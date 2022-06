William e Kate festeggeranno in coppia i 40 anni: il party “in ritardo” è un regalo della regina Il principe William ha compiuto 40 anni qualche giorno fa ma ha rimandato i festeggiamenti. Il motivo? La regina Elisabetta II ha voluto regalare sia a lui che alla moglie Kate Middleton (che ha raggiunto i 40 anni a gennaio) un party in gran stile in uno dei castelli reali.

A cura di Valeria Paglionico

Il mese di giugno è stato davvero speciale per la Royal Family e non solo perché è stato celebrato il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II, anche il principe William ha festeggiato un compleanno speciale: quello dei suoi 40 anni. I Windsor non hanno esitato a fargli gli auguri sui social con un post in cui hanno mostrato la sua trasformazione da quando era bambino a oggi ma, per quanto riguarda i festeggiamenti, non è stato organizzato nulla. William si è limitato a lavorare per un'associazione benefica britannica, scendendo "in incognito" tra le strade londinesi. Oggi, però, emerge una novità esclusiva: il principe potrebbe diventare protagonista di un party in gran stile con la moglie Kate Middleton.

Il regalo speciale della regina Elisabetta II

Lo scorso gennaio Kate Middleton aveva celebrato i suoi 40 anni con dei meravigliosi ritratti ma a causa del Covid non aveva potuto organizzare nulla di particolare. I festeggiamenti veri e propri, dunque, sono stati rimandati e "uniti" a quelli per il principe William. Considerando il fatto che per entrambi si tratta di un importante traguardo, la regina Elisabetta ha infatti deciso di fare un regalo speciale ai nipoti: un party in gran stile in uno dei suoi castelli. Al momento la location non è stata ancora definita ma, almeno stando ai tabloid, dovrebbe essere Sandringham o Windsor, le cui sale e i cui giardini dovrebbero essere addobbati ad hoc per l'occasione.

Chi sono gli invitati alla festa di William e Kate

La lista degli invitati non sarebbe all'insegna delle celebrities: oltre ai Royals al completo, ci sarebbero solo gli amici più stretti e intimi dei Cambridge, visto che i due festeggiati vogliono essere circondati da persone che per loro contano davvero. La presenza di Harry e Meghan sarebbe altamente improbabile, anche perché tra i "Favolosi 4" non correrebbe più buon sangue. La festa in gran stile per William e Kate ha sorpreso non poco i sudditi britannici e il motivo è molto semplice: entrambi i Duchi non amo mai amato i party spettacolari e patinati. Solitamente, infatti, hanno celebrato le ricorrenze importante in famiglia con i figli George, Charlotte e Louis, dando così prova della loro incredibile "normalità" al di là del titolo reale.