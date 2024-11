video suggerito

Migliori acque micellari 2024: classifica e marche a confronto L'acqua micellare è una soluzione realizzata con acqua e micelle che deterge, strucca e purifica la pelle, eliminando make up ed impurità. Vediamo quali sono le migliori marche in vendita in questo momento e approfondiamo insieme la questione skincare.

La nostra top 3

L'acqua micellare è una lozione detergente a base di acqua che va a rimuovere trucco, sebo ed impurità dalla cute durante le operazioni di skincare quotidiana e di pulizia del viso. Utilizzata mattina e sera in alternativa a latte detergente e tonico, l'acqua micellare riesce anche ad idratare la pelle del viso. In commercio se ne trovano di adatte a qualsiasi tipologia di pelle: noi abbiamo selezionato per voi le migliori acque micellari del momento e le marche più consigliate; ma non solo, abbiamo anche provato a rispondere alle domande più diffuse sull'argomento, per fare chiarezza e fugare tutti i dubbi.

Ogni beauty addicted sa quanto la skincare sia importante per mantenere la pelle sempre pulita, morbida e radiosa. L'acqua micellare, vista la sua praticità, è semplicissima da utilizzare nella beauty routine quotidiana: basta aggiungere poche gocce di prodotto su un dischetto di cotone oppure quelli in microfibra lavabili e passarlo su viso e collo con un leggero massaggio, così da eliminare sia il make up che impurità. Per la detersione degli occhi, invece, dopo aver imbevuto i dischetti di cotone, poggiarli sulle palpebre e lasciarli agire qualche secondo, senza strofinare.

Garnier SkinActive

La migliore per pelli sensibili

Consigliato a chi cerca un acqua micellare: economicamente conveniente; senza parabeni; senza profumi

Pro: ideale per qualsiasi tipologia di pelle, anche con tendenze acneiche

Contro: per rimuovere un trucco occhi realizzato con prodotti waterproof sarà necessario lasciare agire le micelle un po' più a lungo

La migliore acqua micellare per pelli sensibili è senza dubbio la Tutto in 1 di Garnier, un prodotto particolarmente apprezzato per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. L'acqua micellare strucca, deterge e lenisce contemporaneamente e può essere utilizzata su occhi, viso e labbra. Risulta particolarmente delicata e per questo è utilizzabile anche da chi ha la pelle particolarmente reattiva. Ipoallergenica, testata dermatologicamente e oftalmicamente. Le micelle riescono a pulire il viso in profondità, rimuovendo il make up senza stressare il viso. Confezione maxi formato da 400 ml.

Bioderma Sensibio H2O

La migliore per INCI

Consigliato a chi cerca un acqua micellare: top di gamma; per viso e occhi; dal ph neutro

Pro: è considerata la migliore acqua micellare in commercio, capace di detergere efficacemente ed in profondità la pelle.

Contro: il prezzo è più elevato rispetto a prodotti simili ma Sensibio è un top di gamma molto utilizzato anche dai professionisti del settore.

Se si ha una pelle particolare, è bene utilizzare i prodotti giusti, che non creano rossori e irratori. Per esempio, questa di Bioderma ha l'INCI migliore in commercio. Le micelle contenute nella sua formulazione hanno una struttura molto simile a quella dei lipidi cutanei, riuscendo così ad eliminare senza difficoltà qualsiasi impurità dal viso preservandone il naturale film protettivo. Progettata con particolare attenzione per chi ha la pelle sensibile, il prodotto può essere utilizzato sia sul viso che sugli occhi. Senza profumi, alcool o parabeni, Sensibio H20 ha un ph neutro per rispettare il più possibile l'equilibrio della pelle. L'inci contiene gliceridi ed estratti di cetriolo dall'azione rinfrescante.

Avène Lozione micellare

Consigliato a chi cerca un acqua micellare: top di gamma; per viso e occhi; dal ph neutro

Pro: grazie alla sua formulazione a base di acqua termale Avène, la lozione micellare idrata e lenisce la pelle e dona una piacevole sensazione di freschezza.

Contro: particolarmente efficace per detergere il viso, il prodotto è meno efficace su make up occhi particolarmente intensi o waterproof per i quali sono consigliati detergenti specifici.

Avène è un brand particolarmente apprezzato per la qualità dei suoi prodotti che riescono ad essere quasi sempre delicati e, al tempo stesso, efficaci anche sulle pelli più mature. Non fa eccezione questa lozione micellare realizzata con una formulazione a doppia azione che oltre a struccare riesce anche ad idratare la pelle. Le micelle, con la loro azione extra-delicata, catturano sia sporco che impurità, risultando efficaci anche sulle particelle di inquinamento che si depositano sul viso. Per la realizzazione della lozione micellare, il brand ha utilizzato l'acqua termale Avène dalle particolari proprietà lenitive ed addolcenti che donano alla pelle una piacevole sensazione di pulizia e freschezza.

