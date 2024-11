video suggerito

Migliori latte detergente per struccare il viso: marche a confronto I migliori latte detergente da acquistare online per rimuovere il trucco e le impurità senza rovinare il viso.

La nostra top 4

Il latte detergente è un cosmetico dall'emulsione fluida struccante immancabile nel beauty case di ogni donna in quanto aiuta a detergere il viso con delicatezza, rimuovendo trucco e impurità.

Una buona skincare, si sa, è fondamentale per prendersi cura della pelle e la detersione quotidiana del viso previene l'invecchiamento cutaneo e la secchezza cutanea. Da effettuare due volte al giorno, la detersione mattutina elimina cellule morte e sebo prodotto dalla pelle durante la notte mentre la detersione serale, oltre ad eliminare il make up, purifica la pelle da impurità e smog.

Il latte detergente struccante è, quindi, un alleato fondamentale della nostra pelle perchè la deterge e la purifica in maniera delicata. Ha anche un buon potere idratante che, in combinazione con la delicatezza della sua azione, lo rende perfetto per pelli sensibili e secche- Come la maggior parte dei prodotti cosmetici, anche il latte detergente deve essere valutato in base al proprio tipo di pelle – sensibile, matura, secca o grassa. In commercio, infatti, esistono diverse tipologie di latte detergente, con azione idratante, anti-age, detossinante, pensate per rispondere a specifiche esigenze della pelle. In questa guida all'acquisto vedremo quali sono le caratteristiche fondamentali di questo cosmetico, i brand più apprezzati, quali sono i migliori in commercio e come scegliere il latte detergente più efficace per il proprio tipo di pelle.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo effettuato una selezione dei migliori latte detergente in commercio valutandone l'efficacia struccante e preferendo prodotti con un INCI privo di siliconi, parabeni e oli minerali.

La Roche-Posay

Il migliore per INCI

Consigliato a chi cerca un latte detergente: idratante; con azione nutritiva; che non irrita

Pro: la sua ricca formulazione riesce a struccare efficacemente viso ed occhi svolgendo, allo stesso tempo, un'azione idratante e nutritiva.

Contro: non si evincono contro o aspetti negativi dalle recensioni degli utenti che hanno provato il prodotto.

Il primo latte detergente struccante che vi proponiamo è questo di La Roche Posay, un prodotto dalla formulazione innovativa che risulta particolarmente delicato sulle pelli sensibili. La sua alta tollerabilità permette anche a chi soffre di irritabilità cutanea, una profonda detersione cutanea. La leggerezza della sua texture si accompagna anche ad un forte potere idratante. La sua formulazione è, infatti, arricchita da glicerina, ceramidi e niacinamide: le ceramidi sono sostanze lipidiche naturalmente presenti nella pelle e che, insieme alla glicerina, ne garantiscono idratazione ed elasticità, le niacinamide sono delle vitamine che nutrono in profondità e combattono i radicali liberi. Composizione che rispetta il PH fisiologico della pelle, il prodotto non contiene saponi, alcol, parabeni e fragranze.

Collistar

Il migliore per pelli mature

Consigliato a chi cerca un latte detergente: con formulazione bio; dalla profumazione neutra; venduto a un buon rapporto qualità/prezzo

Pro: il mix di attivi di origine vegetale e sostanze nutrienti donano al latte detergente Collistar una duplice azione: nutritive e detergente. Perfetto per le pelli mature.

Contro: il prezzo è, in media, leggermente più alto ma, rispetto ad altri latte detergenti, ha una formulazione molto ricca. Inoltre non è difficile trovare sconti e promozioni che offrono un notevole risparmio.

Collistar è un brand top di gamma molto apprezzato nel settore beauty per l'efficacia dei suoi prodotti. Questo latte detergente anti-età è appositamente pensato per chi ha una pelle matura e non più giovanissima che ha, quindi, bisogno di trattamenti mirati. Il prodotto, oltre a struccare e detergere efficacemente sia viso che occhi, combina un'azione nutriente ed antinvecchiamento, trasformando il latte detergente in un vero e proprio trattamento di bellezza. Il suo punto di forza è senza dubbio la sua formulazione, un mix di sostanze vegetali e vitamine: gli estratti di origine vegetale detergono il viso e donano elasticità alla pelle mentre le vitamine A, E, B5, insieme all'acido ialuronico, l'escina e il burro di Karité nutrono in profondità la pelle svolgendo un'efficace azione antinvecchiamento.

Avène

Il migliore per pelli sensibili

Consigliato a chi cerca un latte detergente: con proprietà lenitive; ipoallergenico; che si assorbe facilmente

Pro: la presenza dell'acqua termale dona al latte detergente proprietà lenitive ed addolcenti, ideali per pelli delicate e reattive.

Contro: può essere utilizzato su viso e collo ma non sugli occhi, per i quali sono consigliati, in ogni caso, struccanti specifici per questa delicata zona del viso.

Struccante dalla formula delicate, il latte detergente di Avène è tra i prodotti preferiti da chi ha una pelle particolarmente sensibile a tendenza secca. A differenza di altri prodotti simili, questo di Avène ha una formulazione realizzata a base di acqua termale che dona al latte detergente anche un'azione idratante ed emolliente. Privo di agenti detergenti aggressivi, la sua formulazione è arricchita da principi attivi idratanti capaci di lasciare sulla pelle una piacevole sensazione di morbidezza e freschezza. Ipoallergenico e non comedogeno, ha una texture fluida e vellutata.

Acqua alle Rose

Il più economico

Consigliato a chi cerca un latte detergente: profumato; rivitalizzante; senza parabeni

Pro: buon potere struccante e, anzichè utilizzarlo su un dischetto di cotone, può essere massaggiato su tutto il viso. Non brucia gli occhi. Inoltre ha un prezzo molto conveniente.

Contro: il dosatore potrebbe risultare scomodo a prodotto quasi finito in quanto non riesce a recuperare tutto il prodotto rimasto sul fondo del flacone. Sarà necessario svitarlo.

Adatto a tutti i tipi di pelle, il latte detergente di Acqua alle rose ha una texture fluida ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha un'azione molto delicata che riesce a rimuovere il trucco e ad eliminare ogni impurità, lasciando una sensazione vellutata sul viso. Al potere struccante combina una buona azione idratante e rivitalizzante. La formulazione è realizzata a base di acqua distillata di Rosa Gallica arricchita da estratti di Rosa Damascena che preservano il naturale livello di idratazione della pelle anche durante la detersione. L'INCI si arricchisce anche di olio di argan che dona al latte detergente una spiccata capacità elasticizzante ed anti-age. Senza parabeni nè saponi, la confezione è dotata di erogatore.

Come scegliere il miglior latte detergente viso

Dopo aver visto quali sono i migliori latte detergente viso in commercio, analizziamo le caratteristiche che dobbiamo valutare per acquistare quello giusto. Come per la maggior parte dei prodotti cosmetici, anche il latte detergente deve essere scelto tenendo in considerazione una serie di fattori.

Composizione e INCI

Valutare quali ingredienti sono stati utilizzati nella composizione del latte detergente può esserci d'aiuto in fase di scelta. Questo prodotto ha una composizione piuttosto ricca che, però, riesce a mantenere inalterato il film idrolipidico della pelle, risultando così meno aggressivo. I vari latte detergente in commercio possono contenere una serie di ingredienti che danno al prodotto capacità idratanti, nutritive, lenitive, purificanti o anti-age: la glicerina, ad esempio, è un ottimo idratante così come gli estratti vegetali che riescono anche a nutrire la pelle. Le vitamine, invece, contrastano l'azione dei radicali liberi mentre l'acido ialuronico aiuta a rallentare l'invecchiamento cutaneo. Ogni composizione, quindi, va valutata tenendo in considerazione il proprio tipo di pelle e l'azione specifica che ricerchiamo nel prodotto. L'analisi dell'Inci, inoltre, è fondamentale per accertarci che il prodotto che stiamo per acquistare non contenga parabeni, siliconi, sostante di origine minerale o fragranze chimiche.

Tipologia di pelle

Vediamo ora nel dettaglio come scegliere un latte detergente specifico per le diverse tipologie di pelle. In linea generale, il latte detergente si adatta senza difficoltà a qualunque tipologia di pelle ma, analizzandone gli ingredienti, possiamo scegliere quello più adatto alla nostra cute:

per pelli sensibili e reattive , il latte detergente migliore è delicato con una composizione a base di estratti vegetali e principi attivi lenitivi . L'aloe e la camomilla, in particolare, sono dei lenitivi naturali così come l'acqua termale o l'olio di germe di grano;

, il latte detergente migliore è delicato con una composizione a base di . L'aloe e la camomilla, in particolare, sono dei lenitivi naturali così come l'acqua termale o l'olio di germe di grano; il latte detergente più indicato per chi ha una pelle secca ha una formulazione arricchita da oli vegetali – di jojoba, di mandorle dolci – e da glicerina vegetale dalle proprietà emollienti e idratanti;

ha una formulazione arricchita da oli vegetali – di jojoba, di mandorle dolci – e da glicerina vegetale dalle proprietà emollienti e idratanti; le pelli mature devono preferire prodotti con acido ialuronico e vitamine A, B, E e C che riescono a contrastare l'azione dei radicali liberi e rallentare l'invecchiamento cutaneo;

devono preferire prodotti con che riescono a contrastare l'azione dei radicali liberi e rallentare l'invecchiamento cutaneo; per chi ha una pelle grassa o mista, i prodotti migliori sono quelli con composizione leggera, preferibilmente senza oli vegetali ma con una buona capacità idratante e astringenti. Gli estratti di frutta, in particolare quelli di limone, svolgono una buona azione seboregolatrice.

Azione

La presenza nella composizione di specifici ingredienti donano al latte detergente specifiche azioni che possono essere:

idratanti e nutrienti: quasi tutti i latte detergenti svolgono un'azione idratante. Alcuni, arricchiti di glicerina, oli ed estratti vegetali riescono ad essere anche particolarmente nutrienti, garantendo un buon livello di idratazione e mantenendo la pelle elastica e luminosa;

anti-age: ideali per pelli mature o non più giovanissime, l'azione antiage è data principalmente dalla presenza di acido aiuloronico e vitamine;

astringenti e purificanti: agiscono sulle ghiandole sebacee regolandone la produzione di sebo. Riescono a rimuovere le impurità dal viso con efficacia limitando anche l'effetto lucido.

Come si utilizza il latte detergente

Il latte detergente deve essere utilizzato due volte al giorno: per la detersione mattutina, per rimuovere sebo ed impurità accumulate sulla pelle durante la notte, e per la skincare serale quando abbiamo bisogno di rimuovere il makeup e far respirare la pelle. Il latte detergente può essere utilizzato sia con dischetti di cotone che usando direttamente i polpastrelli, l'importante è riscaldare leggermente il prodotto e poi applicarlo sul viso con movimenti circolari, massaggiando dal centro del viso verso l'esterno e senza dimenticare il décolleté. Per rimuovere il prodotto possiamo utilizzare un dischetto di cotone oppure un panno imbevuto di acqua tiepida. Dopo la detersione, è consigliabile utilizzare un buon tonico viso per lenire la cute e ristabilirne l'equilibrio.