

Se non avete mai provato un mascara waterproof, vi suggeriamo di puntare su un prodotto economico ed efficace al tempo stesso, in grado di resistere all'acqua, al sudore e alle lacrime di gioia. In particolare, segnaliamo Lash Princess di Essence: il miglior mascara waterproof low cost.

Quest'ultimo, infatti, è pensato per chi segue uno stile di vita attivo e pratica sport come la corsa o il nuoto. Pertanto, possiede una formulazione unica, arricchita con cera alba e cera di carnauba, due sostanze utili a fissare il prodotto senza causare il classico e antiestetico "effetto panda". In più, è arricchito con estratto di olio di ricino, noto per le proprietà emollienti e stimolanti. Infine, è provvisto di uno scovolino sottile e affusolato, perfetto per dividere e allungare le ciglia.

Pro: si tratta di un prodotto economico ma efficace e di ottima qualità, molto amato dagli utenti Amazon, che consigliano di indossarlo anche al mare o in piscina.

Contro: come tutti i mascara waterproof, deve essere applicato con parsimonia. Consigliamo, infatti, di utilizzare una quantità limitata di prodotto, in modo da evitare la formazione di grumi sulle ciglia.

Differenza tra le ciglia dopo e prima l’applicazione del mascara waterproof di Essence.

2. Mascara waterproof Sky High di Maybelline New York

Il mascara waterproof più venduto

Per avere uno sguardo più intenso, incorniciato da ciglia lunghe e folte, il mascara rappresenta sicuramente un valido alleato. In particolare, Sky High di Maybelline New York non soltanto svolge un'azione allungante e volumizzante, ma è anche il mascara waterproof più venduto su Amazon.

È formulato con ingredienti mirati ed arricchito con fibre ed estratti di bamboo, adatti anche a chi ha occhi sensibili e indossa spesso lenti a contatto. È provvisto di uno scovolino flessibile, in grado di distribuire il prodotto in maniera uniforme su tutte le ciglia. Infine, non lascia grumi e si può applicare anche in più passate, fino a raggiungere la lunghezza e il volume desiderati.

Pro: questo mascara waterproof è molto leggero, si stende facilmente sulle ciglia, senza seccarle o lasciare grumi. In più, è oftalmologicamente testato e adatto anche a chi indossa le lenti a contatto.

Contro: gli utenti Amazon sembrano apprezzare il prodotto a pieno, pertanto non riscontrano alcuna criticità nell'utilizzo di quest'ultimo.

L’aspetto delle ciglia prima e dopo l’applicazione di Sky High di Maybelline New York.

3. Mascara waterproof Total Temptation di Maybelline

Il miglior mascara waterproof per il mare

Ottimo per chi non vuole rinunciare a truccarsi neppure in spiaggia, il mascara waterproof consente di creare un make-up naturale e di valorizzare le ciglia. In particolare, il Total Temptation di Maybelline si configura come il miglior mascara waterproof per il mare, perfetto da abbinare a un fondotinta leggero per un effetto "no make-up".

È caratterizzato da una formula resistente all'acqua, arricchita con estratto di cocco, idratante e rinfrescante. Possiede uno scovolino dritto e folto, progettato per donare lunghezza e volume. Già dopo la prima applicazione, infatti, le ciglia appaiono più lunghe, fitte e definite.

Per applicarlo, stendiamo il prodotto su tutta la lunghezza delle ciglia, dalla radice alle punte, e ripassiamo più volte, fino a ottenere l'effetto desiderato.

Pro: è ottimo per realizzare un trucco da spiaggia naturale, definisce, dona volume e allunga senza creare grumi o seccare le ciglia.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di controllare che il prodotto arrivi ben sigillato e di chiuderlo sempre con attenzione, in modo da evitare che si secchi.

4. Mascara waterproof Push Up di Bourjois

Il miglior mascara waterproof incurvante

Per avere uno sguardo intenso e magnetico, le ciglia dovrebbero apparire non soltanto più lunghe e voluminose, ma anche curve e definite. Se il piegaciglia non fa per voi, vi suggeriamo di provare il Push Up di Bourjois: il miglior mascara waterproof per incurvare le ciglia.

Questo prodotto, infatti, si applica con uno scovolino conico e dalle setole fitte, progettato con una "struttura di sollevamento" e 15 aree di rivestimento, perfetto per raccogliere tutte le ciglia e creare una curvatura definita, fin dalla prima passata. Contiene un mix di cere, combinate per assicurare l'azione waterproof e utili a garantire una durata fino a 16 ore, oltre agli esteri di jojoba ad azione nutriente.

Pro: perfetto per incurvare e allungare le ciglia, questo mascara waterproof assicura uno sguardo più intenso, fino a 16 ore.

Contro: secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto deve essere applicato in più passate per ottenere risultati ottimali.

5. Mascara waterproof Lash Paradise di L'Oréal Paris

Il miglior mascara waterproof allungante

Il mascara è il prodotto make-up perfetto per avere uno sguardo più intenso e magnetico, poiché rende le ciglia lunghe, folte e voluminose. Il Lash Paradise di L'Oréal Paris, in particolare, si configura come il miglior mascara waterproof allungante.

L'efficacia di quest'ultimo è favorita dalla forma dello scovolino, con setole morbide e fitte, ottimo per raccogliere la giusta dose di prodotto senza creare grumi. In più, questo mascara è caratterizzato da una texture cremosa e delicata e da una particolare formula arricchita con olio di ricino, un ingrediente celebre per le qualità stimolanti e nutrienti. Rende le ciglia non solo più dense e distese, ma anche più definite e incurvate. Infine, è oftalmologicamente testato e adatto anche agli occhi sensibili.

Pro: perfetto per allungare le ciglia, questo mascara waterproof non appesantisce e non lascia grumi. È dotato di uno scovolino con setole morbide, ottimo per le ciglia più corte. Gli utenti Amazon, infine, si dicono anche soddisfatti della tenuta del prodotto, che resta intatto fino a 8 ore.

Contro: durante l'applicazione, è importante non utilizzare troppo prodotto, per evitare che le ciglia risultino leggermente secche.

6. Mascara waterproof Extra Sculpt di Kiko Milano

Il miglior mascara per ciglia definite

I mascara waterproof sono dei prodotti molto carichi, formulati per resistere sia all'acqua che al sudore e alle lacrime. Pertanto, alcuni di essi tendono a depositarsi sulle ciglia e a incollarle tra loro. Questo fastidio, però, non si riscontra con Extra Sculpt di Kiko Milano: il miglior mascara per definire le ciglia.

Caratterizzato da una texture densa e cremosa, si tratta di un prodotto modulabile, da applicare in più passate per ottenere i risultati desiderati in termini di lunghezza e volume. È formulato con un complesso di attivi, combinati tra loro per nutrire in profondità. In più, è dotato di un particolare scovolino in fibra a clessidra, progettato per raccogliere la giusta quantità di prodotto e distribuirlo anche sulle ciglia più corte. Infine, è oftalmologicamente testato e privo di profumi. Per applicarlo, basta far scivolare l'applicatore lungo le ciglia, effettuando dei piccoli movimenti orizzontali a zig zag.

Pro: ideale per definire le ciglia senza appesantirle, si applica con il particolare scovolino a clessidra, comodo e semplice da utilizzare.

Contro: il prodotto in sé sembra soddisfare le aspettative dei clienti Amazon. Tuttavia, vi consigliamo di controllare che il prodotto non arrivi aperto danneggiato. In quest'ultimo caso, basterà effettuare il reso e il mascara vi sarà rispedito con sigillo di chiusura.

7. Mascara waterproof Waterglam di Korff

Il miglior mascara waterproof per occhi sensibili

Quando si applica un cosmetico per il trattamento della zona perioculare, è necessario accertarsi che quest'ultimo sia oftalmologicamente e dermatologicamente testato. In riferimento al make-up ciglia, Waterglam di Korff è sicuramente il miglior mascara waterproof indicato per occhi sensibili.

Infatti, è testato in laboratorio per cobalto, cromo, mercurio, nickel e palladio. Rende le ciglia più lunghe e assicura uno sguardo più intenso e magnetico. In più, è arricchito con vitamina E, cera d'api e derivati dell'olio di lino: ingredienti selezionati e combinati tra loro per nutrire e ammorbidire la zona ciliare. Possiede una texture leggera e cremosa, semplice da stendere. Infine, è adatto anche a chi indossa lenti a contatto.

Pro: dermatologicamente e oftalmologicamente testato, questo mascara è adatto agli occhi sensibili. È prodotto in Italia e contiene ingredienti sicuri e di elevata qualità.

Contro: viene venduto a un prezzo più alto della media. Questa caratteristica, però, non scoraggia gli utenti Amazon, che ne comprendono il valore, racchiuso nella qualità e nella sicurezza degli ingredienti.