L'acqua micellare va risciacquata?

Sebbene secondo molti l'acqua micellare non deve essere risciacquati, questo passaggio è fondamentale, soprattutto per chi ha la pelle molto delicata e facile ai rossori. Infatti, eliminare i residui del prodotto servirà a eliminare anche i residui di impurità, donando una sensazione di freschezza e pulizia.

Qual è la differenza tra l'acqua micellare e gli struccanti?

L'acqua micellare è un ottimo alleato per la rimozione del make-up, ma non è esattamente la stessa cosa di uno struccante. Mentre l'acqua micellare è perfetta per struccarsi in modo rapido e rimuovere un trucco leggero, lo struccante riesce a rimuovere anche i trucchi più pesanti e marcati e agisce anche in modo da rivitalizzare la pelle.

L'acqua micellare è dannosa per la pelle?

No, non è dannosa. Certo, non può sostituire una skincare completa, ma può essere utilizzare alternandola agli struccanti, su tutti i tipi di pelle.

Come scegliere l'acqua micellare

La maggior parte delle acque micellare in commercio hanno caratteristiche molto simili: di base si tratta di una soluzione acquosa arricchita di micelle capaci di eliminare makeup e impurità. Sono molti, però, i brand che hanno arricchito la composizione dei loro prodotti per far si che la formulazione si adatti alle esigenze specifiche di tipologie di pelle diverse. Il primo consiglio è, quindi, di analizzare l'inci per scegliere un'acqua micellare specifica per la propria cute. Da non sottovalutare, inoltre, il rapporto qualità/prezzo: non è raro trovare in commercio acque micellari in maxi formato che riescono ad unire efficacia con notevole risparmio economico.

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche di un'acqua micellare e come scegliere la migliore per la propria pelle.

Formulazione

La formulazione di base delle acque micellare è realizzata con acqua e micelle. Non mancano però prodotti che sostituiscono l'acqua con acqua termale ricca di minerali e oligoelementi che, oltre a detergere e struccare, offrono un'azione lenitiva e rigenerante. Può anche essere arricchita da estratti di pianti e fiori o di ingredienti di origine vegetale che donano, a seconda degli ingredienti usati, specifiche azioni, idratanti, umettanti, astringenti, lenitivi o purificanti. In ogni caso è consigliabile leggere l'INCI sia per verificare gli ingredienti che compongono la formulazione del prodotto, sia per accertarsi che non ci siano saponi, parabeni, coloranti, alcool o fragranze sintetiche, tutti ingredienti che potrebbero causare irritazioni.

Tipologia di pelle

Le acque micellari presenti in commercio possono essere classificate in due tipologie: quelle con una formulazione base adatta a qualsiasi tipologia di pelle e quelle con composizioni specifiche per esigenze differenti. Anche in questo caso, leggere l'INCI ci permette di capire quali ingredienti la compongono e, di conseguenza, quale si adatta meglio alla propria pelle:

Per una pelle secca, l'acqua micellare migliore è quella arricchita da glicerina, un estratto vegetale dall'alto potere idratante. Molto utili sono anche le formulazioni arricchite da vitamine ed aloe vera che, oltre ad idratare, contrastano i radicali liberi.

Per una pelle mista o grassa è consigliabile scegliere un prodotto dall'azione purificante. In generale, quasi tutte le acque micellari riescono a purificare la cute in quanto le micelle che le compongono riescono a rimuovere in maniera efficace sia impurità che sebo in eccesso. Per una maggiore efficace, si può optare per prodotti arricchiti da citrus, limone o hamamelis dalle proprietà astringenti.

Per chi ha una pelle sensibile e particolarmente reattiva sono consigliate acque micellari realizzate con acqua termale che riesce a lenire la pelle e remineralizzarla. Molto utili sono anche l'acqua di hamamelis, antinfiammatorio naturale, e l'aloe vera, antirossore dalle proprietà calmanti.

Formato

Le acque micellari in commercio sono disponibili in differenti formati, dai 200 ai 400 ml. I maxi formati, dai 400 ml in su, o le confezioni 2 in 1, offrono un notevole vantaggio economico, caratterizzandosi per un ottimo rapporto qualità/prezzo. In ogni caso, è consigliabile acquistare confezioni maxi quando si ha già avuto modo di provare il prodotto così da evitare di ritrovarsi con un flacone da 400 ml di un'acqua micellare non adatta alla propria pelle.

Marca

Abbiamo già detto che l'acqua micellare più famosa in commercio è quella di Bioderma, resa nota soprattutto dai makeup artist. Si tratta sicuramente di un prodotto top di gamma che, però, ha un prezzo leggermente più alto rispetto alla media. In alternativa a Bioderma, molto apprezzata è l'acqua micellare di Garnier che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Vichy e Avène, invece, sono i brand più utilizzati da chi cerca un'acqua micellare realizzata a base di acqua termale.

