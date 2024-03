Perché ci interessiamo così tanto alla salute di Kate Middleton Kate Middleton è assente dagli impegni pubblici dallo scorso 25 dicembre, a causa di un delicato intervento all’addome. La preoccupazione per la sua salute, insieme all’attesa per il suo rientro, sembra essersi trasformata in un’ossessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kate Middleton

Le condizioni di salute di Kate Middleton, che si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico all'addome lo scorso gennaio, continuano a preoccupare il Regno Unito e non solo. La principessa del Galles, che dovrebbe tornare agli impegni pubblici ad aprile, sta trascorrendo la convalescenza all'Adelaide Cottage di Windsor, accudita dal marito William e circondata dall'affetto dei figli George, Charlotte e Louis. Le notizie riguardo la salute della principessa rimbalzano sui siti di news, rimanendo sempre molto vaghe ma rassicuranti. Tuttavia, ogni minimo cambio di programma nella rigida agenda del principe William (come la rinuncia al funerale del padrino), porta sempre a ipotizzare un peggioramento dello stato di salute di Kate Middleton. Ma da dove nasce questo interessamento che sfocia quasi nell'ossessione?

Kate Middleton lo scorso dicembre

Kate Middleton, la principessa perfetta

La forma fisica di Kate Middleton è sempre stata associata all'idea di perfezione: slanciata, atletica, impeccabile. Qualcuno potrebbe obiettare che apparire in pubblico e curare la sua immagine è parte del suo ruolo a corte: proprio per questo un'assenza così prolungata dalla scena pubblica preoccupa ed è motivo di tanti commenti. "Dov'è Kate Middleton?" è la domanda ricorrente sui principali tabloid britannici e sui motori di ricerca, generando le immancabili teorie del complotto.

Kate Middleton al banchetto di Stato a Buckingham Palace

Nonostante le rassicurazioni che arrivano da Kensington Palace, che fin dal primo minuto ha precisato il periodo in cui Kate Middleton avrebbe fatto ritorno agli impegni pubblici, non si placa la preoccupazione perché la principessa è sempre sembrata simbolo di salute impeccabile.

Kate Middleton gioca a basket

Sul sito dei principi del Galles viene descritta come un'appassionata di sport, attenta ai temi della salute mentale così come si quella fisica. Kate Middleton ha il patrocinio del rugby inglese e dell'All England Club. L'immagine di una donna di 40 anni con tre figli in forma e attiva si alterna anche con le sue problematiche di salute in occasione delle tre gravidanze, durante le quali ha sofferto di forti nausee. La principessa sembra sempre attenta a bilanciare il suo essere una donna privilegiata, e dunque estremamente curata, con il voler apparire un essere umano qualsiasi, con alti e bassi. In breve: la sua perfezione non è mai stata motivo di ostentazione.

William e Kate dopo la nascita del principe Louis

Essendo parte di un delicato ingranaggio come la Royal Family, l'ossessione per il primo evidente guaio fisico di Kate Middleton è del tutto normale: stiamo parlando di una donna che si è mostrata impeccabile anche nell'immediato post parto. Non vederla per più di due mesi non fa altro che alimentare l'"ossessione" per lo stato di salute di quella che è sempre stata considerata una donna apparentemente inscalfibile. Nel 2024, invece, scopriamo che anche la principessa del Galles è un essere umano come noi.

William e Kate dopo la nascita della figlia Charlotte