Leone si prepara al Natale: il figlio di Chiara Ferragni è adorabile col costume da pupazzo di neve Il Natale è già arrivato in casa Ferragnez e a darne l’ennesima dimostrazione è stato il piccolo Leone, che proprio nelle ultime ore sui social è apparso adorabile in versione pupazzo di neve.

Chiara Ferragni ha trascorso gli ultimi giorni in India con gli amici ma, nonostante la distanza, ha sentito regolarmente il marito Fedez rimasto a Milano con i piccoli Leone e Vittoria, nascondendo addirittura una dolce dedica nei suoi look vacanzieri. Papà e figli sono andati allo stadio e si sono divertiti nella "sala giochi" della nuova casa, apparendo sorridenti e affiatati in tutte le Stories social realizzate fianco a fianco. L'imprenditrice, attualmente alle prese con il viaggio di ritorno, non ha esitato a condividere su Instagram le foto più belle dei bimbi realizzate da papà e nonni nell'ultima settimana: ecco come si è mostrato il primogenito.

La foto di Leone in versione natalizia

Leone Lucia Ferragni sta crescendo e, così come ogni bambino della sua età, ama sempre di più il Natale. Dopo essere rimasto estasiato di fronte il meraviglioso albero addobbato nella nuova casa, ora ha dato ufficialmente il via ai preparativi per rendere le feste speciali. A documentarlo è stata mamma Chiara, che "a distanza" ha condiviso alcune foto inviatele da Fedez che mostrano il bimbo mentre si diverte con la sorella Vittoria tra magiche luminarie e la letterina inviata a Babbo Natale. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato però uno scatto in particolare, quello in cui ha posato sullo sfondo della stanza dei giochi con indosso un adorabile travestimento da pupazzo di neve.

Leone pupazzo di neve

L'originale travestimento di Leone

Che si tratti di una simpatica trovata di Fedez, che da sempre ama travestire in modo originale i figli, o semplicemente di un desiderio di Leone, ma la cosa certa è che il primogenito di casa Ferragnez non ha esitato a posare in versione pupazzo di neve per uno scatto social. Il costume indossato è una tuta total white decorata con dei maxi bottoni in feltro nero sul davanti, una sciarpetta rossa e un cilindro arricchito dal classico vischio natalizio, il tutto completato da un paio di guantini a contrasto. Un abito simile è facilmente reperibile sugli e-commerce dedicati ai travestimenti, dove in media non supera mai i 35 euro. Leone sembrava essere a perfetto agio di fronte la telecamera, a prova del fatto che non vede l'ora che arrivi il prossimo Natale.