Zendaya è tra le 100 persone più influenti del 2022: in rosso infiamma la copertina del Time Zendaya ha conquistato un posto in Time100, la lista delle persone più influenti dell’anno secondo il Time. Le è stata dedicata anche una delle 5 copertine dell’esclusivo numero e per l’occasione ha posato in total red, lasciando emergere il suo fascino e il suo animo glamour.

A cura di Valeria Paglionico

È tornata Time100, la lista delle 100 persone più influenti dell'anno secondo il Time. Tra le celebrities nominate in questo 2022 ci sono il presidente ucraino Zelenski, il Ceo di Apple Tim Cook, Zoe Kravitz, Sarah Jessica Parker, Keanu Reeves ma a spiccare tra tutti è stata Zendaya, l'ex "bambina prodigio" della Disney diventata ormai attrice di successo, icona fashion e icona di bellezza. Insomma, è destinata a lasciare il segno nella storia del mondo dello spettacolo e non sorprende che sia stata inserita nella categoria Innovatori. È una giovane potente e feroce, una donna capace di esprimere i valori in cui crede attraverso il suo talento, un'artista eclettica capace di rinnovarsi in continuazione. Chi se non lei avrebbe dovuto conquistare l'ambito posto nella classifica delle Most Influential People dell’anno?

Il look Couture di Zendaya

Il Time ha dedicato proprio a Zendaya una delle sue 5 copertine realizzate per Time100. Glamour, sontuosa, elegante: l’attrice è stata immortalata da Camila Falquez, artista che ha saputo far emergere tutto il suo fascino, la sua bellezza e la sua ecletticità. Per l'occasione Zendaya non poteva che affidarsi a Valentino, Maison di cui è testimonial, che le ha permesso di indossare uno dei look della collezione Anatomy of Couture Primavera/Estate 2022. Per la precisione il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha scelto per lei un completo rosso fuoco con pantaloni palazzo e reggiseno a fascia crop, il tutto arricchito da un appariscente mantello con le maniche di balze.

Zendaya posa sulla copertina di Time100

Per completare il look rosso fuoco sfoggiato in copertina Zendaya ha scelto uno scintillante e prezioso collier di Bvlgari in diamanti e rubini e un'acconciatura intricata con i ciuffi frontali intrecciati realizzata da Antoinette Hill. A condividere lo scatto è stata l'attrice in persona, che non ha esitato a ringraziare il collega Denis Villeneuve che ha lavorato con lei e che le ha dedicato queste toccanti parole: "Per me Zendaya ha mille anni. Ha già vissuto molte vite prima di questa. Eppure è giovane come la primavera. Per qualche inestricabile paradosso, dà anche l’impressione di essere nata in un momento lontano. È senza tempo e può fare tutto". Insomma, a quanto pare sentiremo parlare ancora a lungo di Zendaya: con il suo talento è destinata a rimanere nella storia.