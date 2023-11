Vittoria Lucia Ferragni con i mini tacchi: gli stivali di Elsa sono la sua nuova ossessione Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Chiara e Fedez, ha indossato i suoi primi mini tacchi. Sui social è stata immortalata con degli adorabili stivali di Elsa, diventati ormai la sua nuova ossessione.

Baby Vittoria, seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo a vista d'occhio e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Vanta un carattere simpatico e peperino e non sorprende che finisca spesso nelle Stories dei genitori, che adorano documentare la sua normale quotidianità fatta di scuola, giochi col fratello Leone e passione per il cibo. Da qualche tempo a questa parte ha scelto la sua principessa Disney preferita, Elsa di Frozen, che spesso imita con tanto di abito celeste e maxi treccia rimovibile. È stato però nelle ultime ore che ha aggiunto un nuovo accessorio ispirato al noto film di animazione al suo armadio: ecco di cosa si tratta.

I camperos di Vittoria

La passione di Vittoria per Elsa è ormai nota a tutti, basti pensare al fatto che ogni sera guarda i cartoni sempre con indosso l'abitino celeste della principessa. Gli adorabili siparietti messi in scena dai genitori sui social fanno divertire spesso i followers, dallo spettacolo di Fedez in versione principessa Disney all'animatrice vestita dalla protagonista del film invitata a casa da mamma Chiara, ma è stato di recente che le è stata fatta una nuova e originale sorpresa: la bimba ha ricevuto in regalo un paio di stivaletti per completare il look di Elsa con un ulteriore accessorio "stellare".

Vittoria con i camperos "stellari"

Vittoria indossa i suoi primi tacchi

A documentare l'originale dettaglio di stile è stata mamma Chiara Ferragni, che sui social ha immortalato la figlia con la divisa scolastica ma abbinata a un paio di stivali camperos color ghiaccio, un modello a punta e con una maxi stella traforata sul davanti. Guardando i video postati da Fedez, si scopre inoltre che le scarpe hanno anche dei mini tacchi. L'imprenditrice ha poi commentato il look della bimba dicendo: "Vitto ha gli stivali di Elsa e ne è ossessionata", accompagnando il tutto all'emoticon di un cuoricino rosa.

