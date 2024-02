William e Kate stanno preparando gradualmente il principe George a diventare re Secondo gli osservatori reali i principi del Galles stanno “cercando di normalizzare la situazione, in modo che il figlio non si spaventi”, cercando di fargli capire che è una cosa che farà parte della sua vita. Nel frattempo l’undicenne vive un’infanzia il più normale possibile e il principe William è impegnato a crescere il prossimo sovrano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe George

Il principe George sta crescendo. Il primogenito di William e Kate è pronto a iscriversi al collage, e sembra che sulla scelta della scuola i genitori non siano d'accordo, mentre piano piano sta venendo preparato per i ruoli che istituzionali che dovrà assumere in futuro in quanto erede al trono. Durante le sue apparizioni pubbliche il figlio dei principi del Galles, che compirà 11 anni a luglio, non sembra mai tropo entusiasta, a differenza della sorella Charlotte che fin da subito ha mostrato una naturale predisposizione verso i riflettori, conquistando la simpatia di tutti. Ma sarà il principe George che un giorno siederà sul trono e ormai ha raggiunto l'età per essere preparato a questo evento.

Il principe George il giorno dell'incoronzione

La strada di George per diventare re

Secondo quanto raccontato dal giornalista Robert Hardman a People Magazine William e Kate starebbero inserendo gradualmente il primo genito all'interno della sovrastruttura monarchica. "Stanno cercando di normalizzare la situazione. Non negano e ci si riflette molto, non è sempre stato così", ha reso noto alla rivista. "La sensazione è che la priorità sia che lui e i suoi fratelli non vengano scoraggiati, che non sia spaventoso, che sia qualcosa che capiscano che farà parte della loro vite". Secondo quando affermato dallo scrittore esperto di famiglia reale e autore di The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy, l'idea è quella di rendere questa transizione discreta e normale.

Il principe George e il principe William

Quando George inizierà ad avere doveri reali

Secondo un insider al principe George non verrà richiesto di assumere doveri reali finché non avrà superato i 20 anni e fino ad allora sembra che avrà libertà decisionali. Non ha avuto la stessa fortuna re Carlo a cui sono state imposte sia le scuole che l'ingresso nella Royal Navy. William è più accondiscendente nei confronti del figlio a cui è stato chiesto se fosse a suo agio nel ruolo di paggio il giorno dell'incoronazione, il principe ne era entusiasta.