8. Mascara waterproof Divine Lashes di Max Factor

Il miglior mascara waterproof economico

Quando si parla di make-up occhi, è possibile trovare sul mercato prodotti di qualità a un prezzo vantaggioso. Il Divine Lashes di Max Factor, ad esempio, è il miglior mascara waterproof economico.

Il prodotto è dona volume alle ciglia senza appesantirle. Infatti, consente di effettuare fino a 6 passate senza creare grumi, grazie alla texture leggera e cremosa. In più, è arricchito con pantenolo, noto per la sua azione rinforzante e idratante. Si applica con uno scovolino morbido e dritto, ottimo per raggiungere anche le ciglia più sottili, separarle e tingerle di nero intenso.

Per applicarlo, basta partire dalla radice e procedere con piccoli movimenti a zig-zag per tutta la lunghezza delle ciglia, ponendo attenzione a quelle interne ed esterne.

Pro: si tratta di un prodotto economico, ma efficace e di ottima qualità. È ideale soprattutto per donare volume alle ciglia senza appesantirle e non crea grumi.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di applicare il prodotto in più passate, in modo da ottenere il massimo dei risultati.

9. Mascara waterproof Monsieur Big di Lancôme

Il miglior mascara waterproof costoso

All'interno di questa classifica, vogliamo proporvi anche un prodotto con un prezzo più elevato rispetto alla media, giustificato sia dal brand che dalla qualità e dall'efficacia della formulazione. Si tratta di Monsieur Big di Lancôme: il miglior mascara waterproof costoso, realizzato dalla celebre maison di bellezza.

Questo mascara assicura una durata fino a 24 ore, rende le ciglia voluminose e definite, oltre a resistere ad acqua, lacrime e sudore. È dotato di uno scovolino fitto, ottimo per raccogliere tutte le ciglia e donare loro volume e definizione, già con un'unica passata.

Pro: secondo gli utenti Amazon si tratta di un prodotto dalla qualità elevata, così resistente che necessita di uno struccante mirato per la rimozione. Pertanto, il costo più alto viene pienamente compensato dall'efficacia e dalla qualità del mascara, che rende le ciglia impeccabili fino a 24 ore.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di non applicare troppo prodotto, in modo da evitare che si formino grumi.

10. Mascara waterproof Bamby Eye di L'Oréal Paris

Il miglior mascara waterproof per rapporto qualità-prezzo

Quando le ciglia non risultano ben definite, è bene utilizzare sia un piegaciglia che un mascara ad azione incurvante. In commercio, ne troverete di diversi, ma quello che vogliamo proporvi è il Bamby Eye di L'Oréal Paris, il migliore per rapporto qualità-prezzo.

Provvisto di uno speciale scovolino bombato, questo prodotto aumenta la curvatura e la definizione delle ciglia, oltre a donare volume. Contiene una formula adatta anche agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto, dermatologicamente testata e arricchita con fibre extra nere e un mix di cere naturali e sintetiche, combinate tra loro per fissare e favorire la durata del prodotto.

Pro: si tratta di un prodotto con un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo, in grado di intensificare lo sguardo e offrire un effetto ciglia finte immediato.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di non prelevare e applicare una quantità eccessiva di prodotto, in modo da evitare la formazione di grumi.

Scovolino bombato e a setole fitte del mascara waterproof Bamby Eye di L’Oréal Paris.

11. Mascara waterproof Kind & Free di Rimmel London

Il miglior mascara waterproof con formula naturale

Quando si acquista un prodotto make-up, è importante prestare attenzione anche alla componente sostenibile dello stesso. A tal proposito, vi suggeriamo Kind & Free di Rimmel London: il miglior mascara waterproof con formula naturale.

Privo di sostanze di origine animale e certificato cruelty-free, è arricchito con con burro di karité biologico e biotina, oltre a essere realizzato con ingredienti naturali al 99%. In più, dona volume alle ciglia, le allunga e le idrata fino a 36 ore. È provvisto di un particolare scovolino sottile in fibre biologiche, pensato per raccogliere anche le ciglia più corte.

Si applica con movimenti orizzontali, dalla radice fino alle punte, e non lascia grumi.

Pro: gli utenti Amazon apprezzano questo mascara per gli ingredienti, naturali e non testati su animali, oltre che per la cremosità e la leggerezza della texture. In più, ne attestano anche un rapporto qualità-prezzo ottimo.

