Zendaya, la diva del galà di Time: l’abito è stato disegnato dallo stilista di Cher e Marilyn Monroe Zendaya è stata eletta dalla rivista Time tra le cento persone più influenti del pianeta: l’abito scelto per l’evento è un pezzo di storia della moda.

A cura di Beatrice Manca

Tra le molte star che si sono fatte contagiare dalla nostalgia degli abiti vintage c'è anche Zendaya, attrice da record e icona di stile. La star di Dune ha rubato la scena all'annuale cena di gala della rivista Time a New York City: l'ex bambina prodigio di Disney Channel infatti è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti dell'anno e ha posato sulla copertina di Time. Per il grande evento ha scelto un abito che arriva dagli archivi dello stilista Bob Mackie, una vera leggenda vivente.

Zendaya con l'abito bustier vintage

Ancora una volta Zendaya è stata la stella dell'evento con la sua scelta di stile: ha indossato un abito vintage senza spalline, con corpetto rigido e una vaporosa gonna lunga fino a terra. La particolarità? L'intreccio di tessuti colorati, dal turchese al velluto verde petrolio, che disegnavano geometrie colorate sul vestito. Il corpetto a forma di cuore metteva in risalto la scollatura, impreziosita da un collier scintillante. Per completare il look ha scelto di tenere i capelli sciolti, pettinati con la riga centrale, e di sfoggiare un make up nelle stesse tonalità smeraldo del vestito.

Zendaya indossa un abito Bob Mackie del 1998

Perché l'abito di Zendaya è un pezzo di storia della moda

Si tratta di una vera e propria rarità: l'abito da ballo è stato disegnato nel 1998 dallo stilista delle star Bob Mackie, che oggi ha aperto eccezionalmente i suoi archivi per Zendaya e per il suo stylist, Law Roach. Bob Mackie è lo stesso stilista che realizzò insieme a Jean Louis l'abito nude di Marilyn Monroe tempestato di cristalli, lo stesso indossato da Kim Kardashian al Met Gala. Non solo: fu lui a creare i memorabili look di Cher, icona di stile in anticipo sui tempi.

Zendaya sfoggia un abito vintage di Bob Mackie

La scelta di Zendaya, quindi, è tutt'altro che casuale. Sui red carpet ha preso vita una grande operazione nostalgia: sempre più star preferiscono indossare creazioni d'archivio piuttosto che abiti appena usciti in passerella. Le ragioni sono varie: la sensazione di indossare un pezzo di storia, il prestigio dell'heritage e l'unicità dei capi. Del resto, se lo dice una delle cento persone più influenti del pianeta c'è da crederci!