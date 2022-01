Migliori creme mani 2022: le 16 più efficaci per ogni tipo di pelle Indispensabili per idratare e proteggere una delle parti del corpo più esposte, le creme mani contrastano la pelle secca e danneggiata, trattando le mani screpolate e rendendo la cute morbida e levigata. Scopriamo quali sono le migliori di quest’anno per efficacia, ingredienti e azione, adatte a diversi tipi di pelle.

Le creme mani sono prodotti cosmetici studiati per idratare e nutrire a fondo la pelle delle mani, particolarmente esposta ad agenti esterni potenzialmente dannosi come sole, vento e detergenti aggressivi. Nelle fredde giornate invernali, in particolare, la cute tende a seccarsi, rendendo le mani screpolate e provocando piccole lesioni. Anche i frequenti lavaggi o l'uso di soluzioni igienizzanti possono inoltre danneggiare il film idrolipidico della pelle, provocando arrossamenti e ruvidità. La crema mani agisce su secchezza, prurito e irritazioni, donando elasticità alla pelle e lasciandola più morbida e compatta.

Così come le creme viso, altra parte del corpo delicata e bisognosa di particolari cure e attenzioni, le creme mani svolgono numerose azioni: idratante, nutriente, riparatrice, anti-età, adattandosi alle esigenze dei diversi tipi di pelle. Le pelli secche, ad esempio, hanno bisogno di essere idratate per ritrovare morbidezza, le pelli screpolate e danneggiate devono invece essere nutrite con prodotti ricchi di ingredienti emollienti come la glicerina, le pelli sensibili preferiscono prodotti naturali e senza profumo, che non provocano reazioni o allergie, le pelli mature, infine, potranno sfruttare l'azione di vitamine e antiossidanti per un effetto anti-età e anti-macchie.

Da quelle studiate per le pelli molto secche a quelle che contrastano l'invecchiamento, in negozio e online è possibile trovare molteplici alternative di creme mani, di diversi brand e fasce di prezzo. Per aiutarvi a capire qual è il prodotto più adatto a voi, abbiamo selezionato le 16 migliori creme mani in commercio, le più efficaci e apprezzate dai consumatori.

Le migliori creme mani idratanti e nutrienti: la classifica

Vi presentiamo la nostra classifica delle migliori creme mani del 2022, stilata tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni prodotto, del rapporto qualità/prezzo e delle opinioni di chi le ha acquistate.

Troverete, tra le altre, la crema mani riparatrice di La Roche-Posay, la crema mani economica di Cera di Cupra, la migliore crema per mani screpolate di Neutrogena, e ancora la crema mani per uomo Mediterranea e il prodotto cult di L'Occitane. Tante alternative diverse per azione, ingredienti, formato e tipo di pelle per cui sono indicate.

1. L'Occitane Crema Mani Nutriente al burro di karité

La migliore crema nutriente

Un vero e proprio cult, tanto che ne viene venduta una ogni 4 secondi circa, la crema mani L'Occitane è l'ideale per nutrire le pelli secche. Grazie alla presenza del burro di karité, dell'olio di argan e dell'olio di cocco, riesce infatti a lenire e proteggere la pelle delle mani dalle aggressioni esterne, riequilibrando la barriera cutanea. La texture è ricca ma non risulta appiccicosa, si assorbe in fretta e lascia le mani piacevolmente lisce e idratate, mentre il profumo è molto delicato e non invasivo.

Da massaggiare sulla pelle tutte le volte che è necessario, questa crema è un prodotto testato e amato dai consumatori di tutto il mondo.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 150ml

Ingredienti principali: burro di karité, olio di argan, olio di cocco, miele.

Pro: la crema è apprezzata da chi la ha acquistata per la qualità della formula e per la sua efficacia nel nutrire la pelle delle mani.

Contro: non è un prodotto particolarmente economico, ma il prezzo è giustificato dall'elevata qualità.

2. Ahava Crema Mani Minerale

La migliore crema idratante

L'azione dell'acqua del Mar Morto resa possibile dai minerali in essa contenuti – tra cui calcio, magnesio e potassio – rende la crema mani Ahava capace di idratare e proteggere le pelli secche e screpolate, donando un effetto che dura a lungo. Senza parabeni, SLS/SLES, testata contro le allergie e approvata anche per pelli sensibili, la crema ha una formula vegana caratterizzata da una texture corposa a rapido assorbimento e un profumo delicato di prugna e legno di sandalo.

Se cercate una crema capace di idratare in profondità le mani particolarmente secche, questo prodotto potrebbe essere ciò che fa al caso vostro.

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 100ml

Ingredienti principali: acqua del Mar Morto, estratto di amamelide, allantolia.

Pro: la crema lascia le mani estremamente morbide e idratate, si assorbe rapidamente e ha un buon profumo.

Contro: alcuni utenti ritengono che lasci la pelle un po' unta, ma questa sensazione è dovuta alla quantità di crema applicata: ne basta poca per idratare efficacemente le mani.

3. La Roche-Posay Lipikar Xerand Crema Mani Riparatrice

La migliore crema riparatrice

Ricca di agenti idratanti e riparatori, la crema mani Lipikar Xerand La Roche-Posay ha un'azione riparatrice su pelli secche e sensibili, contribuendo a ricostruire la barriera cutanea e proteggere l'epidermide dalle aggressioni esterne. La texture leggera e non grassa penetra immediatamente sulla pelle, rendendo le mani morbide e idratate, la formula è senza parabeni e resistente all'acqua, per un effetto pelle liscia che dura a lungo.

A chi cerca una crema mani riparatrice in grado di proteggere efficacemente le mani screpolate consigliamo questo prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 50ml

Ingredienti principali: glicerina.

Pro: un'ottima crema da usare in inverno, per prevenire o alleviare secchezza e screpolature.

Contro: tra chi l'ha acquistata, qualcuno ha riscontrato un'eccessiva untuosità della crema, dovuta però alla sua azione riparatrice.

4. Neutrogena Crema Mani Concentrata profumata

La migliore crema per mani screpolate

Concentrata tanto che ne basta una piccolissima quantità per ogni applicazione, la crema mani Neutrogena è a base di glicerina, ingrediente che idrata e ripara le pelli secche e molto secche. Consigliata per donare un immediato sollievo alle mani screpolate, la crema garantisce un'idratazione fino a 24h, mantenendo le mani morbide grazie agli agenti emollienti presenti nella formula. Leggermente profumata, ha una texture ricca, da massaggiare fino a completo assorbimento, ma non lascia le mani unte o appiccicose.

Il prodotto più indicato per idratare le mani screpolate e soggette a tagli, che grazie alla formula concentrata garantisce fino a 300 applicazioni per tubo.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: glicerina.

Pro: la crema garantisce idratazione alle mani screpolate fin dalla prima applicazione, e grazie alla formula concentrata dura a lungo.

Contro: la consistenza densa della crema rende necessario un massaggio di qualche secondo per far sì che si assorba completamente.

5. Burt's Bees Crema Mani Ultimate Care

La migliore crema per mani secche

Dermatologicamente testata, ipoallergenica e senza profumo, la crema mani Ultimate Care di Burt's Bees ha una formula ultra-nutriente arricchita da oli vegetali come quello di baobab e di cocco, capaci di idratare e ammorbidire le pelli secche e molto secche. La formula dalla texture ricca contiene il 98,9% di ingredienti di origine naturale, tra cui un complesso di acidi della frutta che effettua un peeling delicato sulla pelle delle mani, lasciandole morbide e lisce.

Se cercate nutrimento e idratazione per mani molto secche e rovinate, questa crema è il prodotto che fa per voi.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: olio di baobab, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio di semi di anguria.

Pro: dall'alto potere idratante, la crema agisce efficacemente sulle pelli secche e può essere applicata in grandi quantità prima di dormire, per lasciarla agire durante la notte.

Contro: il tubetto è in plastica rigida, per cui è difficile da spremere, soprattuto quando la crema sta per finire.

6. Cera di Cupra Crema Mani Ricetta di Bellezza

La migliore crema economica

La crema mani Cera di Cupra è la migliore della nostra classifica per rapporto qualità/prezzo. È infatti molto economica ma efficace nel nutrire e proteggere le pelli secche, grazie all'azione combinata della cera d'api, con potere idratante, e della glicerina, dall'effetto emolliente. Il risultato sono mani morbide e idratate in pochi minuti, con un'azione anti-invecchiamento che dura nel tempo. La texture è leggera, si assorbe rapidamente e non appiccica.

La crema ideale per chi non vuole spendere molto ma cerca un prodotto valido.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: cera vergine d'api, glicerina.

Pro: l'ottimo rapporto qualità/prezzo unito all'efficacia della crema ha conquistato i consumatori.

Contro: se applicata in grandi quantità la crema forma un sottile strato sulla pelle che potrebbe risultare fastidioso. Ciò tuttavia non accade se si utilizza la giusta quantità.

7. Neutrogena Crema Mani Anti Età SPF 20

La migliore crema anti-età

Dall'efficace azione anti-età, la crema mani Neutrogena Visibly Renew aiuta a prevenire i segni dell'invecchiamento e riduce le macchie scure sulle pelli mature, e al contempo protegge e idrata in profondità. Grazie al filtro solare SPF 20 protegge inoltre dai raggi UV, responsabili del precoce invecchiamento cutaneo. La formula contiene minerali che stimolano la produzione di collagene, per una pelle liscia, morbida e dall'aspetto uniforme, e ha una texture leggera che si assorbe facilmente.

Una crema che idrata, protegge la pelle dal sole e contrasta l'invecchiamento, perfetta per le pelli mature e con macchie scure.

Tipo di pelle: matura

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: soia attiva, glicerina.

Pro: è un prodotto efficace per idratare le mani, si assorbe facilmente e in più protegge le mani dall'invecchiamento e dai raggi solari.

Contro: chi ha acquistato il prodotto non ha riscontrato particolari criticità.

8. Equilibra Corpo Crema Mani e Unghie all'aloe

La migliore crema naturale

L'aloe vera contenuta nella formula della crema mani e unghie Equilibra la rende al contempo idratante e lenitiva, con azione riequilibrante sulla pelle. Dermatologicamente testata e priva di parabeni, siliconi, coloranti e oli minerali, la crema ha il 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui olio di mandorle dolci che aiuta a mantenere l'idratazione, vitamina E ad azione antiossidante e burro di karité con effetto nutriente. La texture è abbastanza corposa ma si assorbe rapidamente senza ungere, e la profumazione è delicata.

Gli amanti dei prodotti naturali apprezzeranno questa crema, che lascia le mani morbide e idratate a lungo ed inoltre è Made in Italy.

Tipo di pelle: normale

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: aloe vera, olio di mandorle dolci, vitamine E, burro di karité.

Pro: la crema è apprezzata per la formula naturale e l'efficace azione idratante, capace di ammorbidire la pelle delle mani.

Contro: alcuni utenti reputano la crema troppo leggera, ma questa caratteristica le permette di assorbirsi velocemente senza ungere.

9. Tesori Di Provenza Crema Mani bio

La migliore crema biologica

Certificata Cosmos Organic da Ecocert, la crema mani Tesori di Provenza è biologica e a tripla azione: nutre, addolcisce e ripara le pelli secche, rendendole morbide e rigenerate. La sua formula contiene ingredienti naturali al 99% ed è arricchita con sostanze nutrienti quali olio d'oliva e burro di karité provenienti da agricoltura biologica. La texture cremosa si assorbe facilmente, e la crema lascia sulle mani una delicata profumazione floreale.

Se cercate un prodotto biologico e con ingredienti naturali questa crema è la soluzione ideale.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: olio d'oliva, burro di karité.

Pro: chi l'ha acquistata si è dichiarato molto soddisfatto del prodotto, che nutre e ammorbidisce efficacemente le mani.

Contro: dalle recensioni non emergono aspetti critici.

10. Elizabeth Arden Crema Mani 8 Ore

La migliore crema multiuso

Prodotto leggendario e pluripremiato, la crema 8 ore di Elizabeth Arden è stata formulata nel 1930, e da allora ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Caratterizzata da una texture densa dall'inconfondibile colore arancione, la crema garantisce risultati in sole 8 ore, ed è un prodotto multiuso: oltre che per idratare mani e cuticole, può essere utilizzata per lenire arrossamenti e scottature e proteggere labbra e viso dalla secchezza derivante dagli agenti atmosferici.

Amata dai make-up artist, questa crema idrata e protegge la pelle secca di tutto il corpo, adatta a chi cerca un prodotto versatile ed efficace.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 50ml

Ingredienti principali: vitamina E.

Pro: un prodotto da avere sempre in casa per la sua varietà d'uso, che sulla pelle delle mani ha un efficace azione idratante.

Contro: la profumazione è intensa, ritenuta da alcuni non gradevole.

11. Burt's Bees Crema Mani al latte di mandorle

La migliore crema che dura a lungo

Una delicato profumo di mandorla caratterizza la crema mani di Burt's Bees, studiata per nutrire in profondità le pelli secche grazie ad ingredienti come l'olio di mandorle dolci e la cera d'api. La texture è burrosa, particolarmente ricca, per cui basta una piccola quantità di prodotto per idratare efficacemente le mani, che rimangono morbide ma non unte. La crema ha ingredienti naturali, una formula certificata cruelty free e una confezione in vetro e metallo 100% riciclabile.

Questa crema è il prodotto ideale per chi lavora a contatto con l'acqua o altre sostanze che possono rovinare la pelle delle mani, perché la sua texture molto densa la rende particolarmente resistente.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 57g

Ingredienti principali: olio di mandorle dolci, cera d'api, estratto di aloe vera, olio di soia.

Pro: la consistenza ricca rende il prodotto molto nutriente e al contempo duraturo, poiché ne basta poco per volta.

Contro: il profumo della crema divide gli acquirenti, tra chi lo apprezza e chi lo ritiene troppo presente.

12. Rituals The Ritual of Sakura Crema Mani

La migliore crema ricostituente

Caratterizzato da una delicata fragranza floreale, il balsamo mani Rituals è da intendere come un vero e proprio rituale di bellezza che si ispira alla tradizione giapponese. Studiata per nutrire le pelli secche, la crema ha un effetto ricostituente sulla cute, grazie al latte di riso biologico che dona elasticità e morbidezza. La texture leggera non lascia le mani unte e si assorbe velocemente, la formula è vegana e contiene il 95% di ingredienti di origine naturale.

Dedicata a chi vuole concedersi una coccola al risveglio o nel corso della giornata, la crema ha un profumo inebriante e rilassante, oltre che un alto potere nutriente.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 70ml

Ingredienti principali: burro di karité, amido di riso, estratto di fiori di ciliegio, olio di semi di girasole.

Pro: la profumazione delicata ma persistente e la texture leggera a rapido assorbimento sono le caratteristiche più apprezzate di questa crema.

Contro: qualche utente sottolinea che la crema lascia un sottile film sulle mani, tuttavia necessario per garantire l'azione ricostituente.

13. Unifarco Ceramol Crema Base 311

La migliore crema per tutta la famiglia

Pensata per il corpo ma perfetta anche per le mani, la Crema Base 311 di Ceramol agisce sulle pelli secche, sensibili e soggette ad allergie, ed è indicata anche per il trattamento di eczemi e dermatiti. Senza profumo e conservanti, è un prodotto adatto a tutta la famiglia, grazie anche al maxi formato da 400ml. Dermatologicamente testata, ha effetto idratante, lenitivo ed emolliente sulla pelle e una texture corposa che tuttavia si assorbe rapidamente.

Questa crema è il prodotto giusto per trattare problemi cutanei cronici come la dermatite e allo stesso tempo ripristinare l'idratazione della pelle.

Tipo di pelle: secca, sensibile

Quantità: 400ml

Ingredienti principali: burro di karité, glicerina.

Pro: una crema multiuso adatta a tutta la famiglia, perfetta per calmare pruriti e irritazioni e mitigare la secchezza della pelle delle mani.

Contro: l'odore del prodotto non è apprezzato da tutti, tanto che alcuni acquirenti lo definiscono sgradevole.

14. Caudalie Crema Riparatrice Mani e Unghie Vinotherapist

La migliore crema per mani e unghie

La crema mani Caudalie è a tripla azione: nutre, ripara e protegge le pelli secche e molto secche dalla disidratazione e dalle aggressioni esterne, esercitando al contempo un'azione lenitiva sulla pelle e fortificando le cuticole. Con il 98% di ingredienti di origine naturale, ha una formula vegana priva di parabeni, coloranti, PEG e derivati petrolchimici, caratterizzata da una profumazione delicata e una texture fluida, facile da stendere e a rapido assorbimento.

Perfetta per nutrire intensamente le mani e allo stesso tempo rinforzare le unghie, questa crema è un prodotto 2 in 1 efficace contro la secchezza delle mani.

Tipo di pelle: secca

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: olio di vinaccioli d’uva, burro di karité bio, polifenoli.

Pro: gli ingredienti naturali e l'effetto sulla pelle, che risulta morbida e liscia, sono gli aspetti più apprezzati da chi ha recensito il prodotto.

Contro: nonostante molti apprezzino la crema anche per il suo profumo, alcuni utenti lo ritengono troppo forte.

15. BioNike Proxera Crema Mani Nutriente

La migliore crema per la xerosi cutanea

La xerosi cutanea è una condizione della pelle che comporta mancanza di umidità nei tessuti, con il conseguente inaridimento della pelle, la comparsa di arrossamenti o, nei casi più gravi, ragadi. La crema mani Proxera di Bionike è studiata per trattare specificamente questa condizione, oltre che essere un valido alleato delle pelli secche. La sua formula arricchita con glicerina nutre e ripara la pelle delle mani, rinforzandone le difese protettive e il film idrolipidico. Senza profumo, glutine e conservanti, la crema ha una texture ricca che si assorbe rapidamente.

Consigliamo questo prodotto a chi soffre di pelle particolarmente secca soggetta a ruvidità e secchezze che ha bisogno di nutrimento profondo.

Tipo di pelle: secca, xerotica

Quantità: 75ml

Ingredienti principali: glicerina.

Pro: un prodotto valido per le pelli molto secche, che nutre e ripara efficacemente.

Contro: la texture densa è da alcune persone giudicata troppo grassa, ma è necessaria per trattare le secchezze più resistenti.

16. Mediterranea Linea Man Crema Mani Idratante

La migliore crema per uomo

Studiata per le esigenze delle pelli maschili, la crema mani Mediterranea ha una formula con diversi principi attivi tra cui il silicio, che combinato all'acido alginico ha un effetto idratante e anti-age, l'olio d'oliva ad azione emolliente e la vitamina E dal potere antiossidante. È una crema idratante e protettiva, capace di contrastare la secchezza della pelle per mani morbide e lisce a lungo, dermatologicamente testata e Made in Italy. Si assorbe velocemente, non unge grazie alla texture leggera e ha una delicata fragranza adatta alla pelle degli uomini.

Se cercate una crema dedicata agli uomini, questo prodotto è l'ideale: idrata efficacemente la pelle maschile senza ungere e lascia un gradevole profumo sulle mani.

Tipo di pelle: maschile

Quantità: 100ml

Ingredienti principali: silicio, olio d'oliva, oligoelementi, allantoina e vitamina E.

Pro: una crema Made in Italy dal buon profumo e che si assorbe rapidamente.

Contro: nessuno dei recensori ha evidenziato aspetti critici sul prodotto.

Perché usare la crema mani

Le mani sono probabilmente la parte del corpo più maltrattata di tutte. Se infatti ci prendiamo cura del viso con un'accurata skincare, del corpo applicando una crema ad hoc che idrati la pelle e persino dei piedi con maschere e balsami, le mani sono spesso bistrattate. Eppure, la pelle delle mani mostra per prima i segni dell'invecchiamento, per cui la sua cura è fondamentale. La cute in questa zona è inoltre spesso soggetta a secchezza e ruvidità, in particolare in inverno, quando il freddo causa delle piccole ferite superficiali. Anche il caldo, tuttavia, è nemico delle mani: il sole forte può infatti provocare scottature, accelerando il processo di invecchiamento cutaneo. I lavaggi con detergenti aggressivi, infine, disidratano la pelle, che appare subito più secca e tirata.

La crema mani serve dunque a prendersi cura della pelle di questa parte del corpo così importante, idratandola e proteggendola dagli agenti esterni che la danneggiano. È l'alleato indispensabile di donne e uomini per trattare mani screpolate, secche e tagliate, che danno la sensazione di "pelle che tira", e prevenire la comparsa di arrossamenti e lesioni. Le creme mani sono infatti capaci di idratare, nutrire e proteggere la pelle secca e molto secca, rendendola morbida e liscia. Alcune creme hanno inoltre azioni specifiche: anti-age, riparatrice o lenitiva.

Come si applica la crema mani?

Applicare la crema mani è estremamente semplice: basta prelevare una piccola quantità di prodotto e massaggiarla fino a completo assorbimento sulla pelle, facendo attenzione al dorso della mano, che è la parte maggiormente soggetta a screpolature, e ricordando di passare anche negli spazi tra le dita.

Per un risultato ottimale, periodicamente può essere eseguita una leggera esfoliazione con uno scrub delicato, in modo da eliminare lo strato più superficiale dell'epidermide e permettere alla crema di penetrare in profondità.

Quando mettere la crema mani

Benché non ci sia una regola universale, per cui ognuno può decidere di utilizzare la crema mani quando preferisce, è importante applicare questo prodotto tutti i giorni, più volte al giorno, in particolare dopo la detersione. Soprattutto in caso di pelle molto secca, l'applicazione costante costituisce infatti un trattamento d'urto per migliorare l'idratazione delle mani, fino a renderle morbide e lisce.

In alternativa, per un'azione intensiva, può essere applicato sulle mani uno spesso strato di crema, formando un impacco da coprire con dei guanti di cotone per favorirne il progressivo assorbimento. Lasciato agire molte ore, o anche tutta la notte, tale impacco renderà la pelle immediatamente più morbida e nutrita.

Come scegliere la crema mani più adatta alle proprie esigenze

Per orientarsi tra i tanti prodotti disponibili, è utile prendere in considerazione i fattori più importanti al momento dell'acquisto di una crema mani: azione, ingredienti, texture, tipo di pelle, formato, marca e prezzo.

Azione

Uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie una crema mani è l'azione che svolge, vale a dire come il prodotto agisce sulla pelle. Le principali azioni sono quattro: idratante, nutriente, riparatrice e anti-età.

Idratante: le creme di questo tipo favoriscono il ripristino del normale valore dell'acqua nello strato più superficiale della pelle, rendendola più morbida e liscia.

Nutriente: l'azione delle creme mani nutrienti consente di riparare i tessuti danneggiati da freddo o saponi fornendo alla pelle sostanze grasse che la nutrono in profondità.

Riparatrice: la pelle danneggiata trova un valido aiuto nelle creme ad azione riparatrice, che formano una sottile barriera in grado di proteggerla dagli agenti esterni.

Anti-età: grazie all'azione delle sostanze antiossidanti, le creme mani ad azione anti-età prevengono l'invecchiamento cutaneo e la comparsa di macchie sulla pelle.

Ingredienti

L'INCI (la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici) è uno degli aspetti su cui più si concentra l'attenzione dei consumatori. La maggior parte delle creme mani in commercio sono a base acqua, il solvente più utilizzato per sciogliere gli altri componenti della formula, necessaria affinché il prodotto penetri nella pelle. Altri ingredienti spesso contenuti nelle creme mani sono gli oli o burri vegetali, gli umettanti e le vitamine.

Oli e burri vegetali: sostanze come il burro di karité, l'olio di mandorle dolci e l'olio d'oliva, capaci di trattenere l'umidità della pelle, sono particolarmente efficaci per combattere la secchezza delle mani.

Umettanti: in grado di bloccare l'evaporazione dell'acqua, gli ingredienti umettanti hanno un forte potere idratante. Tra tutti, il più conosciuto e utilizzato è sicuramente la glicerina.

Vitamine: l'azione antiossidante delle vitamine, in particolare le vitamine A, C ed E, è in grado di contrastare i segni dell'invecchiamento, favorendo la produzione di collagene.

Texture

La consistenza della crema ne determina la velocità di assorbimento: le creme vere e proprie hanno in genere una texture corposa, che ci mette qualche secondo ad essere assorbita, quelle fluide o in gel sono invece più leggere e a rapido assorbimento, adatte soprattutto al periodo estivo. I burri, infine, sono gli idratanti per le mani dalla consistenza più densa in assoluto, per cui ne basta una piccola quantità per applicazione, da massaggiare fino ad assorbimento.

Tipo di pelle

Ogni tipo di pelle ha la sua crema mani. A seconda delle diverse esigenze vengono infatti formulate diverse combinazioni di ingredienti capaci di agire su uno specifico tipo di pelle: secca, screpolata, danneggiata, sensibile o matura.

Pelle secca: la pelle secca necessita di idratazione, per cui le creme dalla texture leggera in grado di ripristinare il normale film idrolipidico sono l'ideale.

Pelle screpolata: le creme mani con ingredienti dal noto potere idratante come il burro di karité possono trattare efficacemente questo tipo di pelle che ha bisogno di nutrimento.

Pelle danneggiata: per ricostituire la barriera cutanea danneggiata, le creme mani ad azione riparatrice sono il prodotto più indicato.

Pelle sensibile: soggetta ad arrossamenti e reazioni cutanee, la pelle sensibile può essere idratata da creme naturali, prive di profumazioni o ingredienti che possano provocare allergie.

Pelle matura: prodotti con azione anti-età e anti-macchie sono i migliori alleati della pelle matura, capaci di contrastare i segni dell'invecchiamento.

Formato

Il formato più diffuso di crema mani è il tubo da 75ml. Esistono tuttavia formati cosiddetti pocket o da viaggio, da 30ml o 50ml, perfetti anche da avere sempre in borsa. Alcuni brand utilizzano invece un formato più grande da 100ml o in alcuni casi 150ml, che dura a lungo garantendo alcuni mesi di idratazione.

Marca

Altro fattore da prendere in considerazione in fase di acquisto è la marca della crema. Le più note, con esperienza pluriennale in campo cosmetico, sono L'Occitane, La Roche-Posay, Cera di Cupra, Bionike e Caudalie, ma si possono trovare prodotti altrettanto validi anche di brand meno conosciuti. L'importante è verificare sempre le caratteristiche del prodotto, e affidarsi alle opinioni di chi l'ha già utilizzato.

Prezzo

Il budget a propria disposizione determina la fascia di prezzo della crema da acquistare. Le creme mani più economiche sul mercato hanno un costo intorno ai 5 euro, ma ce ne sono alcune che costano anche 1 o 2 euro. I prodotti di fascia alta, invece, possono arrivare a costare anche più di 20 euro, in ragione degli ingredienti ricercati o della formula innovativa.

Dove acquistare la crema mani

Le creme mani possono essere acquistate in farmacia, nei supermercati o nei negozi di articoli per la cura della persona o di cosmetica, come Sephora o IdeaBellezza, oppure online, dove la scelta è indubbiamente maggiore. Nella sezione dedicata alla cura delle mani di Amazon, ad esempio, potete trovare tanti prodotti tra cui scegliere oltre a quelli della nostra classifica, per avere mani sempre morbide e idratate.