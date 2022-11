Vittoria Ceretti su Lily-Rose Depp e i figli di: “Tu piangi sul divano di una villa a Malibu” Vittoria Ceretti non condivide le dichiarazioni rilasciate dalla figlia di Johnny Depp. Su Instagram si è lasciata andare ad alcune considerazioni sui figli di.

Vittoria Ceretti e Lily–Rose Depp

Essere "figli di" è un privilegio, un'opportunità, una fortuna, una condanna? Vittoria Ceretti, una delle modelle italiane più richieste del momento e più apprezzate sulle passerelle internazionali, sembra avere le idee chiare in merito. E le sue idee, non coincidono con quelle di Lily-Rose Depp. La giovane attrice e modella, come suggerisce il cognome, ha alle spalle una personalità di spicco nel panorama cinematografico: è la figlia di Johnny Depp, nata nel 1999 dalla relazione con Vanessa Paradis. Di recente ha rilasciato un'intervista che sembra aver dato lo spunto alla Ceretti di fare alcune considerazioni.

Lily-Rose Depp non vuole essere considerata "figlia di"

Vittoria Ceretti ha pubblicato una Instagram Story che sembrerebbe indirizzata a Lily-Rose Depp. La figlia dell'attore non viene mai menzionata esplicitamente, ma i riferimenti rimandano proprio a lei. Le parole della modella arrivano all'indomani di un'intervista rilasciata dalla 23enne a Elle. Al magazine la giovane attrice e modella ha espresso il suo pensiero sulla considerazione che in molti hanno di lei: una nepo baby, ovvero la figlia di una celebrità diventata famosa per luce riflessa, solo grazie al successo di uno o entrambi i genitori.

Lily–Rose Depp

Lily-Rose si è detta poco concentrata su queste critiche sottili: "Internet sembra preoccuparsi molto di questo genere di cose. Le persone avranno sempre preconcetti su di te o su come ci sei arrivato, ma posso sicuramente dire che niente ti farà ottenere una parte se non essere giusto per la parte" ha detto. Lei sta cercando di trovare la sua strada, in quanto individuo, non in relazione a un altro: "Sento che per gran parte della mia carriera, le persone hanno voluto definirmi in base agli uomini della mia vita, che si tratti dei membri della mia famiglia o dei miei fidanzati, qualunque cosa. Ma sono davvero pronta per essere definito per le cose che faccio" ha concluso.

Instagram Story di Vittoria Ceretti

Il significato della Ig Story di Vittoria Ceretti

La modella italiana in una Instagram Story si è lasciata andare a uno sfogo apparentemente indirizzato alla 23enne e ha fatto una lunga riflessione che coinvolge non solo la figlia dell'attore, ma tutti coloro che hanno nel loro cognome un'eredità importante. Ha scritto di essersi imbattuta in un'intervista, il punto di partenza delle sue osservazioni. "Mi piacerebbe davvero sapere se saresti durato per i primi 5 anni della mia carriera. Non solo per i rifiuti, perché so che hai avuto le tue esperienze personali e puoi raccontarmi la tua storiella triste al riguardo (anche se alla fine puoi sempre andare a piangere sul divano di tuo padre nella villa a Malibu). Ma che mi dici sul fatto di non poter pagare il volo di ritorno a casa dalla tua famiglia?" ha scritto Vittoria Ceretti.

Vittoria Ceretti

La modella ha posto l'accento su alcune differenze: "Che mi dici dell'aspettare ore per fare un fitting o un casting, per poi vedere un nepo baby passarti accanto, dal caldo sedile della sua Mercedes con il suo autista e il suo amico-assistente-agente che si prende cura della sua salute mentale? Non hai idea di quanto si debba lottare per farsi rispettare dalla gente. Richiede anni. Tu lo hai ricevuto gratis il primo giorno. Non sono nata su un comodo cuscino sexy con vista. So che non è colpa tua ma, per favore, apprezza e riconosci il posto da cui vieni" ha concluso.