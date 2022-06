Zendaya come una diva in copertina: brilla con trucco gioiello e minidress di cristalli Zendaya è la star del momento: dopo il successo di Euphoria ha conquistato la copertina di Vogue Italia. Per l’occasione ha posato in versione diva, brillando tra trucco gioiello e minidress di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Zendaya ha raggiunto un nuovo e importante traguardo nelle ultime ore: dopo il successo internazionale della serie Euphoria ha conquistato la copertina di Vogue Italia. La nota rivista di moda le ha dedicato la cover perché a 25 anni è diventata il ritratto di una generazione, nonché un'indiscussa icona di bellezza e di stile che però non ha paura di mostrarsi senza trucco o in versione "sfatta" (come successo nella nota serie firmata HBO). Per uno shooting importante come quello a cui ha partecipato ha posato in versione diva, brillando tra make-up gioiello e minidress di cristalli. L'ispirazione? Le icone del passato, da Josephine Baker ad Eartha Kitt, fino ad arrivare a Sade.

Chi ha firmato l'abito di cristalli di Zendaya

A fotografare Zendaya per la cover di Vogue Italia di luglio è stata Elizaveta Porodina, mentre per quanto riguarda i look sfoggiati nell'intero servizio l'attrice si è affidata alla stylist che la segue da anni, Law Roach. È però sulla copertina che ha dato il meglio di lei in fatto di look, brillando con un elegante e sensuale minidress firmato Valentino. Si tratta di un modello in chiffon a punto nido d’ape con degli strass ricamati all-over, ha una scollatura maxi, delle ruches sulla gonna e fa parte della collezione Antomy of Couture. Per completare il tutto ha scelto uno scintillante collier di Bvlgari in platino, smeraldi e diamanti, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un raccolto retrò. Il make-up firmato da Raoúl Alejandre è viola e marcato con dei brillantini ai lati dei occhi che ricordano i trucchi gioiello di Euphoria.

Tutti i look di Zendaya per lo shooting

Anche nel servizio fotografico condiviso tra le pagine di Vogue Italia Zendaya non ha rinunciato allo stile. Il primo scatto, nel quale posa in bianco e nero come una diva d'altri tempi, indossa un abito plissettato "metallico" e dei guanti in lurex coordinati di Del Core, mentre al collo porta una collana di diamanti con un maxi zaffiro pendente di Bvlgari. Lo shooting è continuato con un body bianco con maniche pizzo e gonna di tulle, tutto firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, e ancora dei gioielli Bvlgari con zaffiri, smeraldi e diamanti. L'attrice è poi passata a un look fucsia di Moschino e a un completo celeste con la cuffietta sul capo di Giorgio Armani. Nell'ultima foto ha posato a piedi nudi ma con una cavigliera preziosa di diamanti e indosso un vestito in georgette bianco di The Attico, con maxi scollatura e due profondi spacchi laterali, decorato con cristalli e con una cintura a frange incorporata. Insomma, Zendaya non ha rivali quando si parla di stile e di certo farà parlare di lei ancora a lungo.