Contro: Proprio a causa della formulazione naturale, ha una tenuta media di 6-7 ore. Tuttavia, questa volatilità lo rende adatto alle ciglia e agli occhi sensibili.

12. Mascara waterproof Instant Maxi Volume di Deborah Milano

Il miglior mascara waterproof volumizzante

Quando le ciglia appaiono rade, è importante nutrirle con un cosmetico specifico e scegliere un prodotto make-up ad azione volumizzante. Tra i numerosi disponibili in commercio, vi suggeriamo l'Instant Maxi Volume di Deborah Milano: il miglior mascara waterproof per ciglia più voluminose.

Caratterizzato da un maxi applicatore con setole fitte e morbide, è arricchito con una formula a base di glycoproteine, idratanti, e microsfere di silica, in grado di assicurare il 170% in più del volume, sin dalla prima applicazione. In più, contiene cheratina, nota per le proprietà rinforzanti, e olio di melograno, che nutre e ammorbidisce. Infine, resiste all'acqua e assicura una durata di 24 ore.

Pro: perfetto per donare volume, questo mascara waterproof consente di avere ciglia più fitte e uno sguardo ancora più intenso e magnetico.

Contro: gli utenti Amazon non rilevano particolari criticità legate al prodotto.

13. Mascara waterproof Worth the Hype di Nyx

Il miglior mascara waterproof a lunga tenuta

Per realizzare un make-up impeccabile, è necessario puntare sui prodotti long lasting, in grado di resistere anche molte ore, proprio come il Worth the Hype di Nyx: il miglior mascara waterproof a lunga tenuta.

Caratterizzato da una texture altamente pigmentata, non teme l'acqua, il sudore e le lacrime. È arricchito con olio di jojoba, un ingrediente in grado di nutrire e addolcire. È provvisto di uno scovolino fitto e a punta, ottimo per allungare e raccogliere anche le ciglia più corte. Il prodotto, infine, si applica con facilità, grazie al finish leggero e all'intensità modulabile.

Pro: si tratta di un prodotto a lunga tenuta, perfetto per make-up elaborati. Dona alle ciglia lunghezza e volume senza appesantirle o creare grumi.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di chiudere per bene il prodotto dopo l'utilizzo, in modo da evitare che risulti secco e difficile da stendere.

Le ciglia prima e dopo l’applicazione di Worth the Hype di Nyx.

14. Mascara waterproof Infinito di Collistar

Il miglior mascara waterproof per lenti a contatto

A chi indossa spesso le lenti a contatto consigliamo di scegliere un prodotto adatto agli occhi sensibili. Infinito di Collistar, ad esempio, assicura il massimo del comfort e della sicurezza, configurandosi come il miglior mascara waterproof per lenti a contatto.

È caratterizzato da uno speciale applicatore in morbido elastomero ad alta precisione, in grado di separare e infoltire le ciglia. In più, offre un effetto cromatico saturo e pieno, grazie alla texture cremosa e semplice da stendere. Resiste all'acqua ed è un prodotto oftalmologicamente testato.

Pro: testato e sicuro per gli occhi, questo prodotto è perfetto per chi indossa le lenti a contatto. Rende le ciglia più lunghe e folte sin dalla prima applicazione.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di non eccedere con la dose di prodotto da utilizzare. Questo mascara, infatti, soddisfa le aspettative già in pochissime passate.

15. Mascara waterproof Vamp! di Pupa

Il miglior mascara waterproof effetto ciglia finte

Per donare alle ciglia un aspetto simile a quello delle extension senza dover ricorrere a costosi trattamenti estetici, vi suggeriamo Vamp! di Pupa, il miglior mascara waterproof per un "effetto ciglia finte": resistente all'acqua, allungante e volumizzante.

È caratterizzato da uno scovolino sinuoso, a clessidra, in grado di accogliere una giusta quantità di prodotto e rilasciarlo in maniera uniforme su tutte le ciglia. In più, è stato provato da 20 donne, che ne attestano la tenuta eccezionale. Infine, è privo di parabeni e indicato anche per gli occhi sensibili e per chi indossa lenti a contatto.

Pro: è perfetto per avere un effetto ciglia finte immediato, grazie alla formulazione e allo speciale scovolino a clessidra, progettato per raccogliere anche le ciglia più corte e sottili.

Contro: gli utenti Amazon consigliano di chiudere il prodotto con attenzione, in modo da evitare che si secchi.

