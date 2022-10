William e Kate hanno ereditato una proprietà segreta: apparteneva ad un parente di Anna Bolena William e Kate sono i nuovi principi di Galles e, dopo la morte della regina Elisabetta II, hanno ereditato non solo nuovi titoli ma anche diverse proprietà.

A cura di Clara Salzano

Con la morte della regina Elisabetta II sono tanti cambiamenti avvenuti all'interno della famiglia reale. Non solo Carlo e Camilla sono diventati re e regina consorte ma William e Kate hanno acquisito il titolo di principi di Galles. Come primogenito del re William ha dunque ereditato nuovi titoli (Duca di Cornovaglia, Conte di Chester e duca di Rothesay) e anche diverse proprietà. La coppia di principi di Galles, dopo essersi trasferiti da poco nell'Adelaide Cottage, hanno ricevuto una nuova casa. Si tratta di una dimora segreta acquistata quindici anni da re Carlo III, al tempo principe di Galles, ed entrata a far parte delle proprietà della famiglia reale.

La nuova dimora segreta di William e Kate

La nuova proprietà di William e Kate si trova nella tenuta di Llwynywermod alla periferia di Myddfai, vicino a Llandovery. La dimora è nascosta in un angolo del Carmarthenshire e immersa nel verde. È stato acquistata quindici anni da Carlo che l'ha restaurata secondo i principi ecologisti a lui cari. La dimora era di proprietà di William Williams, parente di Anna Bolena ed è diventata uno dei rifugi preferiti dei principi di Galles che vi trascorrevano almeno una settimana di marzo, in occasione delle festività per San Davide, patrono del Galles. Carlo e Camilla hanno inoltre scelto di rifugiarsi in questa dimora segreta anche nell'aprile 2021, dopo la morte del principe Filippo.

La casa principale nella tenuta di Llwynywermod

La tenuta di Llwynywermod si sviluppa su un terreno di 192 acri di campagna gallese e comprende, oltre alla casa principale, tre cottage, un fienile e il maniero. La dimora fu a lungo usata come fattoria, prima che Carlo la trasformasse in un perfetto rifugio di campagna. 1,2 milioni di sterline è il costo pagato dal Ducato di Cornovaglia per acquisire la proprietà nel 2006, ora ereditata da William e Kate. I cottage, quando la famiglia reale è assente, possono anche essere affittati.