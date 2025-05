video suggerito

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio insieme a Cannes: sono la coppia glamour dell'evento La coppia non si è mostrata insieme sul red carpet, ma sono stati avvistati alla cerimonia cerimonia di apertura.

A cura di Giusy Dente

TikTok @culturapopfavs

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio sono tornati dove tutto è cominciato: a Cannes. La chiacchieratissima coppia, infatti, proprio lì si è conosciuta nel 2023. Lui era reduce dalla rottura di con Gigi Hadid mentre lei aveva da poco chiuso con il dj Matteo Milleri (sposato nel 2020). L'attore e la modella sono stati paparazzati insieme pochi mesi dopo a Ibiza e i meme non si sono risparmiati: l'ennesima storia di DiCaprio con una bellissima ragazza più giovane. Ma quello che per tutti era destinato a essere solo un flirt passeggero, sembra invece diventato qualcosa di serio: già a settembre 2023 la coppia è stata avvistata a Milano insieme alla madre di lui. Entrambi sono riservatissimi: è una storia vissuta lontano dalle telecamere. È difficilissimo beccarli insieme, soprattutto ad eventi ufficiali. Erano al recente Met Gala, ma sono stati abilissimi a non farsi notare. Lei ha sfilato sul tradizionale red carpet, sui gradini del Metropolitan Museum, ma era da sola: sembra, però, che sia stata raggiunta all'evento più tardi dal fidanzato in incognito. L'attore era nel backÈ accaduta la stessa cosa al Festival di Cannes.

Vittoria Ceretti vestita d'oro e Leonardo DiCaprio in smoking

Su TikTok e Instagram circolano alcuni video che ritraggono insieme i due piccioncini. Leonardo DiCaprio ha partecipato per consegnare la Palma d'Oro onoraria a Robert de Niro: è stato un momento iconico e indimenticabile, che ha suggellato l'incredibile carriera dell'attore 81enne. DiCaprio è stato raggiunto da Vittoria Ceretti nella seconda parte della serata, come mostrato in esclusiva anche da Paris Match: nel video si vede la modella nel backstage con il fidanzato pronti a entrare in sala per la cerimonia di apertura della 78esima edizione della kermesse. Niente foto ufficiale di coppia sul red carpet, non ancora per lo meno. La modella era elegantissima in un abito monospalla color oro con dettaglio gioiello, che le dava un aspetto da dea. Pochi mesi fa intervistata da Vogue Francia, la modella ha parlato per la prima volta di questa relazione dicendo: "Può essere fastidiosa l'etichetta: fidanzata di. Frequentare una persona nota è qualcosa che si impara".