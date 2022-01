Valentina Ferragni e la bellezza di sbottonarsi i jeans dopo cena: “Normalizziamo le cose comuni” Nell’ironia della foto di Valentina Ferragni c’è un elogio della normalità: godiamoci il cibo senza sensi di colpa.

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni ha passato un weekend in montagna insieme al fidanzato Luca Vezil prima di riprendere la routine lavorativa: la coppia ha soggiornato all’Auberge de la Maison, un rifugio di lusso a Courmayer, rilassandosi tra la spa, le passeggiate sulla neve e le cene gourmet. In vacanza, si sa, ci si può concedere uno sfizio in più senza sensi di colpa. L'influencer ha dato una lezione di body positivity mostrando con orgoglio un gesto che abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita: si è sbottonata i jeans dopo cena e ha pubblicato la foto sui social spiegando ai follower che è ora di "normalizzare le cose comuni".

Valentina Ferragni paladina di body positivity

L'influencer ha condiviso con i follower alcuni momenti del suo weekend in alta quota: i paesaggi innevati, i bagni nella piscina riscaldata e i pasti golosi e abbondanti, tipici della montagna. Dopo una cena luculliana Valentina Ferragni ha pubblicato una foto con i jeans slacciati, il risultato di un pasto abbondante e delizioso. Nell'ironia della foto c'era però un elogio della normalità: basta con i sensi di colpa e con le foto in posa a tutti i costi, è ora di mostrare la normalità. "Normalizziamo le cose comuni – ha scritto l'influencer nella didascalia – quando hai bisogno di slacciare i jeans dopo una cena pesante ma deliziosa! Ricordate: nessun rimorso!"

Valentina Ferragni con i jeans sbottonati

Non è la prima volta che Valentina Ferragni prende posizione a favore della body positivity: ha sempre ribadito che la sua bellezza non dipende dal peso e ha risposto agli attacchi degli hater sulla sua forma fisica con gentilezza e ironia. Dopo essersi sottoposta a un'operazione al viso ha mostrato la cicatrice sui social per creare consapevolezza sull'importanza della prevenzione e dei controlli. I suoi fan riconoscono in lei una forza genuina e positiva: evviva le imperfezioni e i jeans sbottonati, che ci rendono tutti più veri e più belli.