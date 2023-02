Lily Rose Depp in topless: conquista la copertina con i jeans over a pois Lily Rose Depp ha raggiunto un nuovo successo. La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha conquistato la copertina di i-D magazine e ne ha approfittato per posare in topless.

A cura di Valeria Paglionico

Lily Rose Depp per i–D magazine

I "figli di" hanno letteralmente invaso il mondo dello spettacolo, tanto che a ogni evento mondano è quasi impossibile non trovare una giovane star col cognome "famoso". Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, tra le nepo-baby più amate e, nonostante i numerosi successi raggiunti nella moda, continua a combattere con tutta se stessa contro i pregiudizi. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a i-D magazine, dove ha spiegato che non è semplice crescere sotto i riflettori, consapevoli del fatto che il proprio nome è noto fin dalla nascita. La rivista le ha dedicato anche la copertina, per la quale ha posato audace in topless.

Lily Rose Depp posa senza veli

Lily Rose Depp è la star a cui la rivista i-D ha dedicato la sua nuova copertina. Èandata in topless per la rivista i-D, sfoggiando solo un paio di blue jeans Chanel sbottonati sulla copertina. È stata fotografata da Karim Sadli, che ha saputo immortalare in un unico scatto tutto il suo innato fascino e la sua travolgente sensualità. La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis ha posato in topless: strizza l'occhio alla camera con fare provocante, ha i capelli biondi legati in uno chignon che sembra essere improvvisato e il make-up curato nei minimi dettagli. Si copre il seno con un braccio ma lascia in vista la silhouette e gli addominali scolpiti.

Il look da copertina di Lily Rose Depp

L'unico capo che Lily Rose indossa? Un paio di jeans oversize portati sbottonati in vita. Per la precisione si tratta di un modello firmato Chanel, decorato all-over con dei micro pois e con l'iconico logo con la doppia C incrociata, tutto in bianco. Attualmente i pantaloni in denim come quelli dell'attrice non sono in vendita sul sito ufficiale della Maison, dunque non si esclude che siano vintage o di una collezione che non è ancora arrivata sul mercato. La cosa certa è che la figlia di Johnny non rinuncia al glamour neppure in topless. Presto per lei ci sarà un gran ritorno in passerella?