William fa visita a una scuola senza Kate: perché ha un fiore giallo sulla giacca William in Galles ha omaggiato il Paese con uno dei suoi simboli, per celebrare una ricorrenza importante. Il principe ha fatto visita da solo a una scuola.

Il principe di Galles ha fatto visita alla All Saint's School di Wrexham, in Galles, nel giorno della festa del santo patrono del Paese. Alcuni alunni gli hanno consegnato dei regali da portare ai figli (Charlotte, George, Louis) e alla moglie. La principessa Kate è ancora in convalescenza dopo l'intervento all'addome, non si vede in pubblico da settimane. Ha messo in pausa tutti gli impegni per riprendersi e la sua assenza sta generando non poca preoccupazione, una preoccupazione sfociata quasi in ossessione. Al momento, l'agenda degli appuntamenti è tutta in mano a William, che stavolta ha portato a casa dei pensierini realizzati all'uncinetto e un bouquet di fiori per sua moglie. Per sé, invece, ha ricevuto una maglia del Wrexham con il suo nome e il numero 9 stampati sul retro.

Il significato del narciso

Il principe William ha visitato una scuola nel giorno di San David, il santo patrono del Galles. Lui, con la morte di Elisabetta II e l'ascesa al trono di Carlo, ha acquisito proprio il titolo di principe del Galles, titolo che era prima in possesso di suo padre e che viene tramandato all'erede maschio al trono britannico. Contestualmente, Kate Middleton è diventata principessa del Galles, un titolo particolarmente importante: lo ha ereditato da lady Diana, l'ultima a essere chiamata così.

Da quel momento, i figli di William e Kate hanno assunto il cognome Wales, oltre a quello di Mountbatten-Windsor. Le visite di William e Kate in Galles per questo motivo sono frequenti, ma stavolta il principe si è recato lì da solo. Non è sfuggito il fiore giallo appuntato al bavero della giacca, qualcosa di insolito che ha attirato l'attenzione e in tanti si sono chiesti sui social il significato.

Si tratta in realtà di un omaggio al Paese ospitante: è tradizione indossare un narciso nel giorno della festa, poiché strettamente associato alla nazione. L'iniziativa appartiene al primo ministro gallese David Llyod George: scelse il narciso come fiore come simbolo del Galles perché è uno dei primi a sbocciare e quindi simboleggia la vita che rifiorisce sui prati, un segno di buon aspicio.