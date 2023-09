Vanessa Incontrada col nuovo hair look è pronta per tornare alla conduzione di Striscia la Notizia La presentatrice si prepara alla sua terza edizione alla conduzione del telegiornale satirico di Canale 5 al fianco di Alessandro Siani.

A cura di Annachiara Gaggino

Vanessa Incontrada è pronta a tornare sul piccolo schermo. Lunedì 25 settembre la presentatrice tornerà alla conduzione per il terzo anno consecutivo del telegiornale satirico Striscia la notizia. A fianco dell'attore Alessandro Siani, Incontrada andrà in onda dal lunedì al sabato alle 20.30 su Canale 5. Le foto che anticipano l'inizio del programma mostrano Vanessa Incontrada con il suo nuovo taglio, un caschetto corto e mosso. Un cambio immagine in occasione della nuova stagione televisiva, un hair look svelto che le incornicia il viso.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

La conduttrice è molto amata dal pubblico e quest'anno è apparsa in televisione anche per condurre i Tim Music Awards, sfoggiando look dai toni appariscenti, fluo e vivaci. Anche per le immagini di back stage ha optato per un outfit colorato, un blazer doppio petto rosso fuoco, molto sgargiante, su una maglia nera e jeans blue navy. La conduttrice sorride alla fotocamera in modo spontaneo, enfatizzando quel lato solare del suo carattere molto apprezzato dai fan. Un trucco leggero le mette in risalto i lineamenti e il viso pulito.

Il rapporto con i social di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ci tiene molto alla sua vita privata e non ama condividere sui social, difende la privacy del figlio, che infatti appare molto raramente. Ma è molto attiva per quanto riguarda il suo lavoro, tiene sempre aggiornati i follower sui suoi progetti futuri. Di recente, in un'intervista a La Stampa al riguardo ha dichiarato: