Lily Collins come Audrey Hepburn: in copertina reinterpreta l’iconico look di Colazione da Tiffany Lily Collins ha conquistato la copertina di Harper’s Bazaar UK e lo ha fatto ispirandosi alla diva per eccellenza Audrey Hepburn. Ha reinterpretato in chiave moderna l’iconico look di Colazione da Tiffany e il risultato è stato questo.

A cura di Valeria Paglionico

Lily Collins è tra le star internazionali più amate degli ultimi tempi: è da quando si è trasformata in Emily Cooper di Emily in Paris che si è fatta conoscere dal grande pubblico e da allora non ha mai smesso di avere successo, diventando una vera e propria icona fashion con i suoi look eleganti e bon-ton in pieno stile parigino. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina di Harper's Bazaar UK e lo ha fatto indossando una reinterpretazione degli abiti di Audrey Hepburn. Look nero con guanti e tacchi a spillo: l'attrice si è ispirata all'iconica diva degli anni '60, mettendo in risalto il suo animo elegante e chic.

Lily Collins conquista la copertina fashion

Chi non ricorda Audrey Hepburn nel film del 1961 Colazione da Tiffany? Col suo iconico look nero dall'animo chic ha fatto storia, diventando il simbolo dell'eleganza senza tempo. Oggi continua a essere considerata icona di raffinatezza, tanto da essere presa come ispirazione da tutte le giovanissime che vogliono distinguersi per classe. Non sorprende che Lily Collins, l'icona fashion più apprezzata del momento, abbia provato a emularla. Per la copertina dell'edizione britannica di Harpet's Bazaar si è trasformata proprio nella diva degli anni '60, riproducendo in chiave moderna il leggendario outfit col tubino total black, i guanti e i tacchi alti coordinati.

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany

Chi ha firmato il look da diva di Lily Collins

Per impersonificare una moderna Audrey Hepburn Lily Collins si è affidata alla Maison Schiaparelli, sfoggiando uno dei look della collezione Primavera/Estate 2023. Ha sostituito il tubino dal taglio classico con un completo scultura. Ha abbinato una gonna a tubo al ginocchio a un bustier strapless con dei fianchi "esagerati" e rigidi. Ha poi completato il tutto con guanti al gomito, gioielli Dolce&Gabbana, décolleté spuntati col tacco alto e un cappellino vintage di Cartier. Insomma, l'attrice di Emily in Paris sembra essere una "Audrey Hepburn 2.0": riuscirà a diventare iconica proprio come la protagonista di Colazione da Tiffany?