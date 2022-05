Valentina Ferragni mostra l’intimo con l’abito traforato: in total black fa trionfare la femminilità Valentina Ferragni è volata a Portofino per 24 ore e ha approfittato di un evento glamour per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito il trend più gettonato del momento: portare l’intimo a vista con un abito traforato.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non è più semplicemente la sorella minore di Chiara, è diventata una vera e propria imprenditrice che col suo brand di gioielli gira il mondo intero. Dopo essere volata alle Hawaii con il fidanzato Luca Vezil per un progetto lavorativo top secret, ora è tornata in Italia, anche se non sembra proprio voler rimanere nella sua casa milanese. Nelle ultime ore è partita alla volta di Portofino, ci è rimasta solo per 24 ore ma tanto è bastato per prendere parte a un evento glamour. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un’occasione simile? Assolutamente no: ecco il look audace che ha sfoggiato sui social.

Valentina Ferragni con la lingerie a vista

Nelle ultime ore Portofino è stata “invasa” da un evento Dior e Valentina Ferragni, da anni tra le clienti più affezionate della Maison, non se l’è voluto perdere. Sui social ha mostrato tutti i dettagli del suo outfit, lasciando senza parole i fan. Si è immortalata in total black con un sinuoso abito a tubino completamente trasparente. Si tratta di un modello senza maniche, a girocollo e con la gonna al ginocchio, realizzato in un tessuto traforato che ha lasciato l’intimo in vista. Reggiseno basic e culotte a vita alta: la sorella di Chiara ha puntato sulla lingerie minimal, distinguendosi per eleganza e sensualità.

Valentina Ferragni in Dior

Valentina Ferragni è paladina di body positivity

Per completare il tutto la piccola di casa Ferragni ha scelto un mezzo raccolto dall’animo bon-ton e i gioielli del suo brand, dagli anelli agli orecchini, tutto è decorato con una mini V. Come si è conclusa la sua serata? Con una gustosa cena al ristorante Da Vittorio, che per evitare di farla sporcare con il sugo della pasta cucinata le ha fornito un’originale bavetta decorata con la scritta “Sono golosa”. Insomma, Valentina non è solo un’icona fashion proprio come la sorella, è anche una influencer dall’animo ironico che non perde occasione per promuovere il concetto di body positivity.