Creme mani anti-freddo: i 10 migliori prodotti per proteggere la pelle secca e screpolata Le creme mani anti-freddo sono un ottimo alleato contro il freddo invernale, indispensabili per proteggere la pelle da screpolature, secchezza e geloni. Ecco di seguito i 10 prodotti più efficaci per riparare la cute, delicata e sottile, delle mani.

Durante l'inverno, le basse temperature e gli agenti esterni, mettono a dura prova la pelle delle mani, sottile e delicata, più soggetta a screpolature, secchezza e geloni. Per ovviare a questo problema, è buona norma applicare una crema mani anti-freddo, un trattamento più specifico rispetto a una classica crema mani, caratterizzato da profonda azione idratante e protettiva, in grado di preservare e riparare il film idrolipidico dell'epidermide, la naturale barriera cutanea di molecole lipofile, capace di trattenere l'acqua e bloccare virus e batteri.

In questo periodo, inoltre, i detergenti e i disinfettanti, rendono la pelle delle mani ancora più fragile e secca. Pertanto, vi proponiamo i 10 migliori prodotti per riparare la pelle secca, spaccata e screpolata delle mani: da quello più economico a quello per uomo, passando per quello arricchito con aloe vera.

1. La crema mani più economica di Neutrogena

Ideale per proteggere anche le pelli più secche e screpolate, oltre a essere la più economica, la crema concentrata di Neutrogena idrata a lungo e ripara la cute delle mani, esposta al freddo dell'inverno e tendente a spaccarsi e a seccarsi. È formulata con un ingrediente idratante umettante, la glicerina, in grado di donare sollievo alla pelle secca e desquamata a causa delle basse temperature.

2. La crema mani setificante bio di Aesthete

Biologica e made in Italy, la crema mani riparatrice bio di Aesthete racchiude tre benefici in un unico prodotto: anti-age, per pelli mature e danneggiate, riparatrice e setificante. Contiene estratto di calendula bio, dall'azione lenitiva, avocado e fico d'india di Sicilia, antiossidanti, olio di mandorle dolci, burro di karité bio, aloe vera e bacche di goji. Protegge dalle temperature invernali, dall'avanzare dell'età, dalla detersione frequente delle mani e dai detergenti aggressivi. Inoltre, è vegana e cruelty free.

3. La crema per mani secche e spaccate di Biom

Ideale anche per le pelli sensibili, la crema riparatrice di Biom rende le mani lisce e morbide, grazie ai 6 principi attivi 100% naturali: burro di karitè, olio di mandorle dolci, aloe vera, estratti di calendula, iperico e glicerina vegetale bio. Caratterizzata da un texture leggera, non unge ed è comoda da tenere in borsa, da portare sempre con sé. Ottima anche contro i geloni e gli sbalzi termici, fornisce un'idratazione completa fino a 24 ore.

4. La crema mani uomo nutriente di 6biologico

Indicata anche per la pelle maschile, più spessa, la crema mani uomo nutriente di 6biologico è caratterizzata da un'intensa azione riparatrice e e idratante. Agisce sulla cute secca e screpolata, rendendola morbida e liscia. Arricchita con oli essenziali di menta e canfora, contiene arnica montana, dalle proprietà antiossidanti, sangue di drago, una resina antimicrobica e rigenerante, arpago (artiglio del drago), contro i dolori reumatici e olio di mandorle dolci, emolliente e lenitivo.

5. La crema mani protettiva La Roche-Posay Lipikar Xerand

Formulata per ricostruire la barriera cutanea delle mani e riparare l'epidermide dagli agenti esterni aggressivi, la crema mani Lipikar Xeran di La Roche-Posay protegge e idrata, senza ungere. Rende la pelle morbida e liscia, ed è perfetta da tenere in borsa. Per una protezione completa dal freddo, dalle screpolature e dai geloni se ne consiglia l'applicazione quotidiana.

6. La crema riparatrice bio per mani screpolate di Ekidori

Biologica, vegana e prodotta in Italia, la crema mani di Ekidori possiede una profonda azione protettiva dal freddo intenso, dagli agenti chimici e dalla detersione frequente. L'INCI, ottimo, contiene ingredienti idratanti, emollienti e lenitivi come l'olio extravergine d'oliva, l'olio di crusca di riso, olio di argan, il burro di karité, l'estratto di rosa canina, l'acqua di malva e olio di semi di girasole. Inoltre, è arricchita con vitamina E e non contiene parabeni, petrolati e SLES.

7. La crema mani nutriente e lenitiva di Panu Natural

Indicata per mani molto secche e screpolate, la crema nutriente e lenitiva di Panu Natural è un prodotto a rapido assorbimento, una vera e propria coccola per la pelle. È caratterizzata da un profumo fresco ed energizzante. Contiene ingredienti naturali e vegani come l'olio di jojoba nutriente, estratto di cetriolo, burro di karité e vitamina E. È arricchita con cocco e lime ed è priva di parabeni e oli minerali. Con l'acquisto di questa crema, inoltre, sosterrete l'associazione Paranthee, che aiuta le donne tailandesi a vivere un futuro migliore.

8. La crema per mani e unghie nutriente di Sinergie Naturali

Caratterizzata da un'azione nutriente, protettiva e antiossidante, la crema nutriente di Sinergie Naturali è indicata sia per le mani che per le unghie. Ideale per pelle secca e screpolata, ammorbidisce, leviga e idrata, grazie alla presenza dell'olio di oliva, uno degli ingredienti più pregiati, la cui composizione, ricca di acidi grassi, nutre a fondo la cute. Inoltre, è arricchita con cera d'api, estratto biologico di miele, calendula e biancospino. La sua texture, morbida e a rapido assorbimento, agisce senza ungere.

9. La crema mani idratante e protettiva di DADA mio

Idratante, protettiva e dermatologicamente testata, la crema mani di DADA mio non contiene nichel, glutine, sles, parabeni, derivati del petrolio e siliconi. È caratterizzata da un profumo delicato ed è arricchita con burro di karité, olio di mandorle dolci, estratto di camomilla e succo puro di Aloe Vera Bio. Inoltre, la texture morbida e leggera ne garantisce il rapido assorbimento.

10. La crema mani dermoprotettiva di Df Medica per pelle desquamata e secca

Indicata per il trattamento quotidiano della pelle desquamata, screpolata e secca, la crema mani dermoprotettiva di Df Medica protegge dai danni dei lavaggi frequenti e dei gel a base alcolica. Contiene aloe vera, una sostanza con proprietà cicatrizzanti, idratanti e coadiuvanti delle cellule cutanee, ed è indicata per persone che lavorano a contatto con prodotti chimici, vernici, oli, grassi e inchiostri. Se ne consiglia l'applicazione almeno una volta al giorno.

Come applicare la crema mani per ottenere buoni risultati

Per ottenere ottimi risultati dalla vostra crema mani, applicatela mattino e sera, ma anche più volte al giorno se ne avete bisogno. Se non avete mani particolarmente secche potete applicare una crema idratante a rapido assorbimento al mattino, e una più ricca e untuosa prima di andare a letto. Almeno una volta a settimana, fate un trattamento intensivo: applicate un'abbondante dose di crema, indossate i guanti di cotone e lasciate agire tutta la notte.

Perché utilizzare la crema mani in inverno e come scegliere la più adatta

Utilizzare una crema mani contro il freddo rappresenta uno step fondamentale della propria skin-care routine invernale, ottima contro vento, intemperie e disidratazione. Vediamo insieme le principali funzioni della crema mani anti-freddo.

Idrata in profondità le cellule cutanee delle mani, disidratate a causa dell'esposizione ad aria e acqua fredde.

Pone rimedio alla vasocostrizione, una reazione naturale al freddo, che causa diminuzione della circolazione sanguigna e secchezza.

Dona nutrimento nel periodo in cui le cellule cutanee bruciano grassi e sostanze di riserva.

Crea una barriera protettiva contro gli agenti esterni, non solo atmosferici, ma anche chimici.

Per scegliere la crema mani più adatta alle proprie esigenze è bene considerare i seguenti fattori:

texture: leggera e a rapido assorbimento, ideale per la mattina, o più untuosa e ricca, ottima per la notte;

ingredienti: è preferibile utilizzare creme mani con un buon INCI, arricchite con ingredienti idratanti, nutrienti ed emollienti come l'olio di cocco, di avocado o di jojoba, il burro di karité e il succo di aloe vera;

fragranza: nel caso della crema mani, è bene scegliere un prodotto privo di profumazioni forti, con un odore leggero e gradevole.

Durante la stagione invernale, dunque, la crema per le mani andrebbe applicata almeno una volta al giorno, a cui bisognerebbe aggiungere un trattamento intensivo una volta a settimana. Per effettuare quest'ultimo vi basterà spalmare un'abbondante dose di crema, indossare guanti in cotone e lasciare agire tutta la notte.

Altri consigli per proteggere mani dal freddo: 5 rimedi naturali

Le mani secche e screpolate sono una costante della stagione invernale. Tuttavia, esistono segreti naturali, da abbinare a una crema mani efficace, per proteggere e nutrire la pelle spaccata e desquamata. Vediamo insieme quali.

Oli e burri vegetali: olio d'oliva, di cocco e di mandorle dolci, così come il burro di karité ammorbidiscono la pelle, nutrendola in profondità, grazie alla loro composizione, ricca di acidi grassi e vitamine.

Impacco alla camomilla: immergere le mani screpolate in acqua infusa con camomilla in bustina o in fiore aiuta lenire e ammorbidire la pelle.

Avocado: un ingrediente ricco di grassi buoni, ideale da utilizzare per nutrire la pelle delle mani, ridotto in purea o frullato.

Tuorlo d'uovo: utilizzato più a scopo preventivo che curativo, questo impacco, da lasciare agire per 15/20 minuti, è in grado preservare la pelle dalle screpolature.

Amido di riso: un ingrediente da diluire in acqua per ammorbidire la pelle delle mani.