Spray fissanti per il trucco: i migliori per ogni tipo di pelle e quali scegliere per un make-up long lasting

Da Charlotte Tilbury a MAC, L’Oréal e NYX: ecco la nostra selezione dei migliori spray fissanti trucco per pelle secca, mista o grassa e per un effetto naturale, matte o luminoso.

Lo spray fissante trucco serve a prolungare la durata del make-up e a mantenere intatti per ore fondotinta, correttore, ombretto, blush e cipria.

È il gesto finale che “sigilla” la base e uniforma l’incarnato, rendendo il risultato più omogeneo e resistente a caldo, umidità e sudore.

Per applicarlo correttamente, va nebulizzato a trucco completato mantenendo il flacone a circa 20-30 centimetri dal viso, con occhi e bocca chiusi. L’ideale è fare movimenti leggeri, disegnando una X o una T nell’aria, così da distribuire il prodotto in modo uniforme. Poche nebulizzazioni sono sufficienti per creare un velo invisibile che fissa il make-up senza appesantire l’incarnato.

La formula, solitamente a base di acqua, polimeri filmogeni e, in alcuni casi, alcol, crea uno strato protettivo invisibile che aiuta il trucco a restare intatto più a lungo. Allo stesso tempo, ingredienti come glicerina o acido ialuronico aiutano a preservare l’idratazione della pelle, lasciandola morbida e luminosa.

Proprio per rispondere alle diverse esigenze, gli spray fissanti sono disponibili in versioni idratanti, opacizzanti o illuminanti, adatte a ogni tipo di pelle.

Chi ha la pelle grassa troverà particolarmente efficaci i prodotti opacizzanti che controllano il sebo e mantengono il trucco uniforme. Basterà una leggera nebulizzazione sul viso a trucco completato oppure sopra la cipria per fissare i punti critici come fronte, naso e guance.

Per le altre tipologie di pelle, si potranno utilizzare invece spray idratanti o illuminanti che aiuteranno a fissare il makeup senza seccare o appesantire l’incarnato.

Che differenza c’è tra setting spray e fixing spray?

Spesso il setting spray viene confuso con il fixing spray, nonostante abbiano funzioni diverse. Il primo si usa infatti durante la realizzazione del trucco per far fondere meglio i diversi prodotti tra loro. Aiuta inoltre a eliminare l’effetto polveroso della cipria, rende l’incarnato più naturale, dona freschezza e regala un leggero effetto levigato al viso. Migliora anche la durata del make-up ma senza bloccarlo del tutto. Di solito contiene ingredienti idratanti e lenitivi per mantenere la pelle confortevole.

Il fixing spray, invece, si applica come ultimo step per sigillare il trucco e creare una barriera protettiva contro sudore, calore, umidità e sfregamenti. L’obiettivo è infatti quello di far durare il make-up il più a lungo possibile, mantenendole impeccabile per ore. Alcune formule, particolarmente resistenti, contengono una piccola percentuale di alcol per rendere il prodotto water-resistant e a prova di sbavatura, sono ideali per eventi lunghi o giornate molto calde.

I migliori spray fissanti trucco: come abbiamo li abbiamo scelti

La nostra selezione dei 15 migliori spray fissanti trucco è incentrata su ciò che conta davvero per far durare il make-up a lungo, soprattutto quando caldo, sudore e umidità mettono a dura prova anche i look più curati.

Oltre alla tenuta, abbiamo valutato il comfort sulla pelle, l’adattabilità a pelli grasse o secche e la versatilità d’uso, dal trucco quotidiano a quello per eventi speciali.

Per questo abbiamo incluso prodotti economici e versatili come e.l.f. e Catrice, perfetti per l'uso quotidiano nonché formule rimpolpanti e idratanti come quelle di Revolution e Mulac, ideali per chi cerca comfort.

