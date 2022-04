Zendaya è chic in versione mannish: per la reunion col cast di Euphoria indossa giacca e pantaloni HBO ha riunito il cast di Euphoria per un evento di gala a Los Angeles e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Zendaya, che ha dato l’ennesima prova di essere una regina fashion. Ha seguito il trend della moda mannish, reinterpretandola in chiave chic e iper femminile.

A cura di Valeria Paglionico

Euphoria è stata tra le serie più amate e seguite degli ultimi mesi, tanto che ormai è diventata un vero e proprio cult. Tutti coloro che non aspettavano altro che rivedere insieme Rue, Jules & Co. saranno lieti di sapere che nelle ultime ore il canale americano HBO ha riunito il cast per un esclusivo evento all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. La diva del red carpet non poteva che essere Zendaya, che ancora una volta ha dato prova di essere una vera e propria regina fashion. Col suo completo dallo stile mannish è riuscita a "mettere in ombra" tutte le colleghe della serie, da Hunter Schafer a Sydney Sweeney.

Zendaya segue il trend mannish

A quasi due mesi dalla fine della seconda stagione di Euphoria, il cast si è riunito a Los Angeles per una tavola rotonda moderata dal co-protagonista Colman Domingo (anche se al momento nessuno ha annunciato una possibile data di uscita del terzo capitolo della serie). Ad attirare le attenzioni dei media è stata la protagonista Rue, alias Zendaya. Dopo aver incantato agli Oscar col suo completo ispirato a Sharon Stone, questa volta ha dominato il red carpet con un look chic e glamour dallo stile mannish. L'attrice ha puntato sul trend del momento, ovvero sulla mania di "rubare" gli outfit dal guardaroba maschile, anche ha declinato tutto in una versione iper femminile ed elegante.

Zendaya in Fear of God

Chi ha firmato il tailleur grigio di Zendaya

Zendaya è una regina chic e lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante la reunion del cast di Euphoria. Per l'occasione ha puntato sulla moda mannish con un completo grigio firmato Fear of God. Per la precisione ha scelto un modello che sulla passerella Fall/Winter 2o22 era stato sfoggiato da un uomo, con giacca over monopetto e pantaloni dal taglio classico alla caviglia, al quale ha aggiunto un top morbido a girocollo. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta, dei gioielli di diamanti e una raffinata acconciatura raccolta dall'effetto bagnato. In quante prenderanno ispirazione dal look mannish ma iper femminile dell'attrice?

