Il nuovo look di Francesca Fagnani: per l’estate ci dà un taglio e sceglie la piega extra liscia

Francesca Fagnani ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia per cambiare look: ecco il risultato finale.

Francesca Fagnani è uno dei volti più amati della tv italiana da qualche anno a questa parte: con Belve, il suo programma di interviste, ha conquistato la prima serata e il grande pubblico, diventando letteralmente iconica grazie alle domande irriverenti che rivolge a ognuno degli ospiti. Attualmente, però, è in pausa dagli impegni pubblici e si sta godendo la pausa estiva nel più totale relax (anche se ha appena presentato il suo libro). Quale migliore occasione di questa per fare visita al parrucchiere di fiducia?

Francesca Fagnani dal parrucchiere

Nelle ultime ore Francesca Fagnani ha fatto visita a uno dei saloni romani di Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia ormai amatissima dalle star, prime tra tutte Ilary Blasi. Da anni la conduttrice di Belve si affida a lei per sfoggiare una chioma super glamour in tv e, a giudicare dal risultato chic e trendy, non si è mai pentita. Complice, però, l'arrivo dell'estate e delle temperature roventi, ha pensato bene di cambiare stile. Se fino ad ora aveva sempre puntato tutto su delle onde appena accennate dall'effetto estremamente naturale, ora ha pensato bene di optare per una piega extra liscia, immortalandosi in un selfie allo specchio accanto all'hairstylist a fine "opera".

Francesca Fagnani con Alessia Solidani

Il nuovo look di Francesca Fagnani

Il dettaglio che non è passato inosservato? Francesca Fagnani non ha messo in atto solo una rivoluzione in fatto di styling, sembra anche averci dato un taglio. Prima, infatti, i capelli le arrivavano sopra al seno da mossi, mentre ora sono leggermente più corti. La piega liscia, inoltre, mette in risalto il biondo naturale ravvivato da una serie di colpi di sole sui toni dell'oro. Jeans leggermente over a vita alta, t-shirt bianca di cotone e sorriso stampato sulle labbra: anche in questa versione casual la conduttrice riesce a essere elegantissima e glamour.