Come scegliere il mascara waterproof più adatto: guida all'acquisto

La scelta di un buon mascara waterproof è condizionata da una serie di fattori, da tenere bene in mente prima di procedere all'acquisto. Di seguito, vi suggeriamo i principali criteri, utili a selezionare il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Funzione: volumizzante, allungante o incurvante?

Oltre a resistere all'acqua, al sudore e alle lacrime, il mascara waterproof possiede ulteriori funzioni, relative al particolare aspetto che conferisce alle ciglia.

Se queste ultime, infatti, appaiono corte, vi consigliamo di puntare su un prodotto allungante. Al contrario, se risultano rade, sarebbe meglio preferirne uno volumizzante. Le due azioni, d'altronde, possono essere combinate o associate a quella incurvante, utile soprattutto a chi possiede ciglia poco delineate e curve.

Ingredienti

I mascara waterproof contengono una serie di cere, combinate tra loro per favorirne l'azione impermeabilizzante. Questa tipologia di ingrediente, infatti, crea una patina protettiva intorno alle ciglia, in grado di resistere non solo all'acqua, ma anche all'umidità e ad altri agenti esterni.

Tuttavia, quando si acquista un mascara waterproof, è buona norma accertarsi che tutti gli ingredienti siano sicuri, dermatologicamente e oftalmologicamente testati.

Infine, se cercate un cosmetico che giovi alla salute delle vostre ciglia, vi suggeriamo di acquistarne uno arricchito con vitamina E o estratti vegetali, come l'olio di jojoba e quello di cocco.

Applicatore

Ogni mascara waterproof è abbinato a un particolare applicatore, progettato per svolgere una determinata funzione. Di seguito, vi segnaliamo i principali:

scovolino sottile, dritto o conico: è adatto soprattutto alle ciglia corte, ha una funzione allungante e offre una buona definizione;

scovolino bombato e con setole fitte: è il classico scovolino per donare volume alle ciglia e renderle folte;

scovolino a clessidra: è perfetto sia per allungare che per volumizzare, raccoglie anche le ciglia più corte e le definisce in maniera ottimale;

scovolino curvo: ottimo per le ciglia dritte e poco definite, incurva e allunga;

scovolino a pettine: si tratta dell'applicatore meno diffuso, è in grado di donare il massimo volume, anche alle ciglia della rima inferiore.

Tenuta

Quando si parla di mascara waterproof, è importante considerare la componente temporale. La domanda da porsi è: per quanto il prodotto si manterrà impeccabile? A seconda delle vostre esigenze, vi consigliamo di optare sempre per un cosmetico con una buona tenuta: dalle 16 alle 36 ore.

Sostenibilità

Quello della sostenibilità è un criterio da non trascurare, poiché è legato alla qualità e alla sicurezza degli ingredienti. Se il mascara waterproof, infatti, rispetta gli standard europei relativi ai test sui cosmetici, fornirà un prodotto non testato su animali, affidabile e ipoallergenico.

Se, poi, il prodotto in questione è anche contenuto in un packaging ecosostenibile, ne guadagnerà non soltanto il consumatore, ma anche l'ambiente.

Formato

Quando si acquista un mascara waterproof, il criterio del formato può diventare importante. Se, infatti, siete spesso in viaggio o non siete sicuri della resa di un prodotto, potreste pensare di acquistarne uno con packaging ridotto. Al contrario, se è la convenienza che vi interessa, valutate i prodotti in base al rapporto tra quantità offerta e prezzo.

Come applicare il mascara waterproof: step e consigli per utilizzarlo al meglio

Per ottenere il massimo dei risultati da un mascara waterproof, è importante conoscerne la corretta modalità di applicazione. Di seguito, vi sveliamo i segreti e i passaggi per utilizzare al meglio questo prodotto.

Preparate le ciglia: cercate sempre di utilizzare un piegaciglia e applicate un buon primer per intensificare l'effetto del mascara e facilitarne la stesura.

Applicate il mascara con movimenti a zig zag: partite sempre dalla radice e procedete con movimenti orizzontali, cercando di raccogliere anche le ciglia più corte. Se il prodotto lo consente, potreste anche provare a utilizzarlo in più passate, fino a raggiungere l'effetto desiderato.

Struccate sempre gli occhi: la fase di struccaggio è importante, non soltanto per il trucco occhi, poiché evita che le ciglia s'indeboliscano.

Infine, vi consigliamo di non eccedere con l'applicazione del mascara waterproof: per la corposità della formula, infatti, potrebbe, a lungo andare, appesantire le ciglia.

Come rimuovere il mascara waterproof

A differenza del mascara tradizionale, quello waterproof assicura una lunga tenuta sulle ciglia. La caratteristica resistenza all'acqua e agli agenti esterni come umidità, sudore e lacrime, infatti, lo rendono più difficile da rimuovere.

In ogni caso, basterà utilizzare un buon struccante bifasico, da stendere con movimenti circolari, delicati ma decisi. Anche l'olio d'oliva, infine, può rivelarsi un ottimo alleato per lo struccaggio naturale del mascara waterproof: steso sulle ciglia con le dita, contrasta l'impermeabilità del prodotto e ne elimina anche i residui più difficili.

Perché acquistare un mascara waterproof? Pro e contro

Il mascara waterproof costituisce sicuramente un prodotto immancabile all'interno della propria beauty pochette, perfetto per gli eventi mondani e le occasioni importanti. Tuttavia, come tutti i cosmetici, presenta numerosi vantaggi e alcune controindicazioni: scopriamo insieme quali.

Vantaggi del mascara waterproof

Il principale vantaggio di un mascara waterproof risiede nella resa del prodotto, che assicura una tenuta ottima per molto tempo. Tuttavia, si rivela adatto anche ad allungare, volumizzare o incurvare le ciglia. È formulato con una combinazione di cere diverse, che lo rendono impermeabile e resistente ad acqua, sudore, umidità, calore e lacrime.

Svantaggi del mascara waterproof

Proprio per la caratteristica formulazione corposa e concentrata, il mascara waterproof potrebbe indebolire le ciglia o appesantirle. Per ovviare a questo eventuale inconveniente, scegliete sempre un prodotto arricchito con ingredienti rinforzanti, come la vitamina E o gli oli vegetali: le ciglia risulteranno sane e forti anche dopo lo struccaggio.

Quali sono le migliori marche di mascara waterproof?

Prima di scegliere un prodotto cosmetico, è fondamentale considerarne il marchio. Quest'ultimo, infatti, assicura affidabilità e trasparenza, oltre all'elevata qualità ed efficacia degli ingredienti. Di seguito, vi suggeriamo i migliori brand tra quelli presenti sul mercato.

Essence: si tratta di un marchio leader nella produzione di cosmetici accessibili a tutti, venduti a un prezzo vantaggioso ma realizzati con formulazioni sicure ed efficaci. Tutti i prodotti del brand, in più, sono cruelty-free e la maggior parte di essi contiene solo ingredienti vegani.

Kiko: fondata nel 1997, si tratta di una delle aziende italiane tra le più note nell'ambito del beauty. Propone una vasta gamma di prodotti – non solo make up, ma anche accessori e articoli per la skin care -, continuamente arricchita da nuovi lanci e collezioni stagionali.

Maybelline: da anni leader sul mercato internazionale per la vendita e la produzione di cosmetici, l'azienda esalta la diversità come bellezza, proponendo articoli adatti a ogni tipo di pelle e volto.

Rimmel London: celebre per la produzione di make-up, pochi sanno che nasce proprio grazie alla creazione del primo mascara non tossico, nel 1834, per opera del giovane profumiere Eugene Rimmel. Oggi propone anche un collezione vegana e cruelty free, rispettosa dell'ambiente e degli animali.

Lancôme: affermata nella produzione e nella vendita di prodotti beauty di lusso, l'azienda propone tantissimi articoli, dal make-up alla skin care, adatti a ogni esigenza, efficaci, sicuri e dalla qualità elevata.

Accanto alle marche consigliate sopra, anche altri brand risultano altrettanto affidabili ed efficaci: Korff, L'Oréal Paris, Max Factor, Deborah Milano, Pupa, Collistar, Nyx e Bourjois costituiscono i principali esempi.

Quanto costa un buon mascara waterproof?

L'acquisto di un buon mascara waterproof non costituisce una spesa dispendiosa in termini economici. In commercio, infatti, potrete trovare alcuni prodotti low cost – dai 6€ ai 15€ – e altri più costosi, il cui prezzo si aggira intorno ai 25/30 €.

Dove acquistare il miglior mascara waterproof

I mascara waterproof si possono acquistare anche nei negozi fisici o nelle profumerie. Tuttavia, è online, e in particolare su Amazon, che la scelta si amplia. Nella sezione dedicata ai mascara a lunga tenuta, infatti, potrete trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze.