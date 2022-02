Migliori cold cream: cosa sono e come utilizzare le creme per proteggere la pelle dal freddo Per proteggere la pelle sensibile dal freddo dell’inverno, ecco le 11 migliori cold cream, adatte alla cute di neonati e adulti, nutrienti e idratanti, arricchite con burri, oli e cera d’api: Avène, Euphidra, Mustela e tante altre.

Quando il clima diventa più rigido e le temperature calano, è importante inserire nella propria beauty routine, oltre a una crema mani anti-freddo, una cold cream ("crema fredda"), il prodotto cosmetico ideale per proteggere la pelle delicata, secca o screpolata di viso, corpo e labbra dagli agenti atmosferici e dal freddo intenso dell’inverno.

Caratterizzata da una consistenza e una formula ricche e nutrienti, la crema “cocoon” contro il freddo contiene spesso cera d’api, burri, come quello di karité, olio di semi di girasole o di madorle dolci, sostanze idratanti, nutrienti, lenitive ed emollienti, in grado di ripristinare il film idrolipidico della pelle, la barriera cutanea naturale che garantisce un’idratazione costante.

Inoltre, le creme anti-freddo sono indicate anche per le pelli sensibili di neonati e bambini, tanto da essere spesso classificate come cosmetici per l’infanzia.

Per difendere la cute di adulti e bebè, dunque, vi proponiamo le 11 migliori cold cream, selezionate per ingredienti e marca: quella di Avéne, di Euphidra, di Mustela, di Weleda e tante altre.

Che cos'è, a cosa serve e come utilizzare la cold cream

La cold cream ("crema fredda") è una crema ricca e nutriente, formulata per proteggere la pelle di viso, corpo e labbra dalle basse temperature e dagli agenti atmosferici, preservando la naturale barriera cutanea.

È indicata per pelli sensibili, secche e screpolate, ed è adatta anche alla cute delicata di neonati e bambini. Si tratta di una crema contenente un'emulsione di acqua e grassi (oli o burri), spesso arricchita con cera d'api, un ingrediente con proprietà emollienti e anti-disidratanti, ricco di lipidi, sostanze in grado di trattenere l'acqua e garantire la giusta idratazione cutanea.

Si consiglia di applicare la cold cream 1-2 volte al giorno, a seconda del grado di secchezza della pelle, sulla cute pulita e detersa.

1. La cold cream viso per pelli sensibili di Avène

Caratterizzata da una morbida texture, ricca e vellutata, la cold cream di Avène è ideale per proteggere le pelli sensibili, secche e screpolate a causa del freddo. La crema assicura un'idratazione profonda e mantiene la cute morbida ed elastica, proteggendola dagli agenti atmosferici e dalle aggressioni esterne. Inoltre, ripara la naturale barriera cutanea, grazie alla presenza di tre ingredienti chiave: la cera d'api bianca, nutriente, gli oli minerali e l'acqua termale, lenitiva e ammorbidente.

2. La cold cream viso Amido Mio di Euphidra per pelli secche e irritate

Ideale per pelli secche, screpolate e irritate, la cold cream Amido Mio di Euphidra è in grado di risanare e ricostituire il film idrolipidico dell'epidermide, la naturale barriera cutanea contro freddo e agenti esterni nocivi. Inoltre, idrata e calma le irritazioni, grazie alla formula d'ingredienti, contenente amido di riso, ad azione lenitiva, rinfrescante ed emolliente, cera di riso, burro di karité e olio di mandorle dolci, decongestionanti e protettivi, pantenolo e ceramidi.

3. La crema viso contro il freddo di Mustela

Ideale per proteggere la pelle delicata del viso e adatta anche alla cute di neonati e bambini, la cold cream di Mustela nutre e idrata a fondo, sin dalla prima applicazione, ripristinando l'integrità della barriera cutanea. Contiene una potente combinazione di ingredienti naturali, come la cera d'api, l'olio di semi di girasole e la glicerina. Inoltre, è un prodotto ipoallergenico, approvato dai dermatologi e dai pediatri.

4. La cold cream idratante viso di Weleda

Ideale da applicare mattina e sera sul viso, la cold cream protettiva di Weleda fornisce un trattamento intensivo per la pelle secca, screpolata e irritata dal freddo. È in grado di proteggere e rinforzare lo strato idrolipidico cutaneo, grazie alla combinazione di ingredienti naturali ed efficaci come la cera d'api, l'olio di mandorle, emolliente ed elasticizzante, e l'olio di arachidi.

5. La crema corpo contro il freddo ABC Derm di Bioderma

Formulata per la pelle sensibile dei neonati e adatta anche a quella degli adulti, la crema corpo contro il freddo ABC Derm di Bioderma è caratterizzata da una texture delicata e morbida. Crea sulla cute un film leggero, idrata in profondità e protegge dagli agenti atmosferici, grazie alla formula di ingredienti naturali, composta da cera d'api, olio di mandorle dolci, emolliente e lenitivo, e glicerina, una sostanza in grado di prevenire la secchezza cutanea.

6. La cold cream per la pelle dei bambini di Biolane

Realizzata con il 98% di ingredienti di origine naturale, la cold cream di Biolane è progettata per proteggere, nutrire e idratare la pelle delicata del viso di neonati e bambini. Il mix d'ingredienti, ispirato ai rimedi antichi, contiene cera d'api, dalle proprietà nutritive, e olio di mandorle dolci, una sostanza in grado di ammorbidire e idratare. Si consiglia di applicare il prodotto 1-2 volte al giorno su cute pulita e asciutta.

7. La cold cream per le labbra di Avène

In formato stick, semplice da applicare, la cold cream nutriente e protettiva di Avène ripara le labbra dalle screpolature e dalla secchezza cutanea causate dal freddo. Inoltre, dona sollievo dall'irritazione e garantisce un'idratazione profonda e a lunga tenuta. Oltre all'acqua termale e alla vitamina E, questo balsamo contiene sucralfato, un agente riparatore, in grado di facilitare la rigenerazione dei tessuti cutanei.

8. La cold cream vegana per il corpo di Barnängen

Un vero e proprio trattamento intensivo, la crema per il corpo contro il freddo di Barnängen è formulata con ingredienti naturali al 95%, vegani e cruelty free, in grado di rigenerare, idratare e proteggere la pelle senza ungere. Contiene un'emulsione idratante, acqua di rosa, cera d’api e oli vegetali, con proprietà emollienti e lenitive. Inoltre, è caratterizzata da una fragranza fresca e leggera.

9. La cold cream nutriente viso e corpo di Uriage

Adatto sia al viso che al corpo, la cold cream nutriente di Uriage è perfetta per proteggere la pelle contro gli attacchi degli agenti esterni aggressivi, come il freddo e l'inquinamento. Grazie alla sua formula innovativa di ingredienti, contenente cera d'api e acqua termale, ricca di sali minerali e oligoelementi, idrata e lenisce senza ungere. È adatta soprattutto alle pelli sensibili.

10. La cold cream viso detergente di Pond's

Perfetta non solo per proteggere la pelle, ma anche per detergere ed eliminare residui di trucco e sporco, la cold cream di Pond's idrata e nutre in profondità. Ipoallergenico e dermatologicamente testato, lascia la cute liscia, morbida ed elastica sin dalla prima applicazione. Inoltre, è arricchito con cera d'api e oli minerali, dalle proprietà emollienti e lenitive.

11. La cold cream viso anti-arrossamento di Uriage

Ideale per lenire gli arrossamenti causati dal freddo intenso e dagli sbalzi termici, la cold cream viso anti-arrossamento di Uriage rassoda e combatte la secchezza cutanea. Assicura la giusta idratazione e dona sollievo immediato, grazie alla formula d'ingredienti, ricca e concentrata, contenente acqua termale, estratti di ginseng e di alghe rosse. Inoltre, è adatta anche a chi soffre di rosacea.