Valentina Ferragni acqua e sapone: dopo i look glamour delle feste si mostra al naturale Valentina Ferragni acqua e sapone, senza filtri e senza trucco: la 29enne ama essere glamour e alla moda, ma sa anche mostrarsi in una chiave più naturale.

A cura di Giusy Dente

Instagram @valentinaferragni

Dopo i festosi outfit delle feste, Valentina Ferragni è tornata al look acqua e sapone. La 29enne ha trascorso le festività assieme alla famiglia e al fidanzato, regalandosi anche qualche giorno in montagna. Fortunatamente non ha dovuto annullare i suoi programmi, a differenza della sorella Chiara, in quarantena perché risultata positiva al Covid assieme al marito Fedez. Per sicurezza anche Luca Vezil e Valentina si sono sottoposti a un tampone rapido, che ha dato invece esito negativo. La coppia dunque ha potuto festeggiare senza cambiare piani, dividendosi tra Milano e le Dolomiti.

I look delle feste di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha trascorso il Natale assieme alla sua famiglia presso il Lefay Resort & SPA sulle Dolomiti, lo stesso posto dello scorso anno. Inizialmente erano presenti anche Chiara Ferragni e Fedez coi bambini, ma la coppia ha preferito far rientro in anticipo a Milano a causa di un'improvvisa febbre di Vittoria, già reduce da un ricovero ospedaliero a ottobre. Assieme a Valentina, c'erano tra gli altri sia la madre Marina Di Guardo che la sorella Francesca. La 29enne ha scelto un look scintillante color oro, un abito ricoperto di paillettes con gonna leggermente drappeggiata abbinato a décolleté col tallone scoperto. Immancabili i gioielli della sua linea, riconoscibili dall'iconica V.

Instagram @marinadiguardo

Altro look luminoso anche per inaugurare il nuovo anno. Il 2002 di Valentina Ferragni è iniziato con un minidress a maniche lunghe leggermente svasate con paillettes multicolor, su base viola. Ai lobi, di nuovo i gioielli della linea che porta il suo nome. La 29enne non smentisce mai la sua passione per la moda e i dettagli glamour. Non a caso, ha potuto notare che persino la stilosissima Emily Cooper di Emily in Paris indossa i suoi stessi abiti. La 29enne, però, sa anche prendersi del tempo per sé lontano dalle griffe e dal make-up, in totale semplicità e naturalezza. Come già fatto in passato, si è fatta vedere su Instagram senza filtri e senza trucco.

Leggi anche Elisabetta Canalis rilancia i collant coprenti: il look per le feste col mini abito kimono

Valentina Ferragni senza trucco

Sono ‘easy days', come li ha definiti su Instagram Valentina Ferragni: giorni facili, giorni di relax, giorni di riposo in cui dedicarsi alle persone care, al tempo libero, alla famiglia, alle cose davvero importanti. Da appassionata di moda e tendenze, sa benissimo quanto i social siano potenti, ma anche quanto a volte possano fornire versioni distorte della realtà, dando anche occasione agli haters di ferire il prossimo gratuitamente. Lei stessa è finita spesso al centro di commenti crudeli, inerenti il suo aspetto fisico: un vero e proprio body shaming a cui si è sempre ribellata, invitando a smetterla di puntare sempre contro il dito. Lei è fiera di sé e del suo corpo: lo ha celebrato facendosi vedere senza filtri e senza trucco, esattamente per ciò che è. E allo stesso modo non ha problemi a farsi vedere coi capelli in disordine e struccata. Sulla fronte si intravede la cicatrice, conseguenza di un piccolo intervento subito, che le aveva dato lo spunto per lanciare un messaggio importante: "Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone".