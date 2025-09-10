Cosa ha indossato Vittoria Ceretti per la prima del nuovo film di Leonardo Di Caprio

Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la première mondiale di One Battle After Another, il nuovo film con Leonardo Di Caprio. All’evento non poteva mancare la fidanzata Vittoria Ceretti che, sebbene non abbia posato al suo fianco, ha dato lo stesso il meglio di lei in fatto di stile.

Ieri sera a Los Angeles si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la première mondiale di One Battle After Another, il nuovo film di Leonardo Di Caprio che arriverà nei cinema italiani il prossimo 25 settembre. L'evento è andato in scena al al TCL Chinese Theatre e ha visto innumerevoli star di fama internazionale calcare il red carpet allestito all'ingresso. Tra loro non poteva mancare Vittoria Ceretti, la compagna dell'attore, che, sebbene non abbia posato al suo fianco, ne ha lo stesso approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato la modella.

Vittoria Ceretti in total white alla prima del film

Rimasta in disparte sul red carpet, Vittoria Ceretti alla prima di One Battle After Another è apparsa meravigliosa ed eterea in total white. Ha indossato un lungo abito firmato Tom Ford, per la precisione un modello a tubino con bustier accollato con le maniche corte, una gonna alla caviglia con spacchi laterali e dei profondi cut-out sui fianchi che hanno lasciato intravedere la silhouette nuda. Per completare il tutto ha scelto delle pumps dark col tacco a spillo, una clutch di pelle bianca e degli scintillanti orecchini di Dyne, messi in risalto da un raccolto tiratissimo. Nonostante non abbia sfilato di fronte i fotografi, la modella è riuscita lo stesso a incantare tutti con la sua bellezza magnetica e col suo stile glamour.

Vittoria Ceretti in Tom Ford

Perché Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti non posano mai insieme

Leonardo Di Caprio non è stato da meno in fatto di eleganza, anche se ha puntato su un look classico e iconico: un completo total black portato senza cravatta o papillon ma semplicemente con una camicia bianca spuntata sul collo. L'attore e Vittoria Ceretti stanno insieme dall'estate 2023 ma per ora non hanno mai ufficializzato la loro relazione. Si sono limitati a partecipare a diversi eventi di gala insieme ma senza lasciarsi fotografare fianco a fianco (a eccezione degli scatti paparazzati). Era capitato, ad esempio, qualche mese fa al matrimonio veneziano di Jeff Bezos e Lauren Sancher e ora è successo di nuovo alla prima di One Battle After Another, il nuovo film del divo hollywoodiano. Quand'è che decideranno di fare il debutto di coppia sul red carpet?

Leggi anche Giacomo Giorgio e Maddalena Botta coordinati a Venezia: il primo red carpet di coppia è total black