Victoria De Angelis torna in copertina: intimo con i lucchetti per la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis torna a sorprendere i suoi fan con una serie di look edgy: dal reggiseno fatto di lucchetti alla jumpsuit con cintura in pelle nera, la bassista dei Måneskin gioca a fare la it-girl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Victoria De Angelis

Per i Måneskin è un momento davvero particolare. La band romana, infatti, è alle prese con i progetti paralleli di due dei suoi componenti: Damiano David, che ha da poco lanciato Silverlines, suo brano di debutto da solista, e Victoria De Angelis, che da quest'estate sta girando l'Europa con il suo tour nei club. La bassista e deejay ha da poco lanciato un brano con la pop star Anitta, accompagnato da un video con un'estetica bondage a fare da protagonista. Nel frattempo, l'artista ha preso parte a due importanti eventi internazionali: gli Mtv Video Music Awards, dove ha calcato il red carpet da sola, e la Mostra del Cinema di Venezia dove ha messo da parte i look più audaci a cui ci ha abituato negli anni. Look audaci che, però, sono tornati per il servizio di copertina di King Kong Magazine: De Angelis brilla tra reggiseni con i lucchetti e jumpsuit con scollature vertiginose.

Victoria De Angelis | Foto Viktor Naumovski

I look edgy di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis ama stupire e giocare con look edgy che mettano il risalto la sua sensualità e anche la sua grinta. Per il servizio di copertina di King Kong Magazine, rivista semestrale indipendente fondata dall'architetto Mikel Benhaim, la musicista rispecchia l'anima dirompente e fuori dagli schemi del magazine posando nuda con una cintura in pelliccia utilizzata come top e un violino che copre le parti intime. Le foto, Viktor Naumovski, incarnano l'anima rock della bassista anche grazie ai look curati dalla stylist Nicole Walker.

Victoria De Angelis per King Kong | Foto Viktor Naumovski

I look scelti per il servizio fotografico consento a De Angelis di giocare con diversi mood: in uno scatto la bassista è una femme fatale con pelliccia oversize ricca di piume firmata Marni, sandali nude con inserto metallico e un completo intimo hardwear firmato Mona Mobile. Sia gli slip che il reggiseno infatti sono composti da una catena in metallo con una serie di lucchetti che di fatto costituiscono il "tessuto" del completino: la designer, originaria di Berlino, ha curato quello che lei stessa definisce lockini, da lock che in inglese significa lucchetto.

Victoria De Angelis con il completo con i lucchetti | Foto Viktor Naumovski

Tra i look presentati, poi, Victoria De Angelis si muove tra le texture western indossando una jumpsuit bianca con scollo profondissimo fino ai fianchi: a coprire il senso solo una cintura nera con maxi fibbia oro firmata Dsquared². Ai piedi, poi, una cavigliera in pelliccia evidenzia il fondo ampio dei pantaloni. Il look è ultimato con un paio di décolléte con cow print, la stampa muccata, l'animalier più glamour di questa stagione.