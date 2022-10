William e Kate genitori modello: aiutano i figli ad affrontare il dolore per la morte della regina George, Charlotte e Louis stanno vivendo un periodo molto stressante: tra l’inizio di una nuova vita a Windsor e la morte della regina, si sono ritrovati alle prese con incredibili cambiamenti. I genitori William e Kate hanno dunque deciso di prendersi una pausa dai riflettori per aiutarli ad affrontare il dolore successivo al recente lutto.

A cura di Valeria Paglionico

La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto le dinamiche interne alla Royal Family e non solo perché ha rivoluzionato la linea di successione rendendo Carlo il nuovo re con il nome di Carlo III, anche i piccoli di casa avrebbero risentito molto di questo periodo di grandi cambiamenti. Sebbene siano apparsi seri e impassibili ai funerali di Stato, George e Charlotte (più il fratellino Louis) non avrebbero vissuto bei momenti nell'ultimo mese. Complice anche il trasloco ad Adelaide Cottage, vicino Windsor, e l'inizio della nuova scuola, i principini si sarebbero ritrovati spaesati di fronte la loro nuova vita. I genitori William e Kate Middleton, dunque, starebbero facendo il possibile per aiutarli a superare tutti i recenti cambiamenti, primo tra tutti la perdita della bisnonna.

Il motivo della "pausa" di William e Kate

È ormai risaputo che William e Kate si siano presi una pausa dai riflettori, approfittando dell'half-term autunnale dei figli per passare del tempo "di qualità" in famiglia. Se in molti credevano che si trattasse solo di un modo per fare una vacanza in una località esotica, probabilmente dovranno ricredersi: i nuovi principi del Galles starebbero proteggendo i figli dal dolore seguito alla morte della regina Elisabetta II. A rivelarlo è stata Jennie Bond, giornalista specializzata in vicende reali, secondo la quale i due starebbero provando a rendere questo periodo delicato il più normale possibile per i bambini. L'obiettivo? Spingere i piccoli ad andare avanti senza soffermarsi troppo sulla tristezza.

La famiglia dei principi del Galles al completo

Come stanno passando le vacanze autunnali George, Charlotte e Louis

Nel momento in cui William e Kate si sono trasferiti a Windsor, non avrebbero mai immaginato che la regina sarebbe morta poche ore dopo il primo giorno di scuola dei bambini. Il periodo di "assestamento" della loro nuova vita non è stato come speravano e ad oggi necessitano di un po' di tempo lontani da riflettori, fotografi e impegni ufficiali. Per loro, però, niente vacanze esotiche: i principi sono rimasti a casa con George, Charlotte e Louis, così da potersi dedicare alle loro attività preferite, dai giochi all'aria aperta, alle escursioni nei boschi, fino ad arrivare all'equitazione e ai barbecue. I principini riusciranno a ritrovare il buonumore?