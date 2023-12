Vittoria Lucia Ferragni e la passione per Frozen: il nuovo travestimento natalizio è quello da Olaf In casa Ferragnez tutto sembra essere pronto per il Natale alle porte. Baby Vittoria, in particolare, ha un nuovo travestimento a tema e ancora una volta è ispirato al suo film preferito, Frozen.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono la famiglia italiana più amata sui social e con i loro adorabili quadretti "casalinghi" riescono a intrattenere milioni di followers ogni giorno. Chiara Ferragni è appena tornata dal viaggio in India con gli amici e come prima cosa è corsa a casa ad abbracciare i bambini, che nel frattempo hanno passato le loro giornate con Fedez. Sarà perché la magia natalizia li ha ormai conquistati o perché semplicemente il loro papà ha sempre avuto la passione per i travestimenti originali, ma la cosa certa è che sia Leone che Vittoria si stanno preparando alle feste con degli adorabili costumi. L'ultimo arrivato è quello sfoggiato dalla secondogenita: ecco per quale motivo è già diventato il suo preferito.

Il nuovo travestimento di Baby Vittoria

In casa Ferragnez si respira la magica atmosfera natalizia da ormai quasi un mese, basti pensare al fatto che l'albero è stato addobbato prima ancora del trasloco, e ora anche i piccoli si sono lasciati "travolgere". Se qualche giorno fa era stato Leone ad attirare tutti i riflettori su di sé con un costume da pupazzo di neve, ora è arrivato il turno di Vittoria. Da tempo ha manifestato la sua passione per il film d'animazione Frozen, Elsa è la sua principessa Disney preferita e ama imitarla con l'iconico costume azzurro fatto su misura per lei, lo porta abbinato alla maxi treccia fake a agli stivaletti camperos col tacco. Questa volta, però, la protagonista del cartone non c'entra nulla, le attenzioni della piccola si sono rivolte al suo compagno di avventura Olaf.

Vittoria col costume di Olaf

Vittoria è Olaf di Frozen

A partire da ieri sera Vittoria si è trasformata in Olaf di Frozen, il pupazzo di neve creato da Elsa e Anna durante la loro infanzia e diventato un essere vivente grazie alla magia della principessa. Papà Fedez ha acquistato alla bimba un adorabile costume a tema, un modello col cappuccio decorato col viso del personaggio e addirittura le mani a forma di mano. Baby V. l'ha talmente tanto amato da essere andata su tutte le furie quando i genitori l'hanno chiamata col suo nome "reale" mentre indossava il travestimento. Insomma, i baby Ferragnez stanno crescendo e giorno dopo giorno diventano sempre più adorabili.

Vittoria è Olaf, Leone è Spiderman