Inoltre, soluzioni opacizzanti come NYX e Maybelline per chi combatte la lucidità fino agli spray professionali ad alta tenuta come Charlotte Tilbury, MAC, Diego Dalla Palma e L’Oréal.

Infine, non mancano opzioni con protezione solare, come Garnier, fondamentali per le giornate all'aperto.

1. Airbrush Flawless di Charlotte Tillbury

L’Airbrush Flawless Setting di Charlotte Tilbury è uno spray fissante idratante e resistente all’acqua che mantiene il trucco perfetto fino a 16 ore.

La sua formula leggera è adatta a tutti i tipi di pelle, da quelle secche a quelle miste o grasse, e crea un velo impercettibile che mantiene il make-up fresco e uniforme fino a 16 ore.

Considerato tra i migliori prodotti professionali, è studiato per agire in armonia con fondotinta, correttore, bronzer e cipria, contribuendo a migliorare visibilmente l’aspetto dell’incarnato.

Aiuta inoltre a fissare il trucco evitando che si sciolga, sbiadisca o si accumuli nelle pieghe mentre l’effetto levigante attenua visivamente i pori, per una pelle dall’aspetto più uniforme e curato.

La formula è arricchita con agenti filmanti perfezionatori che creano uno scudo invisibile sul make-up, proteggendolo durante la giornata. Allo stesso tempo, la presenza di ingredienti idratanti aiuta a mantenere la pelle morbida e confortevole.

Lo spray è delicatamente profumato con una fragranza floreale, fresca e leggera che rende l’applicazione piacevole e dona una sensazione di freschezza simile a quella di un trattamento skincare.

Ingredienti principali: aloe vera, estratto di tè verde

Uso consigliato: spruzzare lo spray fissante sul pennello per ombretto o eyeliner e stendere sulle palpebre e lungo il bordo delle ciglia

2. Makeup Mist & Set di E.l.f.

Tra i più economici della sua categoria, E.l.f. Makeup Mist & Set è uno spray fissante adatto a tutti i tipi di pelle che prolunga la durata del trucco e ne ravviva i colori mantenendo il make-up più a lungo.

Svolge inoltre un’azione lenitiva e idratante grazie alla formula arricchita con aloe, tè verde e cetriolo, noti per le loro proprietà rinfrescanti e calmanti, mentre le vitamine A, C ed E aiutano a mantenere la pelle sana e luminosa.

Si tratta di un prodotto vegano al 100%, non testato sugli animali, adatto a tutti i tipi di pelle e pratico da portare con sé grazie al formato da 60 ml.

È inoltre perfetto per correggere l’effetto polveroso della cipria o inumidire il pennello per far risaltare al massimo un ombretto shimmer

Ingredienti principali: aloe, tè verde, cetriolo

Modalità d’uso: tenere il flacone a distanza di un braccio e spruzzare un velo leggero sul viso con occhi chiusi lasciando poi asciugare all’aria oppure tamponando delicatamente con una velina per tamponare l’asciugatura

3. Parure Gold Mist di Guerlain

Tra i più eleganti della sua categoria, lo spray fissante per trucco Parure Gold Mist di Guerlain è lo step finale per un make-up perfetto.

Fissa infatti il trucco e aumenta la luminosità del fondotinta lasciando la pelle subito levigata e idratata.

La sua formula contiene ingredienti come glicerina, estratto di echinacea purpurea e acetyl hexapeptide-8 che aiutano a idratare, proteggere e rendere l’incarnato più elastico e compatto.

Lo spray agisce anche come barriera protettiva contro l’inquinamento e i radicali liberi mentre la sua texture leggera e rinfrescante con un delicato profilo floreale avvolge il viso in un velo confortevole.

Adatto a tutti i tipi di pelle, è perfetto per chi cerca idratazione, radiosità e comfort, dalle pelli secche e spente a quelle miste, grasse o mature.

Ingredienti principali: glicerina, estratto di echinacea purpurea

Modalità d’uso: applicare a 20 cm dal viso con due o tre spruzzi a forma di “Z” dalla fronte alla base del viso

4. Professional Make-up Setting Matte di NYX

Tra gli spray fissanti per trucco più economici e opacizzanti c’è il Professional Make-up Setting Matte di NYX adatto a tutti i tipi di pelle che garantisce un make-up impeccabile e di lunga durata.

Fissa infatti il trucco fino a 16 ore e dona un finish opaco senza effetto pesante mantenendo i colori vivi e riducendo la comparsa di linee sottili.

La sua formula leggera a base di acqua, arricchita con niacinamide, è vegana e adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto le grasse e le miste.

Compatibile con fondotinta in polvere e liquidi, è perfetto anche per ritocchi durante la giornata grazie al formato compatto da 60 Ml.

Per una tenuta estrema nei giorni più caldi, il suggerimento è quello di spruzzare lo spray sia prima che dopo aver applicato il fondotinta.

Ingredienti principali: niacinamide

Modalità d’uso: agitare il flacone, vaporizzare uniformemente sul viso da circa 15 centimetri, effettuare 3-5 spruzzi e lasciare asciugare

5. Fix + Stay Over di MAC

Di fascia medio-alta, il Fix + Stay Over di MAC è uno spray fissante idratante che mantiene il make-up perfetto fino a 16 ore, lasciando la pelle fresca, luminosa e confortevole.

La sua formula rimpolpante, idratante, leggera e senza alcol è arricchita con antiossidanti che proteggono dai danni della luce blu e dell’invecchiamento mentre estratti di cetriolo, camomilla e tè verde leniscono e calmano la pelle. Vitamina E e protovitamina B5, invece, nutrono mentre la glicerina insieme al glicole butilenico assicurano un’idratazione continua tutto il giorno

Adfatto tutti i tipi di pelle, offre idratazione e lunga tenuta grazie alla sua formula leggera e senza alcol.

Ingredienti principali: estratto di cetriolo, camomilla, tè verde

Modalità d’uso: spruzzare in modo uniforme sul viso da una distanza di 25-50 cm per ottenere un trucco più resistente e una pelle idratata e protetta fino a sera

6. Infaillible di L’Oréal Paris

Tra gli spray fissanti low cost più apprezzati e professionali, l'Infaillible di L’Oréal Paris è ottimo per fissare il trucco in soli 3 secondi.

La formula leggera e non appiccicosa crea un velo impercettibile che rende il trucco no-transfer, resistente a sudore e acqua, mantenendolo perfetto tutto il giorno.

Perfetto per tutti i tipi di pelle, dalle grasse alle secche, dalle miste alle sensibili, garantisce un finish satinato e protegge il trucco fino a 36 ore.

Ingredienti principali: alcol denaturato, trietil citrato

Modalità d’uso: agitare bene il flacone e spruzzare con movimenti circolari a circa 30 cm di distanza per un’applicazione uniforme

7. Setter CEO di Mulac

Se il proprio obiettivo non è solo fissare il make-up ma anche donare alla pelle un aspetto luminoso e idratato, lo spray bifasico Setter CEO di Mulac è il prodotto ideale. Vegano, rinfrescante e adatto a tutti i tipi di pelle, combina infatti l’effetto idratante di un siero con la leggerezza di un’acqua spray, offrendo subito una piacevole sensazione di freschezza.

La formula bifasica, da miscelare agitando il flacone, combina poi perle rosa che illuminano l’incarnato con un effetto radioso e l’olio di mandorle, che idrata e nutre la pelle senza ungere. Grazie agli agenti fissanti e filmogeni presenti nella formula, prolunga infine la durata del make-up lasciando il viso luminoso, fresco e perfettamente truccato.

Ingredienti principali: glicerina e sodio ialuronato

Modalità d’uso: agitare bene prima dell'uso e vaporizzare sul viso ad una distanza di 15 cm

8. Fix&Last di Essence

Lo spray Fix&Last di Essence, tra i più economici della sua categoria, assicura un finish opaco e uniforme e e fissa il trucco senza appesantire, risultando ideale per ogni tipo di pelle. Grazie alle nuova testina di erogazione, si distribuisce infatti in modo uniforme fissando il trucco senza appesantire la pelle.

La formula contiene ingredienti come estratto di enantia, chlorantha, tocoferolo e acido oleanolico che aiutano a proteggere e idratare leggermente la pelle.

Si tratta di un prodotto vegano non testato sugli animali e certificato da ClimatePartner e Climate Pledge Friendly. Le emissioni di CO2 sono misurate, ridotte e compensate, rendendolo una scelta più sostenibile.

Ingredienti principali: acido oleanolico, enantia

Modalità d’uso: tenere lo spray a 20 cm dal viso e spruzzare più volte per fissare il trucco e ottenere una finitura opaca

9. New York Lasting Fix di Maybelline

Tra i migliori spray fissanti opacizzanti per tutti i tipi di pelle c’è il New York Lasting Fix di Maybelline che aiuta a mantenere il make-up impeccabile fino a 16 ore. Evita, infatti, che ombretto, cipria, fondotinta e prodotti per sopracciglia sbiadiscano o si spostino durante la giornata.

Leggero sulla pelle, dona un finish opaco a lunga durata e aiuta a controllare la lucidità lasciando l’incarnato uniforme e curato per ore.

Tra gli ingredienti principali troviamo l’alcol denaturato che favorisce una migliore fissazione e asciugatura e il glicale propilenico che aiuta a mantenere la pelle più idratata e confortevole.

Ingredienti principali: alcol denaturato, glicole propilenico

Modalità d’uso: agitare bene il flacone e spruzzare da una distanza di circa 20 centimetri, vaporizzando da 4 a 6 volte

10. You Mist di FENTY BEAUTY

Per fissare il make-up e allo stesso tempo prendersi cura della pelle, lo spray 2-in-1 You Mist di FENTY BEAUTY è perfetto perché unisce l’azione di una mist idratante all’efficacia di un fissante a lunga tenuta.

La nebulizzazione ultra sottile crea poi un velo leggero e invisibile grazie alla tecnologia InvisiFlex Shield che protegge la pelle da inquinamento e agenti esterni. Inoltre, rende il trucco resistente a sudore, umidità e acqua.

Grazie alla sua formula, arricchita con estratto di timo selvatico e priva di alcol e profumo, idrata poi la pelle e la mantiene fresca tutto il giorno estendendo la durata del trucco fino a 12 ore.

Non ostruisce infine i pori, è vegano, cruelty-free, ed è adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle grasse o a tendenza acneica.

Disponibile in formato standard da 100 ml e mini da 35 ml, è pratico sia a casa che in viaggio.

Ingredienti principali: estratto di timo selvatico, acqua di rose

Modalità d’uso: vaporizzare per 25-30 cm lungo il perimetro e al centro del viso e poi picchiettare sulla pelle

11. Spray fissante di Diego Dalla Palma

Un grande classico per fissare il trucco e mantenerlo perfetto per ore è lo spray fissante di Diego Dalla Palma.

La sua formula crea infatti un film sottile che fissa il make-up senza seccare la pelle lasciandola morbida e libera di respirare.

Si tratta di un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, e ideale per finalizzare un trucco da veri professionisti.

Contiene polimeri che formano il velo fissativo e una piccola percentuale di alcol che contribuisce a prolungare la durata del make-up.

Nel caso si abbia una pelle disidratata o secca, può essere combinato con un primer levigante per ottenere risultati ottimali.

Ingredienti principali: alcol, PVP/VA Copolymer

Modalità d’uso: sollevare la bombola a circa 20-30 cm dal viso, inclinare leggermente la testa all’indietro e vaporizzare 4-5 volte su tutto il volto

12. POREfessional Super Setter di Benefit

Lo spray fissante POREfessional Super Setter di Benefit è l’alleato perfetto per fissare il trucco, opacizzare la pelle e ridurre visibilmente l’aspetto dei pori dilatati e delle piccole imperfezioni.

La formula waterproof e resistente al sudore garantisce fino a 16 ore di tenuta con effetto matt naturale, mantenendo la pelle fresca e idratata, ed è perfetto per ogni tipologia di pelle, compresa quella grassa.

Ingredienti principali: acqua, glicole butilenico, polimeri perfezionatori effetto "blur"

Modalità d’uso: tenere il flacone a circa 20 cm dal viso con occhi chiusi e vaporizzare uniformemente sul viso e collo per fissare il trucco e controllare la lucidità.

13. Multitalent spray di Catrice

Lo spray fissante per trucco Prime and Fine Multitalent Fixing spray di Catrice è un prodotto multifunzionale e conveniente, ideale per preparare, fissare e rinfrescare il make-up con un solo gesto.

La formula leggera, trasparente e a rapida asciugatura lascia la pelle morbida e idratata per cui è perfetto anche per le pelli più secche.

Può essere usato come primer per far durare di più il trucco, come spray fissante per mantenerlo impeccabile tutto il giorno o come rinfrescante per eliminare l’effetto “cakey” della cipria. Nonostante la lunga tenuta, resta leggero e confortevole sulla pelle per ore, senza seccarla.

Vegano, privo di microplastiche e nanoparticelle, non testato sugli animali, si adatta a tutti i tipi e tonalità di pelle.

Ingredienti: glicole butilenico, betaina

Modalità d’uso: agitare bene e vaporizzare sul viso dopo il trucco o prima come primer

14. Hyaluronic Fix di Revolution

Lo Hyaluronic Fix di Revolution è uno spray fissante che non solo mantiene il trucco perfetto tutto il giorno, ma si prende cura delle pelli più esigenti come quelle secche o mature.

Arricchito con ingredienti rimpolpanti e idratanti come acido ialuronico, aloe vera, vitamina E e pantenolo, nutre il viso prevenendo secchezza e le screpolature causate dagli agenti esterni.

La sua formula vegana, leggera e confortevole, crea un film sottile che fissa il make-up senza l’antipatico effetto maschera, lasciando la pelle fresca, levigata e visibilmente rimpolpata.

Ingredienti principali: acido ialuronico, vitamina E, pantenolo

Modalità d’uso: agitare bene, tenere gli occhi e la bocca chiusa, nebulizzare a circa 20 cm di distanza

15. Super UV di Garnier

Perfetto per l’estate e non solo, lo spray fissante Super UV di Garnier unisce l’efficacia di una protezione solare SPF alla tenuta di un fissante in un solo gesto.

Non si tratta di un semplice setting spray, aiuta infatti a mantenere il make-up fresco e uniforme durante la giornata e a proteggere la pelle dai danni solari, senza interferire con il trucco già applicato.

La nebulizzazione è leggera e invisibile, si posa sul viso creando un velo sottilissimo che prolunga la durata del make-up. Contribuisce inoltre a prevenire macchie scure e segni causati dal sole.

La formula è arricchita con glicerina che aiuta a mantenere la pelle idratata, acido ialuronico con azione rimpolpante e vitamina E, nota per le sue proprietà antiossidanti.

I filtri solari ad ampio spettro, infine, proteggono da raggi UVA e UVB mentre il film leggero fissativo migliora la resistenza del trucco senza appesantire. Adatto a tutti i tipi di pelle, lascia il viso schermato, fresco e radioso, soprattutto nei mesi più caldi.

Ingredienti chiave: glicerina, acido ialuronico, Vitamina E

Modalità d’uso: vaporizzare generosamente sul viso a una distanza adeguata, anche sopra il trucco