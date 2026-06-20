Vanessa Incontrada cambia look: dà il via all’estate col caschetto vaporoso e la frangia

Vanessa Incontrada ha dato il via all’estate 2026 con un nuovo look: ecco il suo inedito caschetto vaporoso con frangia.

L’estate 2026 è ormai cominciata e le star si stanno preparando alle loro prossime vacanze, così da godersi al massimo il momento dell’anno in cui si concedono una pausa dal lavoro. Vanessa Incontrada questa volta sembra aver fatto una piccola eccezione: dopo il successo dello show con Gigi D’Alessio e il gran ritorno di Zelig, ora ha annunciato di essere tornata sul set, anche se ha significato rinunciare alle giornate fatte di mare e relax. Quale migliore occasione di questa per cambiare look?

Il nuovo taglio di capelli di Vanessa Incontrada

Solo qualche giorno fa Vanessa Incontrada si era mostrata tra le “grinfie” del parrucchiere mentre si preparava a cambiare look in vista del ritorno sul set. Nonostante avesse realizzato un video in cui si mostrava tra la postazione lavaggio e quella per il taglio, alla fine ha evitato di rivelare il risultato finale, lasciando letteralmente sulle spine i fan. Lo ha fatto solo nelle ultime ore, condividendo sui social alcune foto inedite sullo sfondo di quello che sembra essere un piccolo borgo (dove probabilmente sta realizzando le riprese per la sua prossima fiction). Cosa ha fatto ai capelli? Innanzitutto li ha tagliati, optando per un bob che le arriva alle spalle, la sua particolarità? È molto scalato ed è "dotato" di una frangia a tendina dal mood sbarazzino.

Il nuovo taglio di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada con la frangia a tendina

Per il ritorno sul set Vanessa Incontrada ha anche rinnovato il colore della chioma: ha infatti aggiunto delle adorabili sfumature dorate che le illuminano il viso in modo naturale, apparendo così ancora più solare del solito. A fare la differenza, però, è stata la piega: l’attrice ha optato per uno styling vaporoso che ricorda gli anni ’80, con la frangia voluminosa portata sia sulla fronte che aperta al centro. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato nonostante la trasformazione hair? Il sorriso smagliante rende sempre Vanessa super luminosa e raggiante.