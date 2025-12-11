Perché Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali da sole

Avete notato che Leonardo Di Caprio indossa sempre cappellino con visiera e occhiali scuri quando viene paparazzato? Non è un caso: ecco perché si serve di questo “travestimento”.

Leonardo Di Caprio è uno dei "mostri sacri" del cinema internazionale, capace di trasformare in oro ogni film che interpreta grazie al suo incredibile talento. Per gestire la notorietà che ha raggiunto fin da giovanissimo, però, si serve di un piccolo "metodo": al di fuori degli eventi mediatici in cui è richiesta la sua presenza, si tiene il più possibile lontano dai riflettori. Certo, viene continuamente paparazzato tra le strade americane in dolce compagnia (attualmente ha una relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti) ma fa di tutto per "nascondersi". In quanti hanno notato, ad esempio, che da qualche tempo a questa parte nella vita privata indossa sempre cappellino con visiera e occhiali da sole?

Il "travestimento" di Leonardo Di Caprio

Fatta eccezione per i red carpet e gli eventi mondani hollywoodiani, Leonardo Di Caprio preferisce evitare i riflettori, tanto da non separarsi mai dal suo cappellino con la visiera e dagli occhiali da sole scuri. Così facendo, nasconde il viso, provando a essere irriconoscibile agli occhi dei paparazzi. Ha cominciato ad adottare questo "travestimento" durante la pandemia, quando era obbligatorio indossare la mascherina, e da allora non ha più rinunciato agli accessori diventati il suo marchio di fabbrica, che gli permetto di passeggiare "in incognito". Purtroppo, però, la sua immagine è talmente tanto iconica che tutti lo riconoscono fin dal primo sguardo ma a lui tanto basta per sentirsi "al sicuro".

Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio vuole "proteggere" il suo talento attoriale

Il "travestimento" di Leonardo Di Caprio ha attirato le attenzioni del Time, che gli ha dedicato la copertina di dicembre 2025, approfittando dell'intervista per chiedergli il motivo per cui non rinuncia mai a cappellino e occhiali da sole. Le sue parole sono state: "È un equilibrio che ho cercato di mantenere per tutta la mia vita adulta, eppure non sono ancora un esperto. Penso che la mia semplice filosofia sia quella di uscire e fare qualcosa solo quando hai qualcosa da dire o da mostrare. Altrimenti, sparisci il più possibile". Secondo lui, per avere una lunga carriera bisogna evitare di farsi notare e di sovraesporsi, in modo tale da non attirare sguardi, opinioni e giudizi che distolgono le attenzioni dal talento attoriale. Il suo look in incognito, dunque, non è solo un modo per allontanare i paparazzi, è una vera e propria strategia per essere ricordato per sempre come